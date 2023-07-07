何柏樟體驗跨國職場 練就熟稔功力

生於美國、長於台灣，留學美日的康普集團副執行長兼康普總經理何柏樟，在職場生涯，會多國語言，且深諳日本做事細膩心法，及台灣人勤奮踏實經營理念，讓他成為康普董事長何基丞極力栽培的接班人選。

回首來時路，何柏樟就讀美國加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）經濟系，三年完成學業後，第四年以交換學生身分，親赴日本慶應大學，就讀一年，讓他擁有國語、英文及日文的溝通能力，對他日後經商與外國人洽談業務，頗有助益。

身為何基丞兒子，何柏樟大學畢業後，並沒有直接回康普工作，反倒是在父親安排下，先到康普股東之一的日商伊藤忠總社見習，一來有磨練經驗與見習機會；二來可了解日本企業經營之道，凸顯他父親栽培的用心。

何柏樟說，由於日本大型商社的待遇，就像台積電一樣，薪水高，福利好，但進入門檻也高，而且日本商社都是幾百年歷史的公司，包括人事、組織及經營，都非常謹慎與嚴謹，做事情也要求高標準，讓他打從心底，由衷佩服日本企業的經營之道與用心程度。

何柏樟在日本職場第一份工作，就進入伊藤忠商社，任職化學品部門的電子材料科；當時他的頂頭上司，就是主導投資康普的伊藤忠無機化學品部長宮崎勉，對他提攜之情，迄今還心存感謝。

何柏樟透露，他在伊藤忠工作的第一年，就是負責物流、訂船及企業資源規劃（ERP）等工作，讓他了解國際貿易過程，與公司管理細節。他在伊藤忠商社工作兩年，學到國際貿易及做決策模式。

值得一提的是，他2014年開始接觸鋰電池材料，算是首波接觸到鋰電池材料的台灣年輕人；直至2016年至2018年，才轉換跑道，他改服務於伊藤忠精密化學品部門，主要銷售產品包括電池材料的塗碳鋰箔、黏著劑，及導電助劑等產品。

何柏樟認為，日本伊藤忠商社，會把每位新進受訓員工，都視為一張「白紙」，加以訓練，且人才訓練流程，也很扎實，還包括員工的行為指標或準則等要求。

何柏樟2018年9月返台後，任職於天弘化學，從業務專員做起，負責草酸、電子材料，後來又轉到康普，負責專案，成功開發歐系德國電動車客戶，初期動力電池材料供貨占比很小，但到目前為止，快占對方的動力電池材料一半的供貨量。

何柏樟認為，鋰電池材料銷售，迄今成為康普營運成長的最大支撐業務項目，希望公司賺到錢之後，未來能繼續開創新事業或產品，以期持續擴大公司營運規模。不過，他強調，先把公司體質做好，才有時間思考開創新事業。

何柏樟在職場最大願景，就是希望公司營收及獲利做大，能達到一定目標，才能立足電池材料業界，讓公司能成為車廠原物料的信任供應夥伴，可提供具有市場競爭力的電池原材料，也符合車廠對「環境保護、社會責任、公司治理」（ESG），即企業永續責任等相關要求，讓康普集團做到電池材料業界的領先地位。

做事講究完美 換位思考

康普集團副執行長兼康普總經理何柏樟強調自己做事，明知道很難將所有事情做到完美，也會戮力達到接近完美。

何柏樟認為，無論大小事，都要盡量達到完美，因擔心競爭者超過自己，他無時無刻勉勵自己要做到。

舉例來說，自己在美國常碰到智商（IQ）很高、考試成績很棒，及工作經驗很強的人，且擁有身家、背景及資質等優勢，他常換位思考，提醒自己，若做事情，還不努力的話，其社經地位，自然就不如別人，也不能怨天尤人。

座右銘

實事求是

何柏樟小檔案

現職：康普集團副執行長兼康普總經理

出生：1990年（天蠍座）

學歷：美國加州大學聖塔芭芭拉分校經濟學士

經歷：日本伊藤忠商事株式會社化學品部門業務專員、日本伊藤忠富隆達化工株式會社業務專員、天弘化學公司副總

興趣：美食、打高爾夫球、看紀錄片