劉潤成擅用影像 分享故事與人生

溱基創意行銷有限公司總經理劉潤成，本身也是導演兼製作人，有許多人喊他花導，這又是他的另一個故事。出生於越南的他，最感念的人是自己的母親，因為母親的一句話「你不試，你永遠不知道行不行。」的鼓勵，培養他從小具備嘗試各種可能的個性。在走上導演之路上磕磕絆絆，秉持著正面的態度，勇於突破自我，跳脫非本科出身的框架，反而成功吸引更多志同道合的夥伴一起努力，2004年更是鼓起勇氣創立「溱基創意行銷有限公司」。

其實，在越南出生的花導，小時候是衣食無虞，直到民國76年隨著父母親與兩位哥哥一同來台，回想起初來乍到的情況，他很感慨：「當時只有拎著幾件衣服就上飛機，來台灣可以說是從零開始。」求學時期也因為經濟關係，進而選擇就讀工專。年輕時候的花導覺得當演員是很有趣的工作，便與母親表明自己想當演員，在母親的應允下，花導走上影劇工作這條路。他說：「回想起來，我媽就是這樣，不管我要做什麼，她總是全力支持。所以我很感謝她，也因為她，才能造就我今日的成績。」

在成長的過程中，花導不與同儕比較，因為他很清楚自己要做甚麼，在影劇工作中他摸索一套屬於自己的做事心得，也因為非科班出身，在不同領域與軌道上會挖掘出很多非制式的思維，受惠於家庭教育開明的他非常了解自己喜歡做甚麼，也剖析自身特點在於「善於說故事」，因此結合自己的優勢，扛下導演的責任，開始用影像說出動人的故事。

2022年花導完成人生中第一部長片電影「WOMEN.我們不知道的事。」最快預計在今年母親節上映，希望透過這部片傳達「家人和親情的可貴」，「你多久沒有抱著父母說聲你愛她/他？」期盼這部電影能引起大家回響進而行動；日常之餘，花導會去當志工，他強調公益並非有錢才去做，而是應該盡可能將能力所及的事情回饋給社會。他分享，有次在公益活動中幫家境清寒的小朋友過生日，當他問及孩子的生日願望時，對方回答想到電影院看電影。對於看電影這件事，有些人可能覺得稀鬆平常，但對於弱勢族群來說，卻是相當遙遠的願望。在往後的時間裡，他沒有忘記孩子的願望，不僅邀請小朋友們到電影院看電影，更安排他們來台北一日遊，盡可能將美好的記憶帶給他們。

三年前，因緣機遇與空軍單位合作，竟挖掘出屬於台灣空軍英雄團隊的故事，一個用生命救護生命的熱血題材「海鷗救難隊」。因此他給自己一個新目標，將這些熱血故事製作成影集，將屬於台灣人的英勇故事帶上國際，這是一件需要集眾人之志才能完成的任務，實現過程需要龐大的製作資金，以及各單位的協助等，但也正如媽媽從小給他的鼓勵，「你不試，你永遠不知道行不行！」這不僅是花導訂下的人生里程碑，同時也是他的使命。

感動的影片來自好故事

身為廣告和電影導演，花導常常被人問到「要怎樣才能做出一支好影片？」他都是這樣回答，「你知道嗎？每次我們用手機或電腦看影片時，什麼會是讓你印象最深刻呢？」

他的答案是「故事」，「一個好的故事，一個觸動人心的故事可以幫助企業、品牌在觀眾的心中埋下一顆種子，然後萌芽生長。我是花導，拍片資歷十年以上，累積作品超過300支，一個能精準抓到市場定位，且快速轉化為用影像說故事的導演，若您身邊有需要製作簡介影片的企業、個人或是工商團體，請引薦給我，因為花導出品，必屬精品！CUT！」這是花導每次在公開場合的開場白、自我介紹，也是他的內心話。

為什麼要拍？拍給誰看？這是一個宣傳影片故事的關鍵思維。

座右銘

吃得下、笑得開、睡得著，人生莫過於此

劉潤成小檔案

現職：溱基創意行銷有限公司總經理兼負責人、鳳鳴國際影業有限公司製作人/導演、中華文教創意產業發展協會常務監事

學歷：臺北工業專科學校電機科、世新大學傳播管理系學士、臺灣大學新聞研究所碩士

經歷：客家電視行銷部組長、臺大多媒體製作中心經理、花博新聞媒體中心新聞聯絡專員

得獎作品：

2013「愛上台北/LOVE@TAIPEI」榮獲「坎城企業媒體暨電視獎」成為觀摩城市行銷影片（監製）

2014 「100公分的視界」榮獲《2014年ART&TUR葡萄牙國際影展》《電視節目類-首獎》及《城市旅遊短片類-首獎》

2019 「愛，永不放棄」榮獲《中國金風箏國際微電影大賽》十佳導演獎