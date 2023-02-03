方慕孺轉戰房地產 活用操盤心法

住商不動產永康家樂福加盟店經理方慕孺渾身充滿對房地產行業的熱忱，剛認識他的人，很難想像他原本是一名資深證券分析師，更曾長期擔任金控旗下自營部操盤手，藉由多年在資本市場經驗，操作績效長期打敗大盤，定居台南後轉職房地產業，開出事業第二春。

方慕孺為求取身心、家庭、工作間的平衡，2013年毅然決然舉家南遷，定居台南並置產。方慕孺說，過去看到竹科、板橋等地發展，其實早就對房地產萌生興趣，後來看到南科的發展潛力，當時研判將有人口紅利、剛性需求，隨後在朋友的協助下，轉戰不動產經紀領域。

他說，畢竟「隔行如隔山」，一開始費了不少工夫深入了解法規、學習如何介紹房屋與周邊條件，「畢竟萬一講錯有可能會產生誤導、一不小心反而會吃上官司。」這也讓方慕孺在房地產行業職涯路上更為謹慎小心。

方慕孺強調，能夠在房地產行業持續耕耘，且轉職過程還算順利，其實與過去多年在資本市場基本面研究積累的不屈不撓精神，有很大的關係。回憶多年操盤手生涯，在擔任自營部操盤人的時候，每天很早就要起床閱覽前一晚發生的國際大事，然後進公司開會，向長官報告對盤勢的看法，並檢討投資部位，接著進交易室開始操盤，收盤後去拜訪公司、深入基本面研究，藉由拜訪公司隨時關注產業的變化，以利於投資選股方向。

如此日復一日的操盤手精實生活，方慕孺培養出身為一名績優操盤手該有的良好自律與習慣，不過，隨著年紀增長，除了每天24小時要留意國際股市新聞與動態之外，還要承受操盤損益的壓力，他發現身體狀況慢慢開始出現了變化，驚覺應該要注意自己的身體健康，才萌生轉換跑道與生活環境，降低壓力、讓路走得更長遠的想法。

方慕孺說，移居台南之後，一方面專注房地產業務，憑藉過去投資研究的經驗，亦持續注意產業趨勢變化，保持過去多年養成的習慣，持續從基本面與評價是否合理等面向著手，找尋投資機會，輔以觀察上市櫃企業的營收消長，繼續從事基本面的分析與研究，做為自己投資股市參考，如此一來，投資的興趣與所掌握的技能仍維持運轉，不同的是，少了在公司開會、為公司部位績效扛責任的壓力，心情頓時輕鬆不少。

有趣的是，方慕孺也不吝於把一身好本領傳授出去，多年來不時幫大學進修推廣部的學生上課，教授投資理財概念，課程層面涵蓋初級的理財觀念，也有較深入的基本面分析，以及講述產業發展趨勢，產業分析完畢後，才進行由上而下的選股討論，接著進行財務報表分析，可謂相當扎實。

重視身心平衡 愛跟孩子玩棒球

住商不動產永康家樂福加盟店經理方慕孺工作之餘同步重視身心平衡，每當工作告一段落，方慕孺養成下午去公園走走、跟孩子一起玩玩棒球的習慣，不僅運動，也拉近親子關係，同時更發掘出兒子的棒球天分。

方慕孺說，由於兒子方宥恩對棒球運動很有興趣，加入台南市立人少棒隊，不僅打擊能力很好，無論是擔任投手、捕手、或是內野守備，表現也都可圈可點，因此，親子之間經常一起練球、傳投球，或是進行打擊練習，不但增加了方慕孺的運動量，親子之間的感情無形中與日增長。

方慕孺強調，每逢兒子去比賽的時候，自己在場外為兒子加油吶喊，而且球賽屬於競技運動，總是會有輸贏，贏球的時候一起開心，輸球的時候彼此安慰，更是增加了親子之間的感情，也培養了兒子未來面對生活挑戰的正確心態。

座右銘

天道酬勤 一步一腳印

方慕孺小檔案

現職：住商不動產永康家樂福加盟店經理

出生：1962年

學歷：淡江大學EMBA

經歷：華南永昌證券自營部經理、華南投顧投資研究部協理