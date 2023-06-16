吳慧芳、曾彥博 推安心健康食材

甫獲「誠品生活文創平台expo第十一屆頭家之星」的「Hirs堅果燕麥」，由吳慧芳、曾彥博夫妻創辦。為陪伴孩子，他們頂讓了經營得有聲有色的「綠山丘鍋物。咖啡」，轉戰電商，推出堅果鹹醬、奶酥抹醬、纖脆片，賣的不只是安心又友善的食材，更是一片愛家人的心，和永續生活的日常。

有高達300家品牌參加誠品第十一屆肖年頭家競賽，僅20家入選，只有八家可獲最高榮譽「頭家之星」。原先在第一關還只是備取的「 Hirs 」，最終殺出重圍，與另外七家大有來頭的公司並駕齊驅，堪稱大黑馬。

「 Hirs 」是繼「門廊咖啡Porch Café」、「巧十爆米片」、「綠山丘鍋物。咖啡」後，吳慧芳、曾彥博夫妻手中的第四個品牌。主打商品從堅果鹹醬、奶酥抹醬、腰果零食，到最新商品纖脆片；纖脆片追求的是「原型食物」，安心且友善的食材。

安心，因沒有添加防腐劑，也非油炸，對身體零負擔，且富含膳食纖維，搭配的是古早味麥芽糖，還有太空乾燥草莓粒，增添風味，更難得的是全素，順應永續生活的潮流。

友善，則是整體設計解決了父母痛點，不會有一般穀片過甜的疑慮，在準備上學的有限時間內，有方便的早餐，且吃的營養又美味。

「我們的產品，都是層層堆疊下出現的，商業模式的轉換，則是因為愛家人。」吳慧芳娓娓道出創業的點滴。

畢業於師大設計所的吳慧芳，曾是師大進修推廣學院、朱墨品牌設計中心、華碩、太魯閣晶英酒店等單位的平面設計師。與先生攜手創業，「門廊咖啡Porch Café」、「綠山丘鍋物。咖啡」的空間風格營造，就是出自其手，經常收到美食部落客的喜歡。

曾彥博則是資訊出身，但相較於寫程式、組裝電腦，他更愛「做吃的」。雖未受過正統餐飲訓練，但憑藉一股熱情，無師自通，從甜點烘焙做起，自己看YOUTUBE影片學做馬卡龍，到法國巴黎拍自助婚紗照時，也不忘朝聖著名甜點店，別人「從做中學」，他「從吃中學」，自我摸索，在他27歲時更勇敢地直接開了第一家咖啡店－「門廊咖啡Porch Café」，實現了很多年輕人的夢想。開店短短三個月，就躍居當地名店，成為曾彥博的第一個代表作。

這對夫妻遷居楊梅後，再打造「綠山丘鍋物。咖啡」作為另一個舞台。「綠山丘」原主打早餐及咖啡，咖啡豆由曾彥博四處精挑細選而來，吳慧芳更上課進修，學習調出具水準的咖啡飲品；店內鹹品從三明治，到下午茶的蛋糕、舒芙蕾，還有沙拉、義大利麵等，網友形容「無論哪個時段肚子餓，來這裡都可以滿足」。

當時妹妹來報到，夫妻倆要忙店裡，還要顧小孩，看著還是幼兒的哥哥經常得跟著待在店裡，三餐時間不正常，吃的食物也不夠健康，讓曾彥博、吳慧芳開始思考轉型。「鍋物」因使用原型食物，成他們的首選，且因定位為「精緻鍋物」，所用的肉類、海鮮等級高，相對提升單價，「有質又有量」的策略奏效，綠山丘挾高CP值，繼續受到好評。

那時候即使工作再忙，曾彥博都會利用公休日周二，帶家人出遊。原以為生活與工作已取得平衡，但因兒子得在平日請假，錯過與同學的相處，這讓夫妻倆感到愧疚，但若要經營實體餐廳，就不得不犧牲假日，他們毅然決然決定頂讓經營得有聲有色的「綠山丘鍋物。咖啡」，轉戰電商。

具有十多年餐飲經驗的曾彥博，以愛家人的健康飲食，永續生活的安心食材再出發；一直陸續鑽研開發零食，從「巧十爆米片」到搭配鍋物推出的堅果沾醬，以及強調非油炸的鹹腰果零食，手中有立即能在網路上銷售的商品，直到纖脆片的出現，找到了更加堅實的立足點，電商與市集的虛實並行下，慢慢站穩了腳步。能一邊工作、一邊陪伴孩子的童年，曾彥博說「這一切都是值得的！」。

吳慧芳、曾彥博在電商領域中從零開始，但用心創新卻始終如一。「加油加油！我們快要撐過去了。」夫妻倆經常這樣彼此喊話，他們的創業故事，未完待續。

市集擺攤 直面消費者

進入電商後，曾彥博、吳慧芳的戰場不只從餐廳拉到網路，還有各地市集，擺攤頻率愈來愈高、目前已一周一次。藉市集攤位的曝光與說明，直接向顧客傳遞經營理念，消費者從線下市集，轉進線上官網回購，策略小有成效，官網觸及率從每月不到十人，至今每月破千，持續努力中。

在市集現場負責解說的，就是吳慧芳。她更發揮設計專才，從社群媒體小編、公司網頁設計到禮盒包裝，一手包辦。

相較買廣告做行銷，曾彥博、吳慧芳發現，將這些成本拿來直接第一線面對顧客，成效更大，加上夫妻倆善於在市集與其他品牌交流，力求改善與突破，有很多產品在他們的苦思下推出或重返市場，滿足顧客的殷殷企盼。

座右銘

愛家人的健康飲食．永續生活的安心食材

吳慧芳、曾彥博小檔案

現職：Hirs堅果燕麥頭家

出生：吳慧芳－1982年、曾彥博－1986年

學歷：吳慧芳－師大設計所、曾彥博－文大資管系

婚姻：育有一子一女