彭子娟持續精進 強化室內設計客製化

不同時代的商業、居家生活室內設計凸顯出人類經濟、生活發展之脈絡特色與訴求，透過扎實專業認證實力，強化室內設計的舒適、美感、安全等客製化服務，是向原室內裝修設計公司專案設計師彭子娟職場生涯中，珍惜的挑戰、成就感關鍵。

因為是家中六姊妹之老么，又是雙胞胎成員之一，彭子娟從小至國中生活因有雙胞胎姊姊陪同，少有需單獨、主動挑戰機會；不過，就讀振聲高級中學（高職）廣告設計科的學習生涯，因與雙胞胎姊姊不同科系，「責任感」培養與「美學學習」養成，開啟重要成長意義。從廣告設計的創意發想、繪圖等具體設計落實，領導同學分工合作（團隊合作），及參與校外／校內比賽，讓思維、創意、整合等能力愈見精進，並增添視野開拓機會，陸續獲得校內外海報比賽、郵政繪畫競賽、畢業海報設計等獎項，更讓彭子娟體會到扎實學習、專業實力發揮的成就感樂趣。

考量當時廣告多採平面，且多訴求商業化，彭子娟在繼續升學（保送徵試）之際，決定由廣告設計科（平面）轉為室內設計系（3D立體空間），進一步延續對美學的養成，期盼從商業、生活各面向獲得更豐富的專業能量，而在畢業後職場專案提供學識、實務相互對照、落實、修正機會。

彭子娟畢業第一份桃園室內設計公司工作，營運主要是與建商合作，負責建案之室內設計、公共設施及樣品屋設計等，從工地現場會勘丈量到設計規劃、施工圖繪製、報價作業、現場監造等，奠定了四年扎實基礎。

其後，彭子娟到台北國際設計公司工作，老闆是位留英的設計師，較注重以人為本的空間動線、運用自然環保的設計概念，讓室內空間設計更加人性化並注入人文氣息於室內空間中，讓彭子娟的設計生涯有了全新的質量升級體驗。

彭子娟認為，室內設計不僅是喜愛的工作也是興趣，能將興趣與工作結合，還能全面性參與人類住宅、商業等多項領域，是職場生涯中重要且珍惜的成就感來源。

為強化實力，專業資格的認證及升級，絕不馬虎。從考取台灣乙級－建築物室內設計、乙級－建築物室內裝修工程管理、甲種勞工安全衛生業務主管等證照，到參與大陸考取中華人民共和國高級室內裝飾設計師（國家職業資格一級）證照，都成功達陣。

體會到室內設計提供的人類生活安全、舒適、美感等樂趣，彭子娟後續又轉進加盟由建築師主持之室內設計公司，以及主訴求高端客群延伸的商業店面、豪宅等領域室內設計公司，得以進一步在設計創意上開拓新設計領域，運用不同建材加以整合，並在設計細部上更加著磨讓設計質感更為細緻讓設計意涵充分表現。

伴隨全球高齡化、健康養生風潮興起，彭子娟透過目前就職的室內裝修設計公司，踏入新的設計領域空間，協助規劃國際運動休閒品牌經銷商，連鎖門市的規劃與裝修，以及連鎖健身房運動會所空間設計與裝修，接觸不同以往的設計領域，開拓新視野也累積實務經驗。

努力不懈 細心因應

彭子娟認為，人生雖有不同考驗、挑戰，但也有不同的發展、體驗、樂趣及成就感。如何讓人生、職場生涯有意義、有趣的發展，端視個人的意志，以及對自我人的思考；而保持積極進取、努力不懈、細心因應的心態，從吸取專業實力的學習，到職場工作的推展，都是專注長遠經營的重要核心概念，也是支持確實付諸行動的關鍵。

室內設計工作不是局限住宅的單一領域，而是廣泛參與人類生活、經濟發展，更是長期且必要的領域，因此，期許自己在實務、專業、謙虛進取學習基礎上能更加專精，方能在自己喜歡的領域中繼續學習成長，掌握潮流，達成提供客製化目標。隨時抱持學習心態、因地制宜、客製化的專業展現，方能造就自身不一樣的色彩。

座右銘

遇到困難，解決它

彭子娟小檔案

現職：向原室內裝修設計有限公司專案設計師

出生：1977年1月16日

學歷：東方設計大學（二專）－室內設計組

經歷：西華藝設計有限公司 5年、馬士可國際設計有限公司4年、綵韻室內設計有限公司5年

作品：民生東路（圓環）－WG健身房 、ISPO+內壢合眾（門市）、璞園心地居周公館－北投懷德街、長虹天璽劉公館