鍾國忠從賣到買 挖掘潛力小飆股

從事股市分析超過20年的鍾國忠，自日盛投顧公司總經理退休後，旋即開創事業第二春，成立盈利投資公司，繼續發揮他的長才，以其獨到操盤術，從產業上中下游中，挖掘潛力小飆股。

因緣際會踏進證券圈

鍾國忠的學、經歷，與一般金融從業人員不盡相同，他工專時念的是工科，不是學商，後來插班考上淡大經濟系，學習財經專業知識，之後進入職場，他則在企業負責管帳的工作。一直到民國85年間，他因緣際會踏進證券圈，從投顧研究員做起，才開啟股市名師之路。

鍾國忠回憶說，他在天富投顧擔任研究員時，負責追蹤塑化、紡纖等產業，密切掌握塑化、紡纖原物料的報價變化，當時是這兩大產業的全盛期，而晶圓代工雙雄聯電、台積電，則才剛起步，以今日半導體及塑化紡纖產業更迭來看，正驗證了「十年河東、十年河西」這句話。

民國92年間，鍾國忠進入日盛證券旗下的日盛投顧，從襄理、副理、經理、資深經理、協理、代理總經理，升到總經理，創下日盛投顧唯一的紀錄。

鍾國忠說，日盛投顧初創時間僅四至五個人，到後來擴增逾40個人的規模，篳路藍縷，他一路見證日盛投顧的成長。

在工作中持續創新

鍾國忠說，他喜歡在工作中持續創新，日盛投顧不僅出具研究報告，也成立會員制，業務範圍涵括行銷、實際操作、個股及產業研究，之後更發展商品設計行銷、證券模組方程式等，日盛證券的財報優選系統、股票健檢系統、智能股利系統，因數位服務更貼近用戶需求，曾獲得國家品牌玉山獎榮耀，創新成果獲評審高度肯定。

鍾國忠也善用時間，在成功大學管科念EMBA，之所以選擇南部學校，是因為先前他求學及就業都在北部，希望到南部接觸當地不同的產業與產業人士，學習新的產業知識。

鍾國忠從賣方（sell side）退休後，他決定從買方（buy side）出發，將職涯新的拼圖拼起來，繼續從股市大方向中尋找飆股。

擬定疫後投資藍圖

2023年他短期看好疫後市場開放受惠類股、成長型高殖利率股、車用IC、政策支持股的綠能儲能及伺服器概念股，則可列為中長期投資名單。

由於上半年景氣狀況仍不穩定，高現金殖利率成為個股的保護傘，再搭配公司未來成長性，只要景氣回溫，股價走強機會相當高，如電源供應器、封裝測試、筆電等類股。

從中長期來看，鍾國忠指出，電動車成長方向確立，以及自駕車及智慧車輛等技術提升下，帶動用量大幅攀升，研調機構IC Insights預期車用IC將是成長最大的半導體應用市場，預估2021年～2026年車用IC的年複合成長率（CAGR）將會達到13.4％，2026年車用IC市場產值將占整體IC比重9.9％，屆時半導體、IC設計、車用零件等使用量，有望明顯增加。

掌握趨勢 面面俱到

鍾國忠擅長從股市大方向中尋找飆股，投顧研究員出身的他，除從產業上中下游，掌握企業基本面外，也觀察股市脈動，從當下熱門題材中，挖掘小飆股，提高投資勝率。

座右銘

正心、正念、正能量

不論是投資或是身心靈，都持正向思維，他願以七個字箴言-「正心、正念、正能量」，期許自己，也致贈後輩。

鍾國忠小檔案

現職：盈利投資公司董事長

學歷：淡江大學經濟系、成功大學管理學院碩士（EMBA）

經歷：日盛投顧協理、總經理