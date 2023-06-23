李加馨讓雲朵衣銷售 具正能量

一般人不會「為了喝牛奶去養一頭牛」，但「雲朵衣」發明者李加馨卻有「為了喝新鮮牛奶去養一頭牛」的那股衝勁及執著！

李加馨在美國波士頓大學商學院畢業後，先至大陸宏觀經濟當研究員，2020年返台，她想趁著年輕做自己想做的事。李加馨說，從小就不喜歡穿胸罩的束縛感，她也相信一定有許多女性跟她一樣。另外有些人可能怕胸部下垂勉強穿上，直到她看到一篇法國學者─法國貝桑松大學運動科學教授尚丹尼路尼（Jean-Denis Rouillan） 經過15年證實報告，「不穿胸罩反而更不容易使胸部下垂」堅定她想解放所有女性束縛的想法。

李加馨說，她想要設計一款、穿得舒服、穿得出去的「精品Bra Top」，於是在2020年創辦了「雲朵衣」（Happy & Free）品牌。

李加馨說，原本只是想將這個想法外包給大陸代工廠生產製作，不過，大陸工廠製作第一批貨就出現瘕疵，到了交貨日直接棄單，當時她想到有一個阿姨開內褲工廠，於是她帶著一包有瘕疵的雲朵衣去阿姨工廠，用機器自己一件一件地改。正因為她有改那批貨的經驗，她才知道如何再調整能讓產品更精進，去（2022）年雲朵衣已進階到3.0版。

李加馨說，歷經一年的研發、上百次的實穿測驗，「雲朵3.0」更取得取得兩個專利，第一個結構專利，可以調整胸線功能；第二個專利─不需要用鬆緊帶即可讓衣服「服貼」在胸上。由於「雲朵衣」胸衣內層有特殊結構，需要繁複的精細工序，在初期很多間製衣廠都拒接她的單，最後她還是找到製衣廠。李加馨有股不服輸的個性，克服一個個困難，甚至順利入選經濟部女性飛雁創業加速器。

除了找廠商製作外，李加馨在創業時，讓她最感「困難」是在「訂價」。李加馨說，普通Bra Top價位可能是2～300元，日系品牌的Bra Top約在790元，因為雲朵衣和一般的Bra Top不同，雲朵衣訂價則是從890元起跳，以這樣的價位要打開市場並不易。她說，這個訂價也作出區隔，有些人一看到訂價就不會想買，不過，隨著穿過人的回購以及口耳相傳，「雲朵衣」品牌知名度已逐漸打開中。

另一個幫助外界認識「雲朵衣」是李加馨的環保、愛地球以及女性議題理念。除了認真製作「雲朵衣」之外，李加馨更是一個熱血女青年，她滿腦子想著究竟能為社會、環境以及女性作些什麼事情。一般創業者都希望公司能快快獲利、賺大錢。

李加馨說，雖認同賺錢很重要，但「作公益並不一定要等到賺大錢」，只要從銷售額撥一定比率來作公益活動即可。為推動環保，「雲朵衣」即採極簡包裝、沒有塑膠袋、只有用可重覆使用的防塵袋包裝，也不印製牌吊牌及小卡片或者給一些消費者用不到的贈品。另外，雲朵衣也結合公益，將流浪動物的圖片和領養的資訊貼在包裹上，期增加資訊曝光及認養率。

李加馨希望，「每次銷售都具有正向影響」。

創業沒想像中的自由、輕鬆

由於低薪，相當多年輕人都想「創業」，「雲朵衣」發明人李加馨說，創業並沒有想像中「輕鬆」、「自由」，除了正常社交活動之外，幾乎無時無刻都在工作。她認為，經營事業需要時時反思，跳脫自我設限，才有機會再成長。

李加馨說，創業3年來面臨許多挑戰，除了及時「做中學」克服問題，在創新創業領域中，深刻感受大環境變動快速、資訊多且複雜，更意識到進修、持續培養多元思維的重要性。因此，日前再去報考研究所並順利考上臺大創業創新MBA（EiMBA）研究所，她希望能與更多跨產業夥伴交流理念、互相學習，能讓自己及事業再成長。

座右銘

甘地名言：You must be the change you want to see in the world（成為你想在世界上看到的改變）

李加馨小檔案

現職：仲樂國際有限公司 雲朵衣的發明者

出生：8年級

學歷：波士頓大學商學院

興趣：美食、經營社群、身心靈療癒、高爾夫