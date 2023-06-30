何世昌研展發跡 顛覆房地產市場

近年來一談到「房地產市場專家」，總會讓人跟何世昌三個字聯想在一起，最近他的頭銜也從使用多年的住展雜誌研發長，轉換到新出爐的身份「馨傳不動產智庫執行長」，令人耳目一新。

打造民間版智庫

最近在facebook的「何世昌的房產知識Buffet+」粉絲專頁中，可以看到何世昌踏上創業之路後，充分展現濃厚的個人風格和形象，不但每日評論不動產政策、房價、建材甚至馬桶，金句不斷，笑點連連。他也化身梗圖產生器，用深入淺出、詼諧搞笑的語言和圖片，和臉友交流資訊。相較於以往比較不重視研展的房地產業界，專業研展發跡的何世昌，走出一條顛覆市場的創業之路，要稱馨傳為台灣半世紀以來首見的民間版智庫也不為過。

從研發長到執行長，何世昌不變的是，最初跨進房地產領域的初衷，尤其是傳遞不動產市場有依據、有價值的正確資訊，提供消費者、政府和企業主最佳的觀點、判斷及決策。

何世昌談到自己創業之路完全是因緣際會，早在他完成中文研究所學位、進入中研院擔任外界認為非常搶手的院士助理職位沒多久，就決定讓賢給更想深造的人，作自己喜歡的財經領域工作，當時認為房地產是財經的一環，應該不難，因此進入房地產權威市調機構住展雜誌，從研展作起，但沒想到房地產牽涉到多層面且複雜的專業，自己是大菜鳥，根本什麼都不懂，「比讀研究所還難！才第一個月就胃食道逆流、心臟出問題，緊急掛急診！」

後來何世昌發奮圖強努力鑽研，在知名重量級研展大將「恩師」鍾鎵地教導下，短短幾個月就上手；近幾年更升任研發長，屢屢提出犀利觀點及房市趨勢觀察，成為炙手可熱的房市專家。

至於為何要創辦馨傳不動產智庫，何世昌一開始完全沒有創業的念頭，後來由於因緣際會，加上對於這幾年的房地產改革的政策，都非常不認同，深感這些修法和政策，都相當左傾、手段太過極端，因此決定自行創業。

研究、分析各國政策

「一個政策如果那麼左傾，而且大家也都接受，那與對岸有什麼不一樣？所以如果不願看到政府那麼左傾，那我又能作點什麼？」因此決定創辦民間智庫，研究、分析各國房地產相關政策；另外，公司業務也會聚焦在擔任政策顧問、市場顧問。

「因為政策變動太大，許多業者對於相關法令，都不大熟悉，未來如何因應，也需要專業機構提供諮詢。」何世昌觀察到近年許多政策不斷更迭，例如平均地權條例修正案，許多房地產相關的文字工作者，就首當其衝，也許很多人還沒有意識到這一點，不過什麼叫影響房價、什麼叫炒作，一定要有很明確定義，可是目前的修法就是讓大家都處於模糊地帶，無所適從，這一點，他就無法認同這種修法。

另外何世昌也高度關注國內外政策和市場資訊，他觀察到，台灣很多房地產方面的網路謠言或貼文，被以訛傳訛，例如先前有人傳出德國都可以把炒房都納入刑法、為什麼台灣不行這樣的說法，後來發現，原來是網路謠言變成媒體筆下的新聞，所以未來馨傳會儘量把國外資訊，如實整理分享到台灣。

解決問題之道沒有捷徑

韓愈有句千古名言：「千里馬常有，而伯樂不常有。」也有人說，「先有伯樂，後有千里馬。」何世昌非常認同這兩句話，強調其並非地政本科出身，對房地產半生不熟，但進入不動產業以來，遇到許多提拔、協助他的人，包括住展雜誌創辦人林仁余的賞識，以及房市研展高手鍾稼地的教導，還有業界好朋友的幫忙，才能夠一路走到現在。

何世昌表示自己與其他前輩相比，職涯的路還走不到一半，稱不上成功，只能說克服萬難，而解決問題之道沒有捷徑，只能靠自己土法煉鋼，從頭開始摸索、步步學起，再搭配前輩的指點。

如今自己創業，更獲得許多朋友相助，這一切都點滴在心頭，因此深深覺得自己的順遂並非能力超群，而是諸多成功的前輩鼎力相助，是幸運、也是幸福。

座右銘

船到橋頭撞上去，事情到手做就對了！

何世昌小檔案

現職：馨傳不動產智庫執行長

出生：7月29日（獅子座）

學歷：淡江大學中文系、世新大學中文研究所

經歷：中研院院士曾永義教授助理、高雄特派記者、住展雜誌企研室經理、住展雜誌研發長