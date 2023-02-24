蔡翔峰老么接班 靠團結創造不可能

一開始，蔡翔峰坦言身為家中老么，上有哥哥和姐姐，再加上自己從小就愛美食，生性又愛大自然，對於父親一手開創的錦明實業，雖然從1987年創立以來已在沖壓、塑膠射出等外觀件裝飾素材以及開發筆電、液晶顯示器、3C產品相關金屬構建組件，打造出斐然的事業版圖，客戶群包括群創、技嘉等大廠。但，從沒想過要接掌這龐大的企業。

「或許，是宿命的安排吧！」話說到這，他語氣頓了頓，低頭一笑說，「但，現在想想，整個過程就好像龜兔賽跑一樣有趣。」

從代工到建立品牌

錦明實業從早期映像管製造開始，一路篳路藍縷，到大型沖壓模具與精密模具的設計與製作，進入開發奈米壓印製程，2006正式掛牌上櫃。同年度，也正是蔡翔峰第一次體會到團隊合作重要性的關鍵時刻。

「一直以來，我都是家族中年紀最小的，上面有父親、叔叔、哥哥，大家各個都是雄心壯志。我則是因為年紀最小，只能在旁默默觀察、學習。」他說。當時，他曾於2002年負責荷蘭飛利浦專案的開發工作、崑山錦承的建廠事宜，也曾在2005年時外派到華南負責東莞飛利浦客戶的維繫及相關的出貨排程及售後服務工作。

「剛入職公司的時候，很多時候，我是負責業務部門的工作。面對形形色色的人，不同的工作、不同的人、不同的情況，這時，也在我心裡埋下一顆不願意永遠只做代工的種子。」沉吟了半晌，他神色堅定地說。然而，從代工到建立品牌這條路，身為第二代，在沒有得到充分授權的情況下又談何容易？

蔡翔峰話鋒一轉，他說，2006年時，他迷上騎腳踏車。「當時，幾位朋友一起騎腳踏車旅行。最瘋狂的是，大家提議用四天的時間完成單車環島行程，過程爆胎、抽筋、膝蓋疼痛到醫院打針等一堆狀況。但是，沒想到的事，最後，我們都克服了。事實證明，一個人可以跑得很快，但是一群人才可以走得很遠。因此更加深我相信團隊合作的信念！」

人際溝通 重中之重

2020年疫情爆發，對全球經濟造成了嚴重的衝擊，各個產業莫不嚴陣以待。正在此時，蔡翔峰卻突然被叫到了父親跟前。「他讓我代替哥哥，經營公司。」短短的幾句話，頓時之間，在他心中激起了一連串的漣漪。

來不及細想，看著父親沉重的目光，他沒有任何猶豫，過去種種在公司所經歷的一切，各種的想法交織在眼前。片刻之間，他點了頭，看著父親，心裡想著要怎麼做才可以做得這麼成功，並成為一位專業上的翹楚？團隊的合作吧！「我深信，只有合作，才能創造出更多的不可能。」他不自覺喃喃道。

「這一路走來的過程中難免有些挫折，譬如家族成員之間的溝通，經營團隊的觀念養成，這些對我來說都是挑戰，尤其很多資深員工，理念、作法、習性，在在都有需要磨合的地方。」他笑說，所有事情最難處裡的部分就是人的觀念，人際溝通就是一場無限遊戲。

「只有不斷的溝通，才能產生對公司文化的認同，進而對領導階層的認同。另外，很重要的一部分是我把員工視為公司最重要的資產，讓員工自己產生優越感。」同時，他也強調。

因此，在他的努力下，錦明實業現在不僅成功創立自有品牌VIIDA，跨入母嬰市場，並積極投入儲能事業，布局再生能源，為企業版圖攀向另一個發展高峰。

要做就要做到最好！

就像當初在開發母嬰品牌VIIDA之際，光是在材料的研發上，就耗費了三年的心血，幾乎是不計任何代價，投入了大量的心血與經費。最後，不僅首創304 L抗菌不鏽鋼搭配食品級矽膠，還榮獲德國紅點產品設計大獎。完全安全，而且貼心、放心的設計，即使只是一個把手，展現的完美弧線，握在手中的觸感，都能讓人體會到前所未有的感動。

或許，就是懷抱著這樣的想法，即使過程中遇到困難與挫折，也都能淡然處之，認為是理所當然的事，過去就好了！再不然，就一個人到山上走走，面對巍峨群山、壯闊山林，想想渺小的自己。

座右銘

有些事今天不做，以後也不會做。把握當下

蔡翔峰小檔案

現職：錦明實業股份有限公司董事長暨總經理

學歷：美國佛羅里達（FMU）資訊工程

經歷：錦明龍潭專案經理、錦承管理部&業務部經理、錦承業務部協理、錦承業務部副總、錦明官田廠總經理、錦明業務部副總&發言人、錦明集團總經理兼任錦承總經理