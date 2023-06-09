李國誠展實力 台青新強棒

25歲就追隨父親腳步西進大陸經營事業的東莞朝隆機械總經理李國誠，同時也是東莞台商協會青年委員會副會長，憑著一股毅力，李國誠從原本對大陸環境感到陌生的生澀青年，如今在大陸奮鬥超過十年，不僅傳承父輩事業，也在深圳另創事業，加上服務台青的熱情，令他成為東莞台商圈的台青領袖之一。

隨著當年台商投資大陸的腳步，東莞朝隆機械1997年在李國誠父親帶領下於東莞厚街成立，為一家涉及電線電纜、通信、電腦周邊線材等機械設備專業製造商。並於2007年、2010年先後在蘇州、越南成立工廠與公司。

在父輩要求下，李國誠退伍後，2012年就與弟弟一同來到厚街幫忙。但就像多數台青一樣，一到大陸面對全然陌生的環境、業務、人際互動關係時，馬上出現水土不服的情況。

李國誠回憶，剛到東莞沒多久，那時公司有意在江蘇淮安設立新廠，父親派他前去處理。原本從頭開始、一手包辦建廠事務就讓他頭痛無比，未料當時淮安還下起罕見的暴雨，使得位於低窪區的工廠設備全數泡水，李國誠還來不及心痛，工人們眼見無法開工，擔心拿不到薪水下包圍李國誠「討說法」。

「當時一群人氣勢洶洶的圍著你，好似要爆發衝突，我一個年輕人根本不知道該如何處理這種場面。」李國誠回想當時情景，仍是心有餘悸。

儘管朝隆機械後來並未在淮安設廠，但這場震撼教育卻帶給李國誠一場精神、心理上的洗禮。返回東莞總部後，李國誠努力說服父輩著手進行各項改革，包括公司生產、人員、設備的自動化和數位化。儘管一開始遭遇磨合期，但事後證明提早做自動化與數位化的道路是正確的。

李國誠表示，這十年來珠三角各項經營成本上漲，加上招工不易，地方政府鼓勵企業轉型升級，朝隆機械進行自動化正好趕上這個時間點。以東莞為例，當地政府不吝出資補貼企業設備升級，譬如2018年時，東莞對於升級設備的企業最高補貼人民幣50萬元；2020年至2022年，企業購進華為的雲服務器（CVM），同樣可享有官方補貼。

另一方面，在傳承父輩事業的同時，對於研究軟體程式有興趣的李國誠，也在深圳成立工基軟件有限公司，主要從事自動化、數位化軟體開發服務。加上在東莞台協青年委員會服務，每周在東莞、深圳兩地往返。李國誠笑說，能夠幫忙父親照顧事業，還能兼顧志趣，服務台青，日子雖然過得忙碌，但卻相當充實快樂。

李國誠表示，無論是繼承或自創事業，台青都要面對許多人的質疑目光，最重要的是心理素質要堅強，以扎實的經營能力自我證明，才能獲得外界認同。

台青建好心理素質 工作方能長久

有別於老一輩台商喜好交易應酬、觥籌交錯，李國誠等新一代台商則展露不同風格與思維，他對研究軟體程式有興趣，有空時打打王者榮耀等線上遊戲。對新出來的新技術產品抱有高度興趣，譬如近期火熱、風靡全球的ChatGPT，李國誠很快就上網嘗新，如今經常拿它來做報告，連誇「超級好用」。

同時，作為東莞台商協會青年委員會副會長，李國誠也將心比心，關注當地台青生活與工作。他表示，很多平輩或後進台青經常問他在大陸工作生活的心得，但他認為，比起專業，更重要的是建立起強韌耐操的心理素質，才能頂得住異地生活的各種情況與變化，工作也才能做得長久。

李國誠表示，過去也不喜歡聽到人家稱呼自己是「二代」，但這些年或許是歷練多了，對此稱呼已能釋懷，「我的確就是台商二代，沒啥好否認的」。他不諱言確實有從父輩處得到更多資源，正因如此，向父輩、老幹部，以及外界證明自己能耐，也成為許多台商二代宿命，只能勇於面對挑戰。

座右銘

設法維持耐操耐磨、隨時適應環境變化的心理素質。培養觀察力與思維力，因為大陸政治與社會體制獨特複雜。

李國誠小檔案

出生：1988年6月

學歷：大學肄業

赴大陸工作時間：25歲

興趣：打線上遊戲（如王者榮耀）、研究軟體

喜歡的歷史人物與偶像：偏好創業者、二代傳承者，例如三國演義中的曹操、孫策、孫權；特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）