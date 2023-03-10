林麗珠二次創業 扮熱銷蛋捲推手

來自東京的經典伴手禮雪茄蛋捲品牌YOKU MOKU，2011年登陸台灣，創設了海外首家形象門市，因是名模林志玲和歌手周杰倫欽點的喜餅禮盒而聲名大噪。產品在台熱銷超過十載的背後推手，就是富好董事長林麗珠，這也是她創業之路創下的第二座里程碑。

話說從頭。在車廠起飛的年代，林麗珠與其丈夫富好公司會長陳俊佑，共同投入汽機車排氣系統的不鏽鋼管製造，於1992年創立富好，開發客製化的不鏽鋼網管，並於1999年拓展OEM外銷市場，為裕隆汽車以及本田（HONDA）、豐田（Toyota）等日系車廠供貨。

林麗珠表示，富好的創業契機是汽車用排氣系統材質，由鍍鋁轉向使用不鏽鋼，公司以三台設備起家，儘管起初訂單量少，但在公司耕耘下，台灣排氣系統鋼管逐漸從仰賴進口轉向在地生產，也成為全台汽機車用不銹鋼管製造龍頭。

今年是富好創立的第31年，林麗珠認為，事業沒有捷徑，最重要的是產品細節要格外注重。談到陳俊佑對創業的堅持，林麗珠說，「他可以讓人喘口氣，但是他不會放棄」，這就是富好成功的關鍵。

富好研發出一體成型的網管製程，有別於以往的卷圓點焊技術，成功獲得專利。近年更將網管美學延伸到裝潢，除了可在YOKU MOKU旗艦門市看到，亦參與桃機第三航廈出境大廳的「雲頂天花板」建案。

林麗珠說，以網管融入建築，不僅兼具美觀，還可為機場提供消音效果，因此儘管造價高昂，設計團隊仍堅持保留「雲頂天花板」設計。從汽機車排氣系統到YOKU MOKU代理，建築裝潢就如同林麗珠為富好開啟的第三篇章。

林麗珠回憶，在汽車供應鏈轉往大陸生產布局之際，富好選擇不同的道路，在鞏固台廠生產和外銷的同時，將眼光投向日本，投入代理經營。

獲得YOKU MOKU代理權之前，富好其實已醞釀多年。即使總公司曾以台灣市場有限為由，無意拓展海外通路，但林麗珠決定從喜餅和彌月禮市場切入，擬定進入台灣市場的營運企畫，終獲日方青睞，成為海外第一家總代理。

2011年3月8日，YOKU MOKU日方來到台灣簽訂代理合約，兩天後返國即遭遇311大地震。富好首當其衝面臨的就是供貨問題，當時YOKU MOKU遷廠至栃木縣，距離福島不到200公里，名列我國禁止食品進口5縣市之一。

面對這樣的挑戰，林麗珠仍堅持台灣本店按原計畫於當年6月28日開幕，並由其媳婦、公司總經理張菀容親赴日本受訓。YOKU MOKU舊廠也為此重啟蛋捲產線，專向台灣供貨，直到逾半年後，台灣門市才終於迎來其他餅乾產品上架銷售。

林麗珠指出，經過這個事件，更確立富好與YOKU MOKU的信任和合作精神。作為代理商，要做到的是將品質優良的產品推薦給消費者，讓顧客和品牌相互信任，從而獲得雙贏。

效法女將 講究處事態度

談到YOKU MOKU的開店、閉店禮儀，林麗珠有獨門的堅持，就是效法日本「女將」精神，從最細膩的服務細節開始要求，並發自內心對服務感到愉悅，進而擴及處事態度。

「女將」是指經營高級日式料亭或高級日式旅館的女主人，林麗珠表示，現在做工廠都愈加講究服務，正統服務業更應不落人後，因此富好旗下員工，皆在上工前經過扎實的訓練，且由林麗珠親自把關。

林麗珠表示，因為在代理經營中由衷喜愛商品和服務，也因此體會到YOKU MOKU創辦人藤繩則一曾說過的「甜點有種神秘的力量，使人們微笑。」

座右銘

細節、等待、忍耐

林麗珠小檔案

現職：富好股份有限公司董事長

出生：1953年9月18日

興趣：中國市政專校、市政管理系

學歷：富好股份有限公司創辦人之一

經歷：烹飪、藝術、室內設計