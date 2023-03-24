杜欣霈基本功扎實 投資勝率傲人

台股2023年以來一掃2022年陰霾，至2月底止，不但再度穩站萬五大關，也上漲了9.66％，然而，不但打敗大盤，更打敗所有台股基金奪冠的群益奧斯卡基金，上漲22.65％，勝大盤足足2倍多表現最出色，讓人不禁想多了解該基金經理人的職場與投資哲學。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈，進入投信界就是在群益投信，至今一待就是六年多，從研究員開始做起，一般來說，研究員及經理人的基本功打底時期，快則需三到五年、慢則五到十年，杜欣霈在第四年就擔任基金經理人，算是相當難得，除了自身的努力之外，杜欣霈表示「選擇一個優秀的平台與團隊，就能夠產生事半功倍的效果」。一個好的平台，除了有形的研究資源之外，最重要的就是無形資源的共享，而群益投信的經理人就非常樂於分享自己的選股邏輯與策略，並將經驗傳承下去，這是在其他投信很難看到的。

杜欣霈由於學歷涵蓋財務金融及會計相關背景，對於總體經濟分析亦有濃厚興趣，同時因會計系背景，對於企業財報分析也有一些底子；進入投資機構後，主要負責科技相關產業分析。投資邏輯上，他相信以全球總體經濟判斷股市大方向，再以科技產業脈動尋找具長期成長趨勢的子產業，並評估相關廠商競爭力及市占率的消長，相信長期而言逢拉回時買進成長股的布局可獲得較好的報酬。

進入buy side圈後，杜欣霈受影響最深的話語來自群益投信的賴政昇董事長常常說的：「樂觀時不能太樂觀，悲觀時也不要太悲觀」；市場長期而言是循環的，往往大幅的重挫就出現在情緒最高昂的時候，而絕佳的買點往往出現在市場參與者情緒最低落時，因此如何能做到心態平穩，理當是股市參與者最應該修煉的課題。

除了賴董事長的座右銘影響深刻外，杜欣霈最喜歡的一本關於投資方面的書籍是有德國證券教父之稱的安德烈‧科斯托蘭尼所著「一個投機者的告白」，書中也不斷提及市場不斷的循環理論，最有名的一句話「小麥跌時，沒有買小麥的人，小麥漲時，沒有小麥。」生動的描述了在市場下跌的末段，好的投資切入點往往是人性最不敢買入的時間點，值得我們深思。

落實投資哲學，杜欣霈對台股後市的建議提到，美國聯準會本就從未提及2023年度降息的可能，故目前市場只是需要一些時間消化升息終點往5％利率或更高前進，且維持一段時間的必要，短期本就不會降息但重新加速升息的機率亦低，對股市而言影響大概率是震盪而非崩跌；市場激情過後目前處於貨幣緊縮環境的調整及適應期，無論是貨幣環境或是基本面，歷史經驗均顯示股市底部很有機會落在2023年上半年。

將籃球致勝關鍵策略 運用在投資

熱愛籃球的杜欣霈，在高中、大學時期都是籃球校隊，因此他也將籃球致勝關鍵策略運用在投資哲學上。

他表示，從籃球運動看投資，要能夠勝出最大的關鍵不外乎兩點：減少失誤以及提升命中率；瞬息萬變的股市就有如籃球比賽，不僅節奏很快，常常需要隨機應變並快速做出決策，若是被比賽節奏或是盤勢牽著走，很容易失誤連連、命中率也會隨之下滑，失敗的機率就會高很多；好的投資心態應保持沉穩，判斷場上的情勢並搭配合理的戰術取得高命中率的攻擊機會，減少失誤也能減少失分的機率，並且在市場出現不理性的時候，抓住機會快攻取得更多的領先優勢，重複做同樣正確的事情，長期而言勝率就不會太差。

特別是在選股及投資組合配置方面也有相通的道理，杜欣霈說道，籃球比賽中最穩健且占比最高的得分方式仍然是靠近禁區的兩分上籃，另外再搭配外線的三分球以及快攻得分，因應球場上不同情勢做出合理的進攻選擇；如同基金選股一樣，穩健的優質龍頭標的應占據投資組合的多數比例，另外根據產業趨勢及總體環境變化擇優選擇能短時間內大量取分的alpha型個股，並因應大盤走勢做出標的間合理的比重配置，才能為投資組合取得最有效率的期望報酬。

座右銘

樂觀時不能太樂觀，悲觀時也不要太悲觀

杜欣霈小檔案

現職：群益奧斯卡基金經理人

出生：西元1986年

興趣：籃球、閱讀、音樂

學歷：台灣大學財務金融所碩士／會計所碩士

經歷：群益投信資產管理部研究員／資產管理部基金經理