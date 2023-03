徐唯耀 電力交易平台幕後推手

走進台電大樓26樓的電力交易平台,映入眼簾的是兩片超大螢幕顯示即時的電力交易狀況,分分秒秒都讓台電的電力調度有備援餘裕來應付突發狀況,背後靠的是電力交易員在默默付出,其中電力調度處-交易發展組主管徐唯耀,就是電力交易平台成立的重要推手之一。

徐唯耀回憶,過去在推動電力交易平台前身的輔助服務時,當時全台灣並沒有相對的服務,必須全部從頭開始,從英國、日本、德國等外國找尋類似的服務,寫下國內首部輔助服務的計畫。他與同事南下尋找可能的合作夥伴,第一家找到了過去就有配合台電的傳產工廠,一聽輔助服務內容時,工廠老闆還半信半疑勉為其難同意,並不清楚對電力系統的供給幫助有多少,但這卻是奠定輔助服務的第一步,更是現在電力交易平台的重要基石。

後來要推電力交易平台時,徐唯耀直言「很擔心沒有人來投標」,尤其是新的業務上線,很怕只有台電一頭熱,民間卻不想參與。

直到開標前一天,徐唯耀與同仁在討論隔天要如何進行,台電同仁指著會議室裡滿滿的標書,來自30家大大小小企業,民間參與熱度超乎想像,才讓徐唯耀壓在心中的大石放下,趕緊通知審查小組委員,從一大早7點開審,一路到深夜才決定出最終最有利標的得標廠商。

不過,電力交易平台也不是一直都平順沒有挑戰,徐唯耀說,以2月中的星期一為例,原以為只是正常上班日,但當天遇上開學日,高中以下學生返回校園,用電量突然增加許多,但當天又遇上太陽光電發電狀況受到天候影響比預期差,因此電力交易平台就成緊急救援投手,協助電力調度穩定度過當天供電。

回想過去在電力調度與電力交易平台的生涯中,在面對513、517等大停電時,就會覺得電力交易平台雖然有貢獻,但還可以做得更好,當時就有檢討希望能有多一點容量,可以讓系統多撐一下,或許停電的狀況就可以縮小,減少民眾不便,也讓系統可以更早恢復正常,因此後續這幾年,電力交易平台就很努力在擴充容量,並且搭配電網強韌計畫,逐步讓供電狀況可以在控制範圍內。

面對未來電力供應狀況,徐唯耀有信心可以協助系統度過平常的考驗,並且在大災害來臨時發揮輔助與減災的作用,讓電網有足夠強韌,保留系統餘裕讓電力調度可以在短時間內重新恢復正常。

電力交易平台隨時處在緊繃狀態,面對壓力來臨時,徐唯耀笑說,這些都是可以解決的問題,最紓壓的方式,就是下班回家與女兒及老婆相處,是他忙碌一天後回家最大的慰藉。

不斷學習新知 以面對各項挑戰

徐唯耀指出,電力交易平台在台灣是全新的發展,過往台灣並沒有,且電力交易平台更像證交所,台電把每天的需求放上去,讓合格的電力交易員上去投標參與,背後就需要一支精銳的團隊。

他說,目前台電自有配置的電力交易人員數雖然並不多,但會希望大家都有輪調的機會,面對各項挑戰時都能保有學習新知識與挑戰的機會,才能創造出新的應用方法。

徐唯耀分享指出,過去他擔任過台電調度中心調度員兩年時間,就供電所需只要顧好上班八小時,但電力交易平台不僅八小時,更要替未來三天以上的供電狀況做預想,因此在操作上就必須保有彈性,面對壓力也要逐一處理,確保整體系統沒有問題,並且在必要的時間介入確保供電穩定。

座右銘

人生就像騎單車,想保持平衡就得往前邁進。Life is like riding a bicycle, to keep your balance you must keep moving.

徐唯耀小檔案

現職:台電電力調度處-交易發展組主管(輔助服務)

學歷:國立中正大學電機系、電機所

經歷:台電電力調度處-電源計劃專員/主管(輔助服務)/主管(交易技術)

星座:處女座