徐翊達重風控 動態調整資產配置

富邦投信投資策略師徐翊達，從關注台股到亞洲市場，已有超過20年的時間，經歷過2008年金融風暴之後，讓他理解到資產配置的重要性，而不是只重視報酬、績效，「控制下檔風險，穩定投資節奏」，才能在市場上走得又穩又久。

徐翊達大學時期就讀中興大學地政系，雖與金融市場並無直接相關，但因父母有投資股票理財，長期耳濡目染之下，也讓他培養對股票交易的高度興趣，畢業後1998年，就到富邦投信擔任研究員工作。

MBA進修 補強實力

回想進入投信圈後，徐翊達說，由於很早就已下定決心要從事金融相關工作，但當時在學校僅修過會計課程，認為對產業研究不夠全面，意識到必須持續精進自身能力，因此決定先到美國就讀MBA，充實企業管理相關知識，專注財經相關理論的補強。取得學位之後，2002年再度回到富邦投信工作，經過兩年後也成為台股基金經理人，皆有不錯績效表現，並開始擴大看日韓、陸港股市。

但在2008年金融風暴期間，國際市場全面崩盤，徐翊達也遇到他擔任基金經理人以來的最大挑戰，他坦言，在經濟衰退，系統性風險爆發之時，不論持有的是甚麼優質企業的股票都會受到影響，最慘的時候績效幾近腰斬，也因此退下經理人職務。

不過，徐翊達並未就此選擇換工作或是跳槽，而是回歸研究員身分，重新沉潛再建構投資思維，而就是在這段期間，讓他真正思考、重視資產配置的重要性，跳脫以往經理人把選股當作重心的思維，其實市場還有很多股票以外的投資工具是能夠進行布局，更加重視風險控管。

徐翊達說，面對2008年金融風暴，反倒是促使他打開視野、眼界更廣的關鍵契機，改變過去投資較重視「往上比較、擊敗大盤」，對於下檔風險意識不夠周全。

以長期累積資產而言，他舉例，一般投資可以考慮將虧損控制在5％～10％，只要超過就必須進行停損，認知到在當時買進的時間點不是太適合，同時要回頭檢視，是在基本面或訊息面出現判斷問題，對於下跌原因的敏感度要更高。

投資思維 獲市場肯定

經過調整投資思維後，徐翊達在2011年再度擔任基金經理人，期間也不斷修正跟累積資產配置經驗。而令他印象深刻的是，在2016年到2018年三年，年度績效雖然維持在前段班，但都不是取得第一，仍拿下2019年理柏環球房地產類三年期的基金獎項，顯示在資產配置上獲得市場肯定。

台股2022年歷經美國聯準會（Fed）暴力升息、資金大舉撤出，徐翊達說，有了2008年的經驗，現在已經比較不會那麼執著在股票本身上面，在大環境調整時，依然要採取比較避險的態度，而去年10月升息進入尾聲，市場關注焦點，從總經面回歸到重視公司基本面，資產配置也要跟著調整投資節奏。

徐翊達認為，每年的投資主軸都會有所變化，所關注的經濟指標也不一樣，建議偶爾「抬頭望一下風向」，思考今年市場關注架構是有哪些，像是在高通膨、高利率環境之下，整體消費力道是否能夠延續，都將攸關全球經濟表現。

復盤思維 強化判斷能力

徐翊達擔任過研究員、基金經理人，再到負責投資策略，一路走來，他認為，「管理風險跟管理報酬同樣重要」，雖然投資經常是展望未來，但抱持「復盤」思維也是不可或缺的一環，尤其是在每一波行情過後，更需要回過頭來檢討當時進場點對不對、好不好，並找出原因，知其所以然，才能持續調整策略，避免重蹈覆轍。

徐翊達說，復盤不見得特別限定要在每周、每月一次，反而應該是聚焦在趨勢轉變後，再檢視當時對於預期報酬、投資時間的心態是否太過樂觀或悲觀，他舉例，台股在去年3月到10月出現較大波段修正，就是一個很適合檢討的時間點，了解哪些產業景氣率先出現轉變，或是有些事件開始對市場造成影響，該如何做出相對應的策略調整與風險管理，藉由對過去市場走勢的了解，也會對判斷未來投資及資產配置上更有幫助。

座右銘

管理風險與管理報酬同樣重要

徐翊達小檔案

現職：富邦投信投資策略師

星座：獅子座

興趣：游泳、瑜珈

學歷：中興大學地政系學士、美國加州大學MBA企管碩士

經歷：富邦投信研究員、基金經理人