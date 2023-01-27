徐浩崴學以致用 掀音樂科技革命

曾幫玖壹壹、周湯豪、禁藥王與栗子等知名音樂人混音（錄歌時的聲音合成技術）的徐浩崴（藝名Wayson），從未忘記學生時代進入音樂科技領域的理想。他於2022年底創辦集吉映，結合其多年的音樂後製經驗與機電知識，打造出具有專業錄音室品質的「G87」型號麥克風。

深耕台灣音樂圈 從基層做起

年僅27歲的徐浩崴當年自中山大學機電系畢業後，原先有意赴美攻讀紐約大學聲音科技系，但是在因緣際會下認識現在的老闆、音樂廠牌奇洱文創共同創辦人康友韋，因此決定留在台灣音樂圈，從基層做起。徐浩崴憑藉在YouTube上自學五年的混音技術，以及在康友韋和金曲製作人陳星翰（奇洱文創共同創辦人）身上學到的音樂素養，逐步成為現今樂壇炙手可熱的混音師。



就讀機電系時，徐浩崴的論文題目鎖定「聲音影像互動」，研究如何透過聲音觸發影像訊號。他不僅具備理論知識，還會製作與電路有關的音樂器材，大學時代就曾購買DIY材料包回家自行組裝麥克風。在樂壇打滾多年後，2022年12月，徐浩崴和新銳音樂製作人林書緯斜槓共同創辦集吉映（又稱吸音帝國），一圓進入音樂科技產業的理想。

首款麥克風熱銷 預購當天就賣完

徐浩崴指出，集吉映首款產品，是以每間專業錄音室基本上都會有的麥克風、德國大廠Neumann生產的「U87」為標竿，打造出「G87」麥克風。而「G87」麥克風開放預購首日，100支麥克風即售罄。



「麥克風是1970年代的產物，我們的想法非常簡單，就是我們能不能用2022年的方法做1970年的事情」，徐浩崴強調，台灣是電子零件重鎮，約9成的優質便宜材料在台灣都能找到，最後做出的麥克風機板比在海外採購cost down（降低成本）約10倍。但製作麥克風最難的是電子訊號屏蔽，為了提升鋁合金外殼銜接口的精密度，集吉映找上鑄鐵廠合作。



混音專家徐浩崴也把獨家的混音參數寫入「G87」麥克風中。「我們公司做的產品就是簡單暴力」，徐浩崴指出，研發產品的初衷是使用者只需要一個簡單的錄音介面或聲卡隨插即用，客群絕不是從事專業音樂製作那1％的人，而是聚焦金字塔底端，這才是有消費性的人。



展望未來，集吉映不僅將參加美國4月舉辦的全球最大音樂器材展NAMM Show，也有意於2023年底募資衝高資本額，以便打入需求更多的海外市場。「我們還想找一筆錢來做2024年的計畫，這是可以改變全世界做音樂型態的一支複合型麥克風」，徐浩崴神祕地說：「目前正在研發的麥克風，會是音樂革命性產品。」

端出來的菜要客製化

集吉映創辦人徐浩崴Wayson的另一身分為奇洱文創製作部經理，他以自身經驗給予有志從事音樂後製工作的人建議。「要好溝通」，徐浩崴表示，做後製要很懂客戶需求，摸清每一位音樂製作人的口味，「我們端出來的菜，要客製化。」



曾和蔡依林等知名音樂人合作的徐浩崴說：「但是好溝通不代表盲從，是混音師要聽客戶聽的音樂，要知道他們的想法。雙方合作不能有不服氣的成份，要適時跳出自己的立場與框架。」



「讓我的耳朵變成他的聽感」，徐浩崴表示，混音師不能什麼東西都以自己為主，因為大家喜歡的東西不一樣，而且現在的音樂類型很多，不可能一招打到底，最重要的是，要敞開心胸看待所有音樂。

座右銘

敞開心胸，看待所有音樂

徐浩崴小檔案

現職：集吉映創辦人、卡鐳科技創辦人、奇洱文創製作部經理

藝名：Wayson

生日：1996年1月13日

星座：摩羯座

學歷：中山大學機電系

興趣：打電動