鍾兆其解決客戶痛點 堅持服務至上

早在1999年代台灣面板產業從日本技轉開始，其後隨著破壞性創新、筆電的應用興起，台灣面板產業也跟隨著PC產業蓬勃發展，迎接5G的時代來臨，走入元宇宙的世界之中，各家面板大廠力拚轉型升級，三亞科技總經理鍾兆其則貫徹心法，堅持以企業理念及品質政策，搶占開拓市場新商機。

鍾兆其表示，他投入到電子產業，可謂是時勢所趨。求學時代，就讀於當時普世價值最有前途的電機工程系，並在1999年退伍後，選擇進到兩兆雙星之一的面板產業之中，發揮自身所長。期間除了參與全台灣第一座大尺寸TFT LCD面板廠的建廠及運作外，更是首位將台灣第一批產出的15吋（Monitor應用）及14吋（NB應用）的產品送到台灣、大陸、美國客戶手中，可謂是戰績輝煌。

回顧鍾兆其27年的職場生涯，一路從最基礎的工程師、技術支援、產品經理、品管協理、業務副總、公司發言人、顧問…等，從職務的點、線、面累積經驗，另外，也因應產業環境變遷調整腳步，進而投入到終端應用產業消費類的Monitor、NB、TV、手機、平板、電子書到工控及車載等不同市場之中，而有兩件事則是在他從業生涯之中印象最深刻的。

其一是為了打入全球最大車載Continental馬牌的Tier 1 （車廠一級供應商） 任務，主導全集團兩岸旗下公司導入比IATF-16949更嚴格的歐洲車載品質體系VDA6.3，僅僅花費兩年的時間即通過相關認證（一般公司要花三年以上時間），在與Continental 持續對應品質體系進展取得Vendor code（供應商代碼）後，輪調至統管全球之業務單位，並與Continental商務爭取兩年之後，終於拿下第一個 RFQ（詢價），前後經歷兩個一級功能單位以及五年時間，累積的經驗難能可貴。

其次則是與日本車載Tier 1的P社共同開發「天皇座車（Toyota Century）」20年大改款之中控台顯示器，雙方經過兩年的時間磋商與反覆驗證之後，光是最後的總結會議就與客戶歷經16小時通宵達旦的馬拉松會議溝通，才得已達成共識，最終完成任務，投入量產。

在面板產業身經百戰的他，從製造生產技術開始到極具挑戰的業務，鍾兆其則表示，箇中最大的不同在於，做業務面臨最大的壓力，是必須要清楚地認知到，整間公司員工的薪水及開銷，都是仰賴業務團隊帶進來的，若是沒有營收，整間公司是無法持續運營下去了，這是單從技術層面只看到單獨的一個點，是完全截然不同的。早年職務上的轉換及工作上的歷練，成就了他今日的事業能量，而他認為更重要的是，不管是在那個職位上面，都必須要學會換位思考，而這樣子的換位，不單單只是橫向，同時也是需要縱向的，因為當你了解對方的痛點，你把問題解決了就能把很多事情做得很好，也就是把自己所擔任的職務的職掌順利完成。

而說起與三亞科技的緣分，在離開前公司後，則以串接上游資源及市場開發顧問的角色，持續在職場找尋自身定位，因緣際會之下，透過好友Leo認識三亞科技集團Paul黃董，擔任三亞科技的顧問一職，進而更實際了解三亞科技集團的務實文化及其產業定位，更重要的是黃董事長以員工優先要創造幸福的企業理念與他自身的職場哲學相當契合，最終在黃董事長多次盛情邀約之下，毅然決然地加入三亞科技這個大家庭之中，與大家一起打拚。提供客戶的是「Total solution的服務」，賣的是服務而不是產品，解決客戶的痛點為優先，所以還支持客戶所需求的少量多樣採購。未來則會持續將共好Alliance、當責Accountability、迅捷Agile的企業三大品質政策及理念，貫徹到底，並向全球市場持續深耕。

「以終為始」的策略思維

先設定好目標，反思可能遇到的問題及挑戰，提出解決的方案，完成目標。

座右銘

有山必有路，有河必能渡

鍾兆其小檔案

現職：三亞科技股份有限公司總經理

出生：1971年8月26日

興趣：高爾夫、晨跑

學歷：新竹中學、中央大學電機工程系、台大EMBA

經歷：CRT製程工程師、TFT FAE／CS／PM處長／協理、BU head、全球業務VP、公司品質長、公司發言人、矽創董事、凱銳光電董事、三亞科技顧問／EVP