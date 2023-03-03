從媒體轉戰公關 李慧瑩挑戰自我

當挑戰自己成為生活中的必要元素，跨出自我舒適圈就成為一件簡單的事情。高誠公關副總經理李慧瑩一路從平面媒體記者到電視台製作人，再從電商行銷主管，到現在的公關生涯，不斷在職涯上挑戰自己、自我突破。李慧瑩說，人生有無限可能性，千萬不要畫地自限。

新聞系出身的李慧瑩畢業後便順理成章地進入平面媒體擔任記者，並由此接觸了財經、金融、保險等許多不同的領域。其中，她回憶起當時擔任財經記者時期，除了要挖掘公司內幕或是揭弊外，同時也有接觸投資理財相關訊息。

其中最有成就感的其中一件事，是她發現在所有產出的文章裡，往往獲得最大回響的是投資理財類別，例如當利率波動時，提供房貸理財表教讀者們如何有效運用房貸；或是寒暑假時，告訴大家出國怎麼刷信用卡比較划算。關於小資族刷卡或保險的評比文章，頗受讀者好評，也讓他想做更多相關的專題。

然而，由於當時長官對題材的理念不同，又恰好遇上台灣第一波網路興起的時代，李慧瑩開始思考工作的意義，也想起不斷挑戰自我的初衷，於是決定從平面媒體踏入新興的網路媒體，到後來毅然決然擔任從未嘗試過的電視節目製作人，並且從無到有打造全新的生活類節目。

不過人生總會遇到波折，李慧瑩回憶，當時辦公室位在地下室，又遇到納莉風災，很不幸的電視台也成為淹水受災戶之一，再加上當時公司內部有派系問題，因此讓她再次大步的跨出了媒體這個舒適圈，並邁向公關這條路。

李慧瑩表示，公關領域非常適合像她這樣喜歡接受挑戰的人，因為在公關公司可以接觸不同產業、不同客戶。每一次跨足都是新的學習、新的成長，也因此後來電商崛起，她再次決定踏出舒適圈進到全新的電商行銷領域。

李慧瑩說，行銷市場與先前的職業完全不同，每天步調都相當迅速，由於行銷成效跟業績是緊密連動的，電商又是講求即時性的產業，在檢視行銷成果甚至是以小時來計算，因此壓力相當大，不過自己並沒有因此退卻，反倒督促自己不斷向前。

在具備行銷經驗後，回到了現在公關產業，加上先前的新聞背景，使李慧瑩在公關產業更加如魚得水。李慧瑩指出，全力以赴做好每件事，並與客戶一同完成各種專案，加上自己的人生經歷，讓自己在面臨各種公關危機的時候，能快速提出解決方案去應對，這當中的關鍵就在於不斷的挑戰自我，即便到了現在，面對困難也能夠繼續保有熱情去解決。

人生有無限可能 勇於跳出舒適圈

李慧瑩說，人生有無限可能性，千萬不要畫地自限或是停滯不前，因為停留在原地並不會帶給自己任何的成長，只有不斷向前並抱有希望才可以讓自己持續向前，就好比自己從過去媒體人到現在公關產業這些都是自己突破自己才有的成果。

李慧瑩指出，自己不是習慣滿足於舒適圈的人，因此一直都會思考要如何跳出舒適圈，且現在不敢跳出，再過二～三年步入中年會更不敢跳出，因此在這些想法支撐下，成為自己勇敢向前跨出的主因，加上失敗也還有機會重來，因此才加入從來沒有嘗試過的行銷領域。

尤其公關公司的人員需要隨時同時為企業端客戶及媒體換位思考，曾經都擔任過兩邊角色的李慧瑩，更能設身處地的為客戶及利益關係人發想出多贏的方案。

觀看現在公關人給自己的醒悟，他認為，公關可以讓人快速成長，可以學習到很多技能，學習到很多做人處事的道理，可以讓自己換位思考，具備全面思考的能力，培養自己有邏輯的工作能力，如此就可望讓自己在各種領域都能夠發光發熱。

座右銘

獲勝的結果不是一切，重要的是想獲勝的心。我沒辦法改變風向, 但我可以調整我的風帆，達到我的目的地

李慧瑩小檔案

現職：高誠公關副總經理

星座：雙子座

學歷：文化大學新聞系

經歷：媒體記者、節目製作人、電商、公關公司

興趣：旅行、烘焙、花藝