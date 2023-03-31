蕭政華重使用體驗 創房產電商新頁

蕭政華在接手樂屋國際總經理六年來，為長達八年虧損的房地產網站帶來轉變，不僅轉盈、年年成長30％以上，2022年獲利可達7,000萬元，他說，房產電商平台不能一昧追求流量和創新功能，忽略了使用者體驗，最重要的，要建立一個「幫房屋買賣雙方、用最低的總體成本，找到適合彼此」的模式。



蕭政華畢業後2000年進入信義房屋，在總裁辦公室擔任助理，後來在行銷部，也兼任豪宅、商辦品牌的經理，近十年的時間在創辦人周俊吉、前總經理薛健平二位高階主管旁學習歷練，參與集團整體經營策略的規劃，近距離觀察成功經營者的管理與領導，學習企業經營決策與溝通技巧。對於未來職涯，心中以「宗廟之事擔任小相」自許，也為日後在信義網路事業部擔任主管，投入各種創新服務研發和任務團隊發展，乃至最後成為一家小型事業體的經營者，奠立基礎。



2016年樂屋面臨第二次增資的重要決策，這家由網路家庭以及信義、住商、中信、太平洋、21世紀等五大房仲合資成立的公司，已連續八年虧損，總虧損高達2億元，投資股東們漸漸失去耐心，於是提議由信義房屋派任熟悉房仲產業與網路平台生態的經營人才進入樂屋，協助整頓經營。



當時蕭政華經主管徵詢，展開了一次職涯上的大冒險。他說，對於在一家大型傳產公司待20年的他，是相當大的決定，不僅要嘗試了解這家小型數位平台公司經營問題，也須融入環境、取得團隊夥伴的認同與信賴。



近六年來，樂屋從他接手時2017年虧損1,500萬元，2019年首度轉盈700萬元，2021年獲利4,700萬元，2022年預估獲利7,000萬元。蕭政華表示，樂屋能夠由虧轉盈，一來受惠這段期間整體房市景氣持續上升，更重要的是，他也重新定義公司願景，調整體質、產品修正。他說，使用者是買方、與真正付錢的客戶是仲介，兩者不能偏廢，也要創造其對應的價值；用「減法」停止一些如租屋、預售、裝潢等低效益的功能。



他接手總經理的第一次會議，發現主管們都不用自己的產品，於是要大家下載四大房產平台的APP，發掘問題並修正體驗，他認為，在電商平台追逐創新功能之前，應先將使用者體驗做好。過去電商為了追求流量、無法落地，要思考買方在意的事就是「找到他要的房子」，得建立一個幫房屋買賣雙方，用最小的總體成本，找到適合彼此的模式。



除了解決重複刊登物件過多的問題，在修正產品後，如今買方留言數量每月2萬多件，成長了8倍，代表實際需求的買方留言成為網站轉化業績的最大競爭力；樂屋網目前擁有32萬個物件刊登量，是僅次於591的第二大房產平台。



他表示，目前使用者是買賣房屋者、客戶是仲介業者，不過未來走向以「提升經紀人價值」將成趨勢，房產電商平台除了提高集客力外，也要提供更多開發工具。尤其在品牌房仲以外服務、能獨立作業的經紀人，不僅協助他們能找到買方、賣方，也要提供聯賣、配案、客戶發展、經營的系統。

創新與法治間 取得平衡

樂屋國際總經理蕭政華在網家董事長詹宏志的推薦下，獲得了經理人月刊所頒發的2021年百大MVP經理人。蕭政華表示，在樂屋的第三年，他發現經營人才的斷層，於是開始培養接班的經營團隊，慢慢地以戰練兵、以事磨人，使經營團隊自我管理能力逐步提升，不需要過度的管理，也因此釋放出更多個人的能量，思考公司的未來，學習更多未來用得上的知識與技能。



他說，看到業內不斷出現公司因為治理不善而一夕殞落的案例，他認為，公司的未來必須在創新與法治之間取得良好的平衡。



和過去他在的大型傳產業不同，在網路公司，被允許團隊有更多嘗試錯誤、犯錯的空間。過去技術主管的開發模式是「先企劃、再設計、最後才到後端」，不過不同部門對產品理解不一致，他將之改為敏捷式開發，每個環節人員一起投入，雖然得花更多時間在學習、試錯上，但也可能會得到更好的成功方案。他說，過去市場好，一些失誤較容易被掩蓋、也被允許，未來房市環境變差，這種試錯的節奏就必需加快了。

座右銘

我喚山，若山不來，我便向山走去

蕭政華小檔案

現職：樂屋國際資訊總經理

出生：1969年

興趣：登山健行、閱讀、歌唱

學歷：台灣大學地質系學士、中興大學企業管理學系碩士

經歷：信義房屋網路事業部協理