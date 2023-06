李加馨讓雲朵衣銷售 具正能量

一般人不會「為了喝牛奶去養一頭牛」,但「雲朵衣」發明者李加馨卻有「為了喝新鮮牛奶去養一頭牛」的那股衝勁及執著!

李加馨在美國波士頓大學商學院畢業後,先至大陸宏觀經濟當研究員,2020年返台,她想趁著年輕做自己想做的事。李加馨說,從小就不喜歡穿胸罩的束縛感,她也相信一定有許多女性跟她一樣。另外有些人可能怕胸部下垂勉強穿上,直到她看到一篇法國學者─法國貝桑松大學運動科學教授尚丹尼路尼(Jean-Denis Rouillan) 經過15年證實報告,「不穿胸罩反而更不容易使胸部下垂」堅定她想解放所有女性束縛的想法。

李加馨說,她想要設計一款、穿得舒服、穿得出去的「精品Bra Top」,於是在2020年創辦了「雲朵衣」(Happy & Free)品牌。

李加馨說,原本只是想將這個想法外包給大陸代工廠生產製作,不過,大陸工廠製作第一批貨就出現瘕疵,到了交貨日直接棄單,當時她想到有一個阿姨開內褲工廠,於是她帶著一包有瘕疵的雲朵衣去阿姨工廠,用機器自己一件一件地改。正因為她有改那批貨的經驗,她才知道如何再調整能讓產品更精進,去(2022)年雲朵衣已進階到3.0版。

李加馨說,歷經一年的研發、上百次的實穿測驗,「雲朵3.0」更取得取得兩個專利,第一個結構專利,可以調整胸線功能;第二個專利─不需要用鬆緊帶即可讓衣服「服貼」在胸上。由於「雲朵衣」胸衣內層有特殊結構,需要繁複的精細工序,在初期很多間製衣廠都拒接她的單,最後她還是找到製衣廠。李加馨有股不服輸的個性,克服一個個困難,甚至順利入選經濟部女性飛雁創業加速器。

除了找廠商製作外,李加馨在創業時,讓她最感「困難」是在「訂價」。李加馨說,普通Bra Top價位可能是2~300元,日系品牌的Bra Top約在790元,因為雲朵衣和一般的Bra Top不同,雲朵衣訂價則是從890元起跳,以這樣的價位要打開市場並不易。她說,這個訂價也作出區隔,有些人一看到訂價就不會想買,不過,隨著穿過人的回購以及口耳相傳,「雲朵衣」品牌知名度已逐漸打開中。

另一個幫助外界認識「雲朵衣」是李加馨的環保、愛地球以及女性議題理念。除了認真製作「雲朵衣」之外,李加馨更是一個熱血女青年,她滿腦子想著究竟能為社會、環境以及女性作些什麼事情。一般創業者都希望公司能快快獲利、賺大錢。

李加馨說,雖認同賺錢很重要,但「作公益並不一定要等到賺大錢」,只要從銷售額撥一定比率來作公益活動即可。為推動環保,「雲朵衣」即採極簡包裝、沒有塑膠袋、只有用可重覆使用的防塵袋包裝,也不印製牌吊牌及小卡片或者給一些消費者用不到的贈品。另外,雲朵衣也結合公益,將流浪動物的圖片和領養的資訊貼在包裹上,期增加資訊曝光及認養率。

李加馨希望,「每次銷售都具有正向影響」。

創業沒想像中的自由、輕鬆

由於低薪,相當多年輕人都想「創業」,「雲朵衣」發明人李加馨說,創業並沒有想像中「輕鬆」、「自由」,除了正常社交活動之外,幾乎無時無刻都在工作。她認為,經營事業需要時時反思,跳脫自我設限,才有機會再成長。

李加馨說,創業3年來面臨許多挑戰,除了及時「做中學」克服問題,在創新創業領域中,深刻感受大環境變動快速、資訊多且複雜,更意識到進修、持續培養多元思維的重要性。因此,日前再去報考研究所並順利考上臺大創業創新MBA(EiMBA)研究所,她希望能與更多跨產業夥伴交流理念、互相學習,能讓自己及事業再成長。

座右銘

甘地名言:You must be the change you want to see in the world(成為你想在世界上看到的改變)

李加馨小檔案

現職:仲樂國際有限公司 雲朵衣的發明者

出生:8年級

學歷:波士頓大學商學院

興趣:美食、經營社群、身心靈療癒、高爾夫