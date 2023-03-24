徐唯耀 電力交易平台幕後推手

走進台電大樓26樓的電力交易平台，映入眼簾的是兩片超大螢幕顯示即時的電力交易狀況，分分秒秒都讓台電的電力調度有備援餘裕來應付突發狀況，背後靠的是電力交易員在默默付出，其中電力調度處-交易發展組主管徐唯耀，就是電力交易平台成立的重要推手之一。

徐唯耀回憶，過去在推動電力交易平台前身的輔助服務時，當時全台灣並沒有相對的服務，必須全部從頭開始，從英國、日本、德國等外國找尋類似的服務，寫下國內首部輔助服務的計畫。他與同事南下尋找可能的合作夥伴，第一家找到了過去就有配合台電的傳產工廠，一聽輔助服務內容時，工廠老闆還半信半疑勉為其難同意，並不清楚對電力系統的供給幫助有多少，但這卻是奠定輔助服務的第一步，更是現在電力交易平台的重要基石。

後來要推電力交易平台時，徐唯耀直言「很擔心沒有人來投標」，尤其是新的業務上線，很怕只有台電一頭熱，民間卻不想參與。

直到開標前一天，徐唯耀與同仁在討論隔天要如何進行，台電同仁指著會議室裡滿滿的標書，來自30家大大小小企業，民間參與熱度超乎想像，才讓徐唯耀壓在心中的大石放下，趕緊通知審查小組委員，從一大早7點開審，一路到深夜才決定出最終最有利標的得標廠商。

不過，電力交易平台也不是一直都平順沒有挑戰，徐唯耀說，以2月中的星期一為例，原以為只是正常上班日，但當天遇上開學日，高中以下學生返回校園，用電量突然增加許多，但當天又遇上太陽光電發電狀況受到天候影響比預期差，因此電力交易平台就成緊急救援投手，協助電力調度穩定度過當天供電。

回想過去在電力調度與電力交易平台的生涯中，在面對513、517等大停電時，就會覺得電力交易平台雖然有貢獻，但還可以做得更好，當時就有檢討希望能有多一點容量，可以讓系統多撐一下，或許停電的狀況就可以縮小，減少民眾不便，也讓系統可以更早恢復正常，因此後續這幾年，電力交易平台就很努力在擴充容量，並且搭配電網強韌計畫，逐步讓供電狀況可以在控制範圍內。

面對未來電力供應狀況，徐唯耀有信心可以協助系統度過平常的考驗，並且在大災害來臨時發揮輔助與減災的作用，讓電網有足夠強韌，保留系統餘裕讓電力調度可以在短時間內重新恢復正常。

電力交易平台隨時處在緊繃狀態，面對壓力來臨時，徐唯耀笑說，這些都是可以解決的問題，最紓壓的方式，就是下班回家與女兒及老婆相處，是他忙碌一天後回家最大的慰藉。

不斷學習新知 以面對各項挑戰

徐唯耀指出，電力交易平台在台灣是全新的發展，過往台灣並沒有，且電力交易平台更像證交所，台電把每天的需求放上去，讓合格的電力交易員上去投標參與，背後就需要一支精銳的團隊。

他說，目前台電自有配置的電力交易人員數雖然並不多，但會希望大家都有輪調的機會，面對各項挑戰時都能保有學習新知識與挑戰的機會，才能創造出新的應用方法。

徐唯耀分享指出，過去他擔任過台電調度中心調度員兩年時間，就供電所需只要顧好上班八小時，但電力交易平台不僅八小時，更要替未來三天以上的供電狀況做預想，因此在操作上就必須保有彈性，面對壓力也要逐一處理，確保整體系統沒有問題，並且在必要的時間介入確保供電穩定。

座右銘

人生就像騎單車，想保持平衡就得往前邁進。Life is like riding a bicycle, to keep your balance you must keep moving.

徐唯耀小檔案

現職：台電電力調度處-交易發展組主管（輔助服務）

學歷：國立中正大學電機系、電機所

經歷：台電電力調度處-電源計劃專員／主管（輔助服務）／主管（交易技術）

星座：處女座