歐耿良轉換跑道 成生技企業舵手

從學界跨至產業界的歐耿良，在擔任北醫口腔醫學院院長期間，為了籌募改建學院大樓的資金，尋找生醫界大老協助。因緣際會下，於募款期間遇到鑽石生技董事長路孔明，對方鼓勵他出來創業，並表示「團隊如果創業成功，未來要蓋幾棟大樓都不是問題。」也因為這樣的想法，加上鑽石基金的支持，讓歐耿良幾經思考後決定轉換跑道，展開經營企業的第二人生。

經歷學界與產業界的職涯，歐耿良觀察認為「產業求同，學界求異」，研究工作著重發現不同變化並加以實證，而產業服務講究匯集共識，企業才能往前邁進。學界努力研究，產業致力研發，也因研究與研發兩者追求的目標不同，當研究轉進研發這中間的過程就是「轉譯」，而轉譯的過程需有法規基礎，才能縮短學用落差。他也強調，法規需走在產品之前，才能有助醫藥材研發商業化。

談到產學合一的重要性，歐耿良指出，現今「學用落差」的情況相當嚴峻，因此不論是政府或教育機構，都提倡透過產學合一的模式，結合配套措施，改善學用落差的現象。這意味著同學就讀碩、博班的時候，在確認研究題目後，應同時評估是否具備核心技術可應用在往後相關產品的規劃。

歐耿良再次強調，研究跟研發兩者性質大不同；研發是針對項目或計畫在依循法規的前提下，製作成產品或服務。而研究，則是發表未經發現的情形，加以論述讓大家認識。

有關研究項目變成產品的過程，同學也應主動認識與了解相關的法規。站在教育的立場，他鼓勵大專院校開設法規課程，教導學生認識研究轉譯成研發時會碰到的法律問題。當研究計畫可以跟政府法規接軌，才有機會走向國際市場，並真正降低學用落差的情形。

歐耿良談到，台灣生技業面臨的挑戰，包含國內市場規模小，加上法規的關係，以致產品認證時間較長，因此有其發展局限性。另外，每個產品在銷售的國家都還需進行臨床實驗，因為「新藥」是屬地主義，官方單位會重新評估產品特性與差異性，這是每個生技公司在開發市場所面臨的挑戰。他也樂見政府協助台灣業者走到國際市場。

面對下一階段的願景，歐耿良指出，三鼎立基於「創投」、「技術」及「臨床驗證」三項核心，短中期發展為研發醫材、創造營收。長期規劃則是持續推動產品發展，奠定走向國際市場的基礎。

近年來台灣生技產業發展迅速，且在創新研發能量日漸受到國際青睞，歐耿良鼓勵未來有意投入生技業創業的後輩，務必要先了解法規，才能擘畫出企業發展路徑。再來則是學習控管財務，培養經營公司的財管觀念，這部分必須秉持非常嚴謹的態度。另外，也需認知到企業建立「核心價值」的重要性，包含思考公司是要發展自身品牌，還是考量未來想被大公司併購的規畫，這是不一樣的路線，更攸關永續經營所需投入的各種資源及成本。

對於從業以來能夠受到學界及業界的肯定，歐耿良謙虛地表示，自己不論從事哪一項職務，都秉持一定要以「認真投入」的態度來面對，「專心做好一件事情很重要」。經營企業後，面對投資人的期待，除了有效分工，賦予團隊往前的動力，他也有責任繼續把公司帶往更好的方向。

放下身段 努力學習

秉持著老二哲學，在進入產業界後，更加放下身段努力學習，也認知到在學界做研究要「求異」，但在產業界服務要「求同」。

鼓勵未來想在生技發展的學子，要秉持「捨得、奉獻、堅持改變」的理念，「做研究除了要有毅力，更一定要清楚自己未來的方向，因為社會資源有限，所以產學研究要能合一，最終也應將技術產品化，不應發表完論文就將其束之高閣。」以真誠的心態再創臺灣生醫產業新局。

座右銘

同行致遠，互為貴人

歐耿良小檔案

現職：三鼎生物科技董事長

出生：1973年

學歷：日本大阪醫科大學醫學博士、臺灣交通大學機械工程博士

經歷：臺北醫學大學口腔醫學院院長、臺北醫學大學生醫植體暨微創醫療研究中心主任、科技部生物處醫工學門副召集人、科技部生醫產學聯盟召集人、合一生技股份有限公司獨立董事、永義防癌基金會董事長