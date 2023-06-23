王奕翔抓住新趨勢 深耕低軌衛星

充滿活力、帶著笑容，總是向前衝的鐳洋科技董事長王奕翔，不斷找尋新商機、新趨勢，近幾年來更是鎖定現在當紅低軌衛星商機，持續深耕，打造最有前景的產業亮點。

講到過去的創業起源，最早開始是大學時代，他在外租房子，但不喜歡付錢給房東的感覺，到大三時剛好看到一間已隔間成五間套房的老房子，價格約300多萬元，因此跟父母成功借錢購置房子，從大三開始小型創業，當起房東，並且從水、電、網路、電視、油漆都自己來，大四再入手了五間套房，共計十間套房收租。

他分析，當初一切自己來，藉由修水電、換水龍頭、燈泡，開始有一些進跟銷的概念，退伍前把十間套房賣出，打造出自己創業「第一桶金」。

回顧大學生涯，大一升大二時在爸媽支持下，他曾到柏克萊大學留學六周，讓自己英文進步飛速，且大學時除了當房東外，也兼職打工，對科技產業充滿興趣，第一份兼職是賣電腦、NB，大三、大四時跑業務賣電腦、藍牙投影機，也在學校擔任機房管理員。

到了當兵時候，抽到海巡署，除了積極打擊走私外，王奕翔更自我深造，陸續考取丙級硬體網路架設、乙級軟體架設證照，讓他擁有專業證照，也奠定未來創業的基礎。

退伍後到外商公司工作的他，需要多次出差，也累積了國際視野，幾年後由於外商公司決定撤出台灣，因此跟外商公司洽談後，由王奕翔擔任台灣的代理商，先從被動電子元件、繼電器代理開始。

他從2007年開始創業成立第一家公司美商鐳潽，在2010年抓到一波手機的測試商機，也是第一年營收破億元，當中也曾從事電動車領域，而後在2015年在台灣創立鐳洋科技。

回想到當初創業前幾年，他說，幾乎都是在國內看展、找客戶等，一年中約有半年都不在台灣，在這當中持續找尋各項新趨勢，苦幹實幹，穩紮穩打，終於逐漸穩定步伐。

在台灣創立鐳洋科技，也正式走進自有品牌，一路跨足半導體IC設計、電子製造、電動車產業、物聯網、醫療產業下游，從設計、製造到量產測試，提供一站式客製化服務。

這幾年轉往設計，2019年打進聯想電腦5G毫米波測試解決方案，現在則是不斷洽談各式各樣工作，領域愈來愈擴大。

王奕翔說，決定2021年前進陣列天線、5G毫米波基地台、低軌衛星相關、車用雷達、生物檢測等領域，2022年開始思考天上趨勢，因此進攻立方衛星等，目前深耕衛星、通訊、醫療和測試解決方案市場。

鐳洋科技在2022年底有知名企業佳世達入股，引進外部專業投資人，讓鐳洋科技陣容更為堅強，未來更有佳世達的工廠可以協助量產。

經營成績方面，目前鐳洋科技服務範圍遍及歐盟、美國等十數個國家，2021年獲選為台灣低軌衛星國家隊核心成員，並打造「次世代天線實驗室」，有效縮短客戶研發時程，成為國內指標型低軌衛星陣列天線次系統供應商。

鐳洋科技以自動化陣列天線校正演算法、陣列天線及衛星通訊酬載研發實力，成功打入國際太空產業鏈，並在2022取得太空飛行履歷。今年則是與中央大學在青埔成立太空實驗室，預計明年會發射衛星。

鐳洋科技營收去年已經來到4.6億元，未來鐳洋科技的領域從天到地都會布局，加上測試，打造「天、地、測試」三隻腳，並配合提供服務，希望不久的將來，也能先從興櫃開始，讓更多人認識鐳洋科技，並持續擴大服務。

三大訣竅跟進全球最新潮流

王奕翔對科技保持一顆永遠好奇的心，並不斷找尋新趨勢，他建議，不管要不要創業，所有人都可藉由三大訣竅不斷跟進全球的最新潮流。

首先，就是「常看展」，以他來說，常去看國內外的各類展覽，對自己的視野培養、吸收資訊都大有幫助，尤其許多國外大展，二年才舉辦一次，並非為了每年推出新品而辦展覽，而是推出各式各樣的最新趨勢與發展，且在現場一定要多跟人聊聊，可以更為深入了解各項細節，對自己非常有幫助。

其次，則是訂閱「Google關鍵字快訊」，把自己有興趣關鍵字訂閱，如低軌衛星、寬頻通訊等等，Google每天就會根據關鍵字即時推送來自全球各地最新快訊，讓自己更快速吸收新知、新訊息。

第三，則是每天看國內外報紙，尤其國外學術期刊，藉由專業、嚴謹的審查機制，更可以跟進國外的最新趨勢跟知識。

座右銘：永遠多想一點 早一步行動

鼓勵員工、朋友，做任何事情之前，就要先思考下一步，多去思考下一步，就能想到背後的問題並決定後續的動作。並且更要立刻行動，很多人在很多場合都會看到一樣的機會，但可能躊躇不前，進而喪失先機，所以想完／想好之後就要趕快去做。

王奕翔小檔案

現職：鐳洋科技董事長、 創辦人

出生：1980年

學歷：逢甲大學國際貿易系學士、台灣科技大學EMBA碩士、台灣科技大學管研所博士班進修中

經歷：美商鐳潽創辦人