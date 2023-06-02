唐稚超投身再生醫療 為癌友找希望

唐稚超看準再生醫療的未來發展性，運用自己所學的背景，將醫療與科技兩大領域的思維重新凝聚轉譯。路迦生醫是少數將細胞治療跟傳統化療做合併治療，並做臨床試驗效果比較的公司。目前旗下肝癌人體二期臨床試驗已獲美國肝癌孤兒藥資格，並通過美國FDA與台灣衛福部TFDA審查，與13家醫療院所合作，做肝癌臨床試驗計畫，此臨床2022年3月開始啟動收案。談及今日的成就，他謙虛地表示，「自己只是想讓更多人，無論是癌友、醫生後輩，甚至是國際上看見台灣技術更多可能性。」

朝陽產業 替癌友捎來福音

細胞治療屬於生醫產業的一種，唐稚超比喻公司做的研發方向是「朝陽產業」，為提升癌症存活率與恢復病人健康與生活品質為最大目標。但細胞醫療的具體成效、實際應用、有用數據等等都有待時間考驗與證明，尤以在台灣《特管辦法》通過後，對於臨床試驗數據更需有嚴謹的製程與步驟，「做這些研究很燒錢，但公司都是靠自己所賺的獲利進行研發。」唐稚超說，從公司成立以來，盡可能地讓公司發展達到自給自足的平衡模式，所以從多角經營的方式運作公司。

他說，每個病症都有黃金治療關鍵期，面對癌細胞的頑強特性，僅靠單一治療技術是遠遠不夠的，若錯失最珍貴的黃金時間，想要挽救就必須要花更大的力氣，因此他鼓勵癌友可以考慮多面向治療，讓1加1擁有大於2的效果。

細胞治療到底有沒有效？仍是有待各界努力追求的問題，但是醫療進步很快，總要有人扮演先鋒角色，特別是面對生死問題時，有能力並不代表萬能，而是要從錯誤中找到更好的學習、產生更好的機會。對於癌友期盼重新擁有健康的第二人生，唐稚超給出總結：「細胞治療並非仙丹，最好的治療還是預防復發。」目前路迦生醫旗下適用於實體癌症應用的LuLym-T記憶型T細胞治療，具有高純度、高活性、高專一性等特點，可以幫助癌友減緩癌症復發的機率。

培育新血 盼站上國際舞台

帶領公司走過近十個年頭，唐稚超的心境也慢慢有所轉折，他說自己初入產業時確實有著年輕醫生較自負的狀態，但是在面對挫敗後，才知道才幹並不能彌補所有，反而是從實際操作中找到更好的方式，書中確實有黃金屋，但是如何實際運用書裡的內容才是重點，所以要擁有持之以恆的決心。

面對目前再生醫療產業人才仍相當吃緊，他表示，「經營朝陽產業的關鍵在於新生代的人才，人才足夠、業界才不會競相挖角，無論是國內外，我們都應把屬於自己的技術留在台灣，公司也會提供良好的研究環境給予想進入再生醫產業的後進，期待他們的加入。」他也呼籲，希望同業可以共同持續將技術應用在臨床試驗上，集結更多能被實證的數據，才能站上國際會議上發表，讓台灣醫療的實力被眾人看見。

依循四支柱 優化企業競爭力

永遠用高一個維度的角度來思考企業的發展與經營。不短視近利，用上帝的眼光和視角來俯看企業與產業的經營。

細胞治療產業是一個要救人與幫人的良心事業。針對細胞產業的發展,我們用心的掌握每一個細節。以「基礎在臨床，成功在技術，關鍵在製程，進度在法規」作為經營策略思考的四個支柱。目前我們依循四個支柱，不斷的優化整個公司組織的競爭力，並從未來看現在，長遠布局。多年來我們穩紮穩打的在臨床試驗與實証醫學取得最好的技術，並精進研發先進且穩定的製程，不斷突破技術門檻，走在法規完善之前，就能超前布局未來，並立足台灣，進軍中國及東南亞，放眼全球。工作價值觀從心出發，以病人為中心，永遠不放棄希望。

座右銘

人生中並非才能賦予了人們機會，而是對任何事務抱持著恆久的熱誠和努力，機會和才幹自能兼得

唐稚超小檔案

現職：路迦生醫股份有限公司董事長

生日：6月3日

學歷：國立陽明大學醫學系、國立陽明大學腦科學研究所、美國Carnegie Mellon Tepper School of Business

經歷：加利利生技股份有限公司董事長、日本GCLymphotec臨床腫瘤研究員、大中醫療基金會副執行長

興趣：閱讀、圍棋