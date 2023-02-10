林岑陵凝鍊思緒 成為全方位音樂人

本身是演奏家、指揮和作曲家，從事音樂教育超過30年光景的台東大學音樂系副教授林岑陵，可說是全方位的音樂人，目前他同時也是台灣作曲家協會秘書長、台灣藝術大學音樂系兼任副教授、師大音樂系師友會理事、ACL亞洲作曲家聯盟台灣總會秘書長，在國內樂壇可說相當樂躍，不論是作曲的數量、演出場次，以及得獎記錄，林岑陵滿滿的紀錄，見證了他在音樂之路上豐碩的成果。

林岑陵認為，身為作曲者，要從感性回歸理性，去思考怎樣的旋律，才能吸引觀眾在情感的共鳴，曲子的本身，包括所用的和弦、旋律，除了感性之外，也必須透過理性的建構與組織，才能引起觀眾在情感的共鳴。

因此在林岑陵看來，不斷研究樂譜是非常重要的，他認為每個成功的新作品，都是透過拆解結構、再現結構的過程，把創作者所投入的情感作出最好的呈現。此外，本身也擅長法國號演奏的他，亦解讀演奏的重要性，在於透過演奏，對曲子的感受會更加深刻，因此所看到的面向也更加多樣化。

作為全方位的音樂人，身為音樂博士的林岑陵也在其他的地方尋找「美」的出口，為此他也一頭栽進咖啡的世界，從選豆、烘焙豆、到最後的沖煮，林岑陵從臉書及學生時期走過的咖啡店，一家家比較，研究其選豆、烘豆及沖煮的技巧，現在他所開設，位於內湖麗山街的「哲學貓咖啡手沖館」，就是一切心血的結晶。

「喝咖啡是一種生活態度，品咖啡是一種哲學態度」，這二句話是林岑陵品味咖啡的獨特心法，也是哲學貓咖啡手沖館的靈魂所在；正因為重視如何「品咖啡」，林岑陵為店裡客人準備咖啡時，永遠都是冷熱咖啡同時準備，並且用特殊的杯具和擺盤方式，讓客人不只喝咖啡，也能「聞」出咖啡的香味。

回顧開設咖啡店的緣起和過程，林岑陵歸結，這仍是從美學出發，希望能找到美的氛圍，找一個既能烘豆、煮咖啡，又能有一個可作為藝文發想的空間、提供身心靈歇息的角落，這就是林岑陵成立「哲學貓咖啡手沖館」的初衷。

而近六年來，轉赴台東大學出任音樂系副教授和學務處課外組組長的林岑陵，以台東壯闊的山、海，和獨特的原住民文化為其創作的舞台、重心，並且創作出多個作品及指揮演出，例如，長榮交響樂團就曾演出過他的作品「黑潮蘭嶼」，他亦把台東元宵節獨有的「炸寒單」作為樂曲創作的題材，和以甲午戰後日本接收台灣，遺留在台東的清軍搶糧原住民為背景所創作出的「雷公火」，以及他最近才發表的最新作品「巴格浪」，則是以阿美族部落的「會後會」，亦即大慶典完了之後「續攤」的小聚會，來呈現阿美族人的部落凝聚力，以及以台東古地名「愛蘭哥爾」為名的作品，和源於都蘭阿美族民謠的作品「猴子山」，處處可見林岑陵珍惜台東原住民文化，並且用音樂記錄及發揚光大的努力與用心。

創作之路求深求廣 有三要訣

林岑陵在這條音樂創作之路上，一走就超過30年的歲月，而當被問及如何能堅定的走在這條經常會發生挫折、挑戰的道路上，林岑陵的回答，非常值得當下有志走上音樂之路的新生代借鏡，他提出了三個要訣：要有熱忱、要能執著且要有毅力，同時透過音樂追求心靈上的昇華，當從這三個面向出發，才能有深度、有廣度的支撐一個人持續走在音樂創造之路上。

對林岑陵而言，煮出好的咖啡，在選豆、烘豆、沖煮三種技術的結合缺一不可，就像是作曲一樣，好作品的問世，必須要靠題材、靈感和技術的結合，同樣缺一不可，不論是音樂或是咖啡，林岑陵都以其獨到的哲理來追求完美，音樂的人生和對咖啡的品味，對林岑陵而言正是哲學的人生與品味。

座右銘

要有熱忱、要能執著且要有毅力、追求心靈上的昇華，當從這三個面向出發，才能有深度、有廣度的支持音樂創造之路。

林岑陵小檔案

現職：台東大學音樂系副教授兼課外教學組組長、哲學貓手沖咖啡館負責人

經歷：台灣作曲家協會秘書長、台灣藝術大學音樂系兼任副教授、師大音樂系師友會理事、ACL亞洲作曲家聯盟台灣總會秘書長

音樂作品：黑潮蘭嶼，炸寒單，雷公火，巴格浪，愛蘭哥爾，猴子山

曾合作的樂團：長榮交響樂團、台北愛樂交響樂團、師大交響樂團、市立交響樂團、采風樂坊、朱宗慶打擊樂團