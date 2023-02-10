蔡璧舟掌握潮流 致力升級資安技術

精神奕奕，總是帶著滿臉笑容、充滿熱血的安數科技執行長蔡璧舟，對於網路科技永遠保持高度敏銳，累積多年網通的通路銷售經驗，從事資通訊領域專業銷售，初衷就是期望協助台灣各行各業數位轉型，提升競爭力及資訊安全。

蔡璧舟從小就對繪畫與美學有興趣，而後就讀建築設計相關科系，希望能結合興趣設計出具時尚的建築，在學期間適逢個人電腦的萌芽，他也見證到數位化電腦製圖所帶來的便利已漸漸取代人工傳統製圖，因此對於電腦製圖產生莫大的興趣，也開啟電腦資訊的專業領域。

專科畢業後，他考取國立台灣科技大學建築系，繼續深入研究建築與科技的結合，大學畢業後兵役分發到相關單位從事建築設計，因具備電腦資訊專業，被賦予單位內電腦繪圖網路的管理，也開啟了電腦網路相關的經驗。

一路順風的他，退伍後正好面臨營建業的不景氣，但巧遇網際網路的蓬勃發展趨勢，也深覺「上帝有最好的安排」，因此展開人生的另一個領域，也就是網路科技相關的專業服務，一待就是20多年，不管是技術人員、產品規畫、銷售人員都曾經擔任過。

蔡璧舟分析，網路已非只是一個應用，早已是我們生活當中的基礎建設，就在大家享受著網際網路與數位化所帶來的便利性，伴隨而來的資訊安全更是重中之重。也因如此，蔡璧舟在提升資安的理念下，在2017年孕育出安數科技，希望藉由對科技的敏銳度引進世界級的解決方案，除了協助保護企業機關的資訊安全外，也積極參與國內各大相關活動與國內廠商做交流，希望對台灣資安品牌的實力提升盡一份心力。

他說，所有數位化的過程，皆需在安全基礎之下做應用。過去經手過非常多的案例，有朋友公司畢生的研發成果，因被駭客入侵造成重要資料外洩，間接導致公司關門，或是公家機關因資安問題造成民眾服務的停擺，而這些其實都是可以降低發生的機率。

以他的座右銘來看，將複雜的事情簡單做，你就是專家。簡單的事情重複做，你就是行家。重複的事情用心做，你就是贏家。在資安方面，就是徹底落實把資安的基本原則做好、循環去做，更重要的是就算遭受駭客入侵，也可以迅速恢復，畢竟落實資安不代表永遠高枕無憂，而是要把傷害降到最低。

他說，網路的應用已是一門顯學，通才比專才更重要，過去的工匠時代「十年磨一劍」，專精一項工藝已不適合。舉例來說，過去網路、資安、系統、存儲甚至電話系統都是各自發展，技術與銷售人員只需掌握該領域即可，但現在存儲談的是超融合，網路資安談的是合縱聯防，電話系統也都IP化了，專業的領域門檻愈來愈高，因此，如何掌握專業的人才隨時跟世界潮流接軌，已經成為現在最重要的課題。

蔡璧舟說，協助企業把資安做好，就像一種使命，好比傳教士般不斷對企業與機關宣導，但資安好比保險，在問題沒有發生前，總感覺看不到效益，不想多花錢，預算總是不足，因此未來更要保持這股熱情，從根本人性出發來協助更多的企業及個人做好資安。

對於未來的發展重點，他強調，持續與國際先進廠商交流，未來希望國內資安廠商的產品及服務也可以行銷全球，畢竟台灣擁有優秀的資訊人才，未來蔡璧舟也希望藉由一己綿薄之力，能培養更多的專業資安人才，讓台灣成為一個可以輸出資安產業的強國。

提升資訊安全 個人可以這樣做

蔡璧舟長期研究資訊安全，他強調，現在駭客要的是錢，也就是經濟犯罪，藉由勒索軟體達到賺錢的目的，因此民眾一定要保護好自己的個資，不要讓自己的基本資料外洩，可從這幾方面著手。

首先，若網站需要填個資時，一定要層層把關，分散使用，由於現在民眾天天上網，因此一定有許多的帳號、密碼，相關的管理非常重要，要把自己的個資做好保護，跟金流有關的更要無比小心，也要定期更換密碼。

其次，現在很多網站可能會被駭客入侵，因此除了更加小心外，選擇更加安全的網站更是重要。

另外，駭客有可能入侵電腦來竊取資料，因此針對來路不明的電子郵件、安裝來路不明的軟體、免費軟體等等，都要謹記「不要點、不要用」的訣竅，因為只要輕輕一點，就有可能被植入木馬等。

針對防毒軟體、電腦及手機等等的作業系統更要定期更新，因為廠商會不斷更新及增補，而連網環境是否有具備阻擋的能力也是重點之一。

最後則是回歸到個人基本功，關於個資方面盡量不要亂點連結，並藉由保護工具，也就是防毒軟體跟系統定期更新，更重要的是不要吝於做資料備份，做好最後一道防線，這樣就能輕鬆提升個人資安能力，讓自己的資料更加安全。

座右銘

將複雜的事情簡單做，你就是專家。簡單的事情重複做，你就是行家。重複的事情用心做，你就是贏家。

蔡璧舟說，這不但是資安的基本功，更可落實在為人做事上，也就是回歸基本面，把複雜的事情、簡單的事情、重複的事情都徹底深入做好，就可以提升為人處世的能力，成為最後的專家、行家、贏家。

蔡璧舟小檔案

出生：1973年

學歷：國立台灣科技大學EMBA資管所碩士

國立台灣科技大學建築學士

經歷：安數科技創辦人

興趣：音樂、運動、科技