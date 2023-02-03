翁偉捷透視財經 首重邏輯與價值觀

財經節目常客、證期雙照分析師翁偉捷，思路清晰、說話條理分明，善於深入淺出地解答各種問題，有別於一般偏好推介個股的分析師，更像是金融圈的哲學家，立志做「說真話的分析師」，幫助投資人建立「邏輯」和「價值觀」，是他工作最大的成就感。



畢業於銘傳英文系的翁偉捷，因興趣使然接觸投資，踏進金融圈的第一份工作是保險，也做過銀行的理財專員，過程中靠自我進修，克服非金融本科系出身的不足。



翁偉捷說，起初也是從教科書著手、了解金融行業的專業用語，但更重要的是，在工作中累積實戰經驗，從做中學。在從事保險、理專的十年間，同時考取了多張金融證照。在正式踏入證券業後，依然堅持不輟，直至取得分析師證照。惟後因健康考量離開原本投顧職務，以財經專欄與參與媒體節目繼續協助投資人，並為期交所、櫃買中心等特約講師。



有別於一般分析師風格，翁偉捷不做個股的推介，偏好以總經面著手，特別強調「邏輯」與「價值觀」對投資的重要性。



大多投資人都偏好個股操作，市場分析師自然也以個股取向居多，但要面對的競爭也激烈，「個股操作並非壞事，但這樣的競爭，我不喜歡！」翁偉捷指出，總體經濟分析師較少，且因總經有週期循環，相較於個股來得好掌握，但最主要的動機在於，希望協助投資人培養自己的邏輯和價值觀。



「股票是一時的，能帶給投資人永久的投資經驗、真正能使用的思考方式，才是我的目的」。翁偉捷表示，從個股投資容易忽略大環境的變化，會有投資上的盲點；但從觀察大環境，縮到個別產業，再從該產業去找個股，「只要方向找對、趨勢看對，在對的產業中射飛鏢，也能輕鬆獲利」。



翁偉捷認為，金融圈人士是在「交易自己的想法」，其想法來自「邏輯」與「價值觀」的組合，這也是投資最重要的關鍵，一如華爾街的投資大師們，從來不是點名個股，都是在販賣自己的想法和價值觀。當投資人能找到自己的邏輯，就會發現價值在哪裡，投資路上也能較為順遂。



「授人以魚，不如授人以漁」翁偉捷知道，不可能永遠在金融市場上分享想法，因此，他想要帶給投資人的是，思考的邏輯，也就是對於市場數據，背後的解讀和連結是什麼。



他說，把這個本事教給大家後，每個人因生活環境背景不同，會有不同的發展，同樣的數據會有不同的交易和邏輯想法，「這個才是跟著投資人一輩子的東西」，從這個角度出發，也會看到和過去不一樣的市場。



這個架構不只是可用於投資，也可套用在個人職涯規劃上，有助於釐清自己的想法。翁偉捷說，若投資人能了解他思考的邏輯架構，並活用、融合在投資習慣中，就是他工作最大的成就感。

不僅是職涯與投資，翁偉捷在日常生活作息與習慣上，也有自己的堅持及專注。



翁偉捷小時候著迷於武術，一直對習武懷有憧憬。在看完電影《葉問》後，就真的跑去學「詠春拳」，且師承葉問親姪盧文錦，翁偉捷笑言「說起來，葉問是我的師公」。



令人訝異的是，翁偉捷學「詠春拳」，一練就是七年，一如他對投資與職涯的態度，都重在長期、延續與堅持。

投資 講究長期架構

翁偉捷的分析，鞭辟入裡，有趣的是，他的日常飲食習慣，同樣講究細節，並有一套個人的準則。



翁偉捷提到，飲食不忌口，但自煮時不加鹽。他說加鹽是為了攝取鈉，但平時外食餐點的鈉含量其實已足夠，毋須另外補充。飲食不鹽的附加價值是，味覺變得敏銳，平時愛喝的手沖咖啡，就連沖煮手法改變，都能輕易察覺。



翁偉捷也施行「211餐盤」，將每餐的餐盤分成四等分－蔬菜2等分：蛋白質1等分：碳水1等分。優先選擇熱量較少的蔬菜，增加飽足感，並盡量降低澱粉攝取量。



雖然執行之初，也曾因吃得清淡不太能適應，但養成習慣後，就是生活的一部分，這和翁偉捷的投資觀念，特別著重在長期架構，如出一轍。

座右銘

人生99％的準備都是為了1％的機會。

翁偉捷小檔案

現職：財經專欄作家、期交所商品推廣特約講師、櫃買中心特約講師

出生：1980年10月3日

學歷：銘傳大學應用英文系

經歷：保險業、銀行理專、證券營業員