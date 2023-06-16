魯雲翔傳遞正能量 開創事業新高峰

從建築行銷業務出發的魯雲翔如今已是跨國不動產開發商的副總，其實在職場的過程中並非一直順風順水，回顧職涯曲線，發現人生有高有低，只是剛好在人生轉捩點的時候遇到良善的契機，從而將這份喜悅轉化成待人處事的準則，沒想到秉持著這份初衷，一路做到現在，甚至讓國際看見台灣。

改變契機 化為帶隊本心

談起自己事業能有一番不錯的成績，皆是從逆境中學習成長，他表示最初的困境是自己投資股票失利欠下巨額的債款，以當時剛出社會的他來說，只能拚命工作，才能看見一線生機，從一開始只是喜歡欣賞美美的建築，沒想到看著、看著就看出了心得。從興趣變成專業的他努力跟著前輩學習，魯雲翔僅用半年時間成為時任銷售顧問第二名佳績，本以為事業正要起飛的他，卻頓失工作機會。

這樣的挫折又讓他跌入人生谷底，透過認識上帝化解內心的焦慮，「我發現，每一次不好的事情其實都有它正面的意義，所以我將它轉變成我作業的初心，如果沒有強大的精神理念，能力再突出也無法在職場上維持太久。」秉持著團隊和睦的精神，魯雲翔重新振作，心境蛻變的他精準抓到商機，看好柬埔寨未來雄厚的發展實力，加入「平方米國際開發」團隊，從數年前開始，帶領團隊進軍柬埔寨不動產市場。

真心互動 客戶就是朋友

公司看準未來15年柬埔寨擁有強大爆發的成長潛力，看見當地市場的需要，布局當地「高需求」的項目，精心規劃出一站式全方位服務的商用項目，不僅加速帶動當地的經濟發展，更有助於改善環境生活品質，「其實這也是一種互惠互利、共享經濟的方式，共榮模式一定是未來趨勢，做生意不能只追求眼前利益，而是要看見當地的需要，從而幫助有需要的人。」而他也發現，現在不僅要介紹產品本身的價值，也要開發出更多精緻多元化的附加價值，客戶才願意買單。

時值疫情，公司許多計畫被迫暫停，對於跨海經營事業的企業來說無疑是一大打擊，但是他轉念一想推出軟性活動，定期舉辦各式講座與活動，兼顧客戶的知識吸收與休閒放鬆，和客戶維持良好關係，不站在銷售的角度與其交流，而是站在朋友的立場交心，也因為魯雲翔對每一件商品都用心經營，才能讓客戶理解商品真正的價值，並願意信任於他。最終在疫情期間，即使未能出國，團隊仍能順利賣出300多戶海外住家，放眼業界，是一項不容易的創舉。

很多人對於柬埔寨的概念仍在模糊印象，魯雲翔用最簡單的一句話概括描述，就是柬埔寨很像25年前的台灣，當地政策吸引大批外資進入，政局穩定，經濟成長快速，房產基期低 又可永久持有，無颱風地震，美元計價…等優勢，是投資人進場的好時機。

從剛開始單純的銷售、開發建案到現在的設計規劃、帶領團隊，從台灣踏向柬埔寨，魯雲翔傳播基督信仰的精神，將聖經所教導對人真誠與愛應用在職場，正向的能量也會回饋自身，每當有人稱讚他的事業成就時，他卻謙虛地說，這一切的成就都要歸榮耀給身邊每一位支持我的人和上帝。

正直加誠信 努力就有成就

以愛為出發點，真心與身邊的人相處，多站在對方的立場思考事情，凡事不求自己的益處，不急著與人做生意或推銷產品，當我們在人前有好行為見證時，做許多事就會容易很多。

先有正直加上誠信！努力就會有成就！每天都需要面對與解決許多問題，也遭遇一些壓力，因為我們正在成長，上坡路永遠都是難走的，人生不是得到就是學到，順服每天上帝所賜給我們的，凡事謝恩！每一件事情都有神的美意。

座右銘

1.選擇比努力重要 2.會理財比會賺錢重要

魯雲翔小檔案

現職：平方米國際開發副總

生日：1978.10.02

學歷：台北城市科技大學

經歷：台灣房巢市場部副總、五十甲建築行銷經理、遠雄建設行銷顧問、歡樂假期國際有限公司銷售副理

興趣：投資理財、旅行、運動