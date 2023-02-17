陳舜智勇於開創 打造遊獵頂級旅宿

立穩營造董事長、萊特休閒事業創辦人陳舜智，外表灑脫不羈、很像富二代，卻是白手起家的創業家！第一份工作從營造公司的工程師做起，做了幾個月後，陳舜智就向老闆提出願意出資，成為小股東的提議，讓當時的老闆印象深刻！

64年次的陳舜智創業故事帶有幾分傳奇，也展現出勇於開創的性格，一路從立穩營造、萊特休閒扎根，打造出「遊獵」品牌旅宿，陸續推出溪頭「遊獵羊灣」、日月潭「遊獵行腳」等人氣旅宿。

營造業的常態是與時間賽跑，道道工序都必須掌握精準，因為環環相扣，這道工序沒完成，就無法往下延展，每個建案的工程投資，都動輒數億至數十億元，所承擔的壓力非一般人所能想像，因此也磨練出陳舜智冷靜操盤、對細節要求嚴謹的工作態度。

相對於營造產業的理智剛性，旅宿產業的人文感性，又是截然不同的專業與屬性，陳舜智善用營造背景，為遊獵的建築風格大大加分，無論是佇立斷崖之上的「懸崖盒子Cliff Box」，或是野放原始自然的「遊獵行腳」狩獵屋Safari Lodge，都展現出野性不羈、衝破體制的大膽想像，在柏林設計獎Berlin Design Awards、巴黎設計獎Paris Design Awards，一舉奪下全球雙城雙銀獎。

陳舜智觀察網路趨勢，多元社群噴發的時代來臨，不同興趣的人們，組成新型態的聚落，度假已不再只是過夜，而是一場場聚會與交流，尤其遊獵的客群多是企業主、層峰菁英、藝文人士與社群同好者，除偏愛特色獨具的旅宿，更多是為了凝聚情感、深入互動，而有包區與包園的需求。

「企業主的聚會型度假，是理性與感性的並容。」，身為企業主，陳舜智大方分享他的設計心法：第一個元素是「放鬆身心」。從選地就細膩考量，溪頭與日月潭，都處在大自然環境，訴求自然療癒的定點型度假，適合高壓忙碌的企業主。

第二個元素是「獨特體驗」。跳脫飯店與民宿的傳統路線，細心規劃不同題材與各種尺寸的聚會所，創造絕無僅有的空間彈性，如日月潭「遊獵行腳」推出台灣首創包區型態的風格旅宿，每棟馬賽屋提供五房間一共院一共廳，獨享百坪休憩空間。

第三個元素是「隱私保護」。除了單間房間銷售，也提供包區與包園服務，結合多樣房型，串連公共空間，豐富「聚會所」的創意與樂趣，擁有專屬獨享的私密性，沒有外人打擾，全程安心盡興。

第四個元素是「尊榮感受」。價值決定價格，選擇珍稀度假地，展現企業主的品味與待客之道，每種房型的空間布局與自然景觀，都是獨一無二，從「招待」拉高到「款待」的層次，讓賓主盡歡。

第五個元素是「高速效能」。從台中高鐵至遊獵兩館的車程，都不到一小時，可快速成團、度假充電，免去長途跋涉，返回工作崗位，精氣神處在巔峰。

第六個元素是「深度連結」。從人性出發的空間設計，溪頭「遊獵羊灣」以火爐聚會為主軸，日月潭「遊獵行腳」以水池聚會為主軸，不同主題設計，自然發展出故事軸線，凝聚人與人的情感。

第七個元素是「重遊魅力」。聚會型度假指定品牌，口碑效應擴大，旅人是舞台的主角，把人脈重新組合，形成重遊魅力，活絡不同朋友圈，營造共同話題與回憶。

陳舜智認為，創業是沒有盡頭的學習，直到現在，他仍然抱持初衷，身體力行，帶著團隊朝著願景前進。

用心生活 就是最好的設計

品味出眾的陳舜智，熱愛旅行與建築，也喜歡邀請朋友聚會同歡，這些養分，漸漸孕育遊獵品牌的底蘊，許多設計靈感，都源自於他的細膩洞察與生活體驗，像是飯店的標準配備游泳池，遊獵就跳脫泳池框架，設計出水深80公分的戲水池，為的是能讓旅人秀出上半身，展現健康、美麗與滿足被注目的欲望。

陳舜智觀察到飯店的旅客，很少游泳，多在池畔放鬆、拍照與聊天，加上健身趨勢與自媒體盛行，帶動展現身材的大方態度，唯有深入挖掘人性需求與時代走向，才能做出真正觸動人心的設計。

座右銘

讓台灣之美面向國際

陳舜智說，他花了十年的時間走遍台灣，從宜蘭到屏東，佇足在32個湖畔潭邊，看了315筆土地，踏過791條荒煙小徑，25萬公里的里程，引領他收藏了12幅台灣絕美景緻的土地，期盼台灣最美地景，讓驕傲世代傳承，面向國際。

陳舜智小檔案

現職：立穩營造董事長、萊特休閒事業創辦人、泉宇建設監察人

年齡：64年次摩羯座

學歷：中興大學EMBA管理碩士

社團經歷：台中黎明扶輪社、中台灣菁英聯盟、翔鷹集團會長

休閒嗜好：爬山與旅遊、閱讀與瀏覽建築及空間設計，喜歡探索新事物