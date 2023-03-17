唐波蓉設計滿點 打造台灣特色珠寶

珠寶業向來是高資本密集行業，相對高門檻，機上的珠寶免稅品更是國際大品牌的天下，卻有本土的設計師創業不到一年，即獲得虎航等航空公司的肯定，成為機上免稅品及機上預購的供應商，令業界驚豔，那就是珍寶蓉兒國際珠寶的創辦人唐波蓉。

唐波蓉創立珍寶蓉兒國際珠寶，選在去年疫情最嚴重的時候逆勢在台北市信義路一段的一級戰區開店，當時周邊所有朋友都期期以為不可。不過她卻認為，「人生總是需要為自己拚一次」，便卯足全力創建自有品牌「METASOUL」。

參展經驗成創業養分

唐波蓉創業的底氣在哪裡？與外貿協會共同攜手走過大陸31個城市大型珠寶展的經驗，成為她創業最重要的養分。因為看過全世界的重要珠寶大秀，唐波蓉希望「METASOUL」能夠設計出具有台灣特色的產品，沒想到「一奈米電晶體紀念珠寶」讓她瞬間爆紅，成為虎航機上熱門的商品

唐波蓉解釋，要如何在具象與抽象之間，搭配適當的材質，需要反覆嘗試，最後才決定用密釘鑲的方式呈現晶圓，為了考慮造型的立體感加入了三角形，用紅色寶石來勾勒邊條凸顯層次感。除此之外，還並以台灣的IC設計大廠、光學大廠做為發想，設計了聯動天機、魅力光影項鍊。

易飛網集團旗下飛買家公司是台灣虎航廣告的總代理，也是台灣虎航機上免稅品的總運營商。易飛網集團營運長張仕賢說，當初看到唐波蓉的設計，非常具有台灣特色，也希望扶植台灣品牌，因此主動邀請成為機上免稅品的供應商。在虎航的飛機DM上，珍寶蓉兒國際珠寶就與國際知名品牌前後並列。後來又以鳳梨、梅花鹿、台灣黑熊等作為主題，切入大型本國籍航空的機上預購。

喜愛珠寶是一切的起點

創業之路總是篳路藍縷，需要感謝的人太多，只有找回初心，才能寧靜致遠。唐波蓉回憶起外婆的首飾盒，裡面有銀製鍌金點翠梅花髮簪、珍珠、瑪瑙、玉如意、點翠等，這是兒時回憶中最愛不釋手的百寶箱，也是她喜愛珠寶的起點，而這份初衷至今不變。

唐波蓉的每一件作品，都在回味那對外婆珠寶箱愛不釋手的童年回憶，而這也是她對逝去的外婆最美好的追憶方式。也正因為承戴了故事與情感，每件珠寶作品才有了非比尋常的意義。

她認為珠寶業是需要有獨到審美與觀察能力的行業，要完整詮釋設計理念，不光是裸石的品質，還有工藝上的展現，兩者是密不可分的整體。好的設計需要接受時間的考驗，歷久彌新才能得到大眾的認可。

做人第一 誠信優先

誠信是做生意的先決條件，沒有誠信就沒有成交，特別是珠寶是高單價產品，不但要確認品質到位，更要滿足客戶的心，像送禮就要送到心坎裡。信譽就是這樣一點一滴才能累積起來，能夠贏得客戶的心，才能獲得客人口耳相傳的真心推薦，生意長長久久。

座右銘

將來的你，一定會感謝現在認真的自己。

每個人的現狀，都是靠過去所累積出來的。所以未來若要含笑收穫，當下就只能勇往直前，並含淚耕耘。只有目標明確，也才能把吃苦當吃補，奮鬥不懈。

唐波蓉小檔案

現職：珍寶蓉兒國際珠寶創辦人

經歷：台灣珠寶設計師協會監事

台北市優良從業人員

GIA鑽石鑑定師

中華民國珠寶鑑定協會翡翠鑑定師