台鐵便當推手 李玉霞傳承幸福滋味

「我希望做到每戶人家的冰箱都放有李玉霞的排骨，這將會是最方便又最幸福的滋味。」只要喜歡台鐵便當，對「李玉霞」三個字一定不陌生，她是台鐵台北餐廳首位女經理，更是台鐵便當的操盤始祖，而厲害的是，當初她只是一名小小的臨時工，憑藉著永不放棄的精神為台鐵便當殺出一條血路，退休後更是知名彌月油飯品牌「冊子」的幕後指導大師，一生都在為傳承美味而奉獻。

已經年過72歲的李玉霞，思慮清晰、應對得宜，依舊是當初那個為台鐵便當奠定豐厚基礎的女強人。



李玉霞回想民國57年以臨時工的身分進入台鐵工作，隔年考上台鐵不過到64年才補到正式缺。先後待過台北、嘉義站的票房，也到過新營站當播音、總局當總機小姐，還一度到電務段當會計，直到94年成為台北餐廳首位女性經理，一做就是八年，直到光榮退休。



花三年時間 改革台鐵便當

李玉霞坦言，剛到台北餐廳的時候相當灰心甚至感到悲哀，因為「連自己人開會都不會訂台鐵便當」，走到門口眼淚就掉下來，也因為這一刻的衝擊，暗自發誓要讓走向沒落的台鐵便當起死回生，因此立即就著手進行改革。



本身就有廚師乙級證照的李玉霞，為了讓台鐵便當搖身一變，製作過程從頭緊盯到尾，食材部分也是親自拜訪和挑選後才定案，花了三年時間將台鐵便當的品質提升。現在看到的排骨便當、八角便當都是經過李玉霞的「巧手」，連當初太魯閣號引進時的太極創意便當，也是李玉霞的妙點子。



「當便當賣不出去不是消費者的錯，一定是台鐵的錯！」李玉霞認為，事出有因，如果一味怪罪和怨嘆別人，就沒辦法解決當前的窘況。她說，在台鐵確實流了很多汗也流了很多眼淚，但她學到任何困難都沒辦法讓自己屈服，這也適用到她的退休生活。

支持小孩創業 堅持古早味

李玉霞在離開台鐵後，選擇「退而不休」，去大陸遊歷一年期間，發現冷凍食品的商機，回來後支持小孩創立「冊子」。當然不是創業後就一帆風順，同樣歷經波折和轉型，靠著對古早味的堅持殺出重圍，該店目前已是許多藝人的彌月禮盒首選，不只油飯有名，蛋黃酥、滴雞精、冷凍台鐵排骨都是明星商品，還進軍糕點市場，甚至將觸角伸到糖果界，研發出甜而不膩的牛軋糖，目前北中南都有分店，每日營業額上看百萬元。



李玉霞笑說，自己真的停不下來，對於很多人會說她是冊子的靈魂人物，李玉霞覺得不過是做為母親，希望孩子事業發展好罷了；在過程中適時給予意見，並將以往台鐵的經驗做傳承，也可把當初排骨便當的幸福滋味，繼續延續傳承下去。

再辛苦都不能「算了」

李玉霞談成功祕訣，她認為「不怕吃苦」很重要，再辛苦都不能「算了」，只要堅持，成功必定屬於自己。



李玉霞回想初中畢業，家庭遭逢巨變，日子很苦，考上高中也沒有錢註冊，只好早上去市場學賣菜一邊還債，後來去了中壢商職念書，也是白天打工晚上念書，但她卻不覺得苦，只要一天睡4小時就滿足，相信有翻身的一天。



李玉霞說，很多人遇到辛苦的時候就會放棄，當「算了」的念頭出現其實就完蛋，這時反而要停下來思考怎麼改善，做事不能怕錯，就怕不知道錯在哪，一旦改過來就是往前衝的時候。



李玉霞認為，別人可以幫你一次、兩次，但很難有第三次，像是在開店創業，第一次朋友看面子來捧場，但做得不好吃也不會有下次，要讓客人回流，東西一定要做到第一，套在任何職場上也是，要做到最好才不會被取代，做老二很快被淘汰。唯有不怕吃苦、力求進步，才能立於不敗之地。

座右銘

手心向下不要向上

李玉霞小檔案

現職：冊子油飯幕後指導

出生：民國40年

興趣：烹飪、百米賽跑、跳高

學歷：中壢商職補校

經歷：台鐵台北餐廳經理