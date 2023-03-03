何名軒職人堅持 還原道地拉麵

台北一直是日本拉麵的一級戰區，但在離台北都會區100公里外的風城新竹，卻有一間堅時日本原汁原味的拉麵店，那就是位於竹北的涼太拉麵，該店是由涼太日本餐飲創辦人何名軒一手打造的日本拉麵店，同時在拉麵店二樓也開起近年流行的日本清酒吧，讓來店客人能在細細品嘗真正道地的日本拉麵之外，也能發現日本清酒的美好。

因為何名軒的日本名字諧音關係，業界都稱呼何名軒為「六爺」，退伍後在園區工作，工作一陣子後發現對吃喝的敏感度較高，也很想創業，所以去日本學習料理看能否以此為生。

何名軒在日本拉麵店就職逾一年才開始接手店內所有工作，接下來的一年就是學習怎麼備料，修業結束後日本師父本來要開一間分店給何名軒經營，但他決定回來台灣做，把味道帶回台灣。

何名軒說，創業初期光是搞定食材來源就花了二年時間，最後完成了食材的供應鏈，創業三年後在新竹市開了第二家，最多在疫情前展店六家，包括拉麵店、居酒屋、清酒吧、日式煎餃專賣店等，不過疫情影響太大，現在剩下拉麵店跟清酒吧，但何名軒覺得重新來過反而可以做的更好。

何名軒今年目標是開放拉麵店加盟。他表示，經驗很重要，創業的這六～七年下來，最大的Know How是經驗，雖然學費繳了很多，但現在這個時間點，經驗及各方面條件已很成熟，而在新埔已可跟同學合作中央廚房。

何名軒在台灣的日本清酒界也是名聲響亮。何名軒說，以前他主要是喝紅酒，在日本學藝時只喝燒酎，當時因為喝到的日本清酒可能品質不佳，所以一直沒有什麼好感，直到有客人問他為何不選日本清酒來搭店裡的料理，並推薦了幾款包括黑龍等有名清酒，何名軒對日本清酒的印象驚為天人，便開始有興趣及買酒回來試，之後客戶說日本清酒界有唎酒師，就像紅酒界的侍酒師一樣，而何名軒本身日文流利，於是赴日參加考試並順利取得唎酒師資格。

何名軒說，考到唎酒師後信心大增，愈試愈有興趣，嗅覺及味覺敏感度夠，經過盲飲及念書等過程，一年後就考到講師證照，現在已經是台灣少數幾位能夠教學及發放證照的日本清酒老師，而且日本第一位台籍杜氏陳韋仁的台中六十五號清酒，就是與何名軒合作引進台灣並大受好評。

何名軒如今把涼太拉麵二樓改為清酒吧，並積極推廣餐酒搭配，希望未來能夠將清酒的獨特風味，結合採用台灣食材的日本料理，讓台灣日本料理界激盪出新的火花。

提供差異化服務 創造獲利

何名軒一路走來堅持日本拉麵的原汁原味，但台灣及日本的食材並不相同，如何找出最佳解，以及如何在日本職人的堅持及台灣做事方法之間取得平衡，何名軒認為的確有很大的挑戰，因為若是用日本師父的方法，在台灣恐怕找不到員工，那真的是要燃燒熱情才有辦法。

何名軒在日本學藝二年，如果要把日本的味道，結合台灣人可以接受的做法，兩者結合達到最大化，他認為就是等同於如何用台灣人經營及做料理的認知，最大程度表達出日本拉麵的味道，這味道又要符合原汁原味，何名軒現在執行的就是這個方法。

也因為如此，新竹做雙湯頭及辛味噌口味的日本拉麵只有涼太這一間別無分號。

何名軒說，新竹是個很特別城市，產業趨向單一，興趣也會趨向單一，只有差異化一條路能走，若不能提供差異化服務，要獲利很困難。何名軒結合日本料理及清酒達人的專長，透過開餐酒會及教學做支撐，上課一個小時及參加餐酒會，可以發初階日本酒品鑑師證照給與會者。（禁止酒駕．飲酒過量有礙健康）

座右銘：熱情才能把事情做好

何名軒認為，做事情最重要是熱情，沒有熱情就不會對新的東西失去好奇心，也就不會進步，遇到困難會想放棄，但若有熱情就不會放棄。放棄很簡單，堅持需要很多支撐，有熱情就會願意付出任何代價。

何名軒小檔案

現職：涼太日本餐飲創辦人

出生：1976年12月17日

經歷：SSI國際日本酒講師及SSI唎酒師、SSI日本酒品質鑑定士、日本清酒協會JSA品鑑師及認定講師