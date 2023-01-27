賽道轉換到商場 陳暘升以快制勝

競速滑輪運動員因傷轉換跑道開起一人公司，面對身分的重大轉換，暘昇運動創辦人陳暘升將賽場上以快制勝心態帶入商場，保持速度與彈性來觀察市場和服務客戶，讓他把握住包括足球世界盃等商機，成功將產品銷至海外多國。

「小時候比較好動，8歲開始學直排輪時從競速運動獲得成就感，因此一直以在賽場上馳騁為目標。在高中時也獲得過全國中正盃冠軍。」

雖然曾在競速時期取得成功，但在運動生涯充斥著高不確定性風險下，陳暘升因一次受傷，被迫放棄選手夢退役。掛靴後，陳暘升先當起運動教練，沒想到成為他進入商場的契機。

陳暘升表示，在教導小朋友時，發現安全帽品質有改善空間，進而萌生出販售安全帽等運動用品的想法。

創業過程如同競賽，在賽道上的陳暘升必須有策略與節奏，「在初期銷售主要鎖定能大量採購的教練族群，而直排輪教學主要分初階班與選手班，先瞄準前者，培養直排輪潛在族群對產品品牌的信任度」。

陳暘升憑藉自己對體育用品的了解以及人脈，2018年公司成立後在台灣銷售直排輪與自行車等運動的安全帽，取得出色成績。

但轉換至商場跑道時仍遇到不少挫折，陳暘升指出，曾想增加販售品項，自己憑空想像後，選擇了感覺在每個運動領域都能用上的碼表，「結果一個碼表能用很久，最終竟然滯銷至今」。

除個體商品策略問題，近年新冠疫情大環境動盪也改變了暘昇運動發展。

陳暘升表示，原本只打算內銷為主，但2021年本土疫情衝擊到內銷通路，開始尋找外銷管道，最後決定透過B2B外貿電商Alibaba.com，沒想到打開新一扇窗。

陳暘升表示，實際接觸外貿電商後，發現只要善用平台上的工具就等同獲得龐大助力，對自己這種一人公司來說更是必要。

譬如外銷他國一定會遇到的語言問題，或是擔心出貨後客戶卻反悔等狀況，其實都能透過電商平台上的工具與機制解決。

平台上的大數據也讓陳暘升能跳脫憑空想像的方式，以市場趨勢尋找商機。

陳暘升指出，Alibaba.com上提供很多工具，如觀察買家常用關鍵字、哪些商品停留較久等，自己使用後發現有許多買家搜尋足球用品，決定開始引入足球相關器材販售，而這時也恰逢2022年卡達世界盃期間，產品獲得多國買家瀏覽，包括足球大國德國、賽事東道主卡達都有買家詢問，這段時間足球訓練器材也超越安全帽，成為暘昇運動的主力商品。

而大量的詢問，讓陳暘升更確信透過數據尋找新產品的模式。

陳暘升表示，下一步想持續拓展其他運動尋找新藍海，目前已看到美式足球與冰球的商機，將結合Alibaba.com平台的數據，先從尋找這些運動能共用的訓練器材著手。

一人公司雖然不易，但透過其速度與彈性特點，反而更能在動盪的環境中抓準商機與生存。

陳暘升強調，就像是競速滑輪運動一樣，自己認為速度也是決定商場成敗的要點，無論回覆與出貨速度，又或是如何快速獲得客戶信任都是關鍵。這時陳暘升也會運用本身就是運動員的優勢，給予買家專業的產品使用建議。

調整心態 不怕失敗

陳暘升表示，當運動員領悟到練習不一定能奪冠，但拿金牌一定要努力練習的道理，開公司也需要這種不怕失敗、隨時調整的心態，才能快速轉換走出困境。

陳暘升指出，譬如自己當初踏入足球領域時先賣球鞋，但隨後發現銷售不如預期，便快速止損，也因此才踏入熱銷的足球訓練器材領域，擁抱到世界盃的流量與商機。所以與其為了錯誤策略後悔或擔心，不如趁早再次努力練習，設法衝向下一次的商機。

座右銘

船到橋頭自然直，天下武功唯快不破

陳暘升小檔案

現職：暘昇運動創辦人、國立台灣體育運動大學進修教育中心祕書長

出生：1992年

學歷 ：國立台灣體育運動大學體育學系

經歷：競速滑輪溜冰全國中正盃金牌、國際新思集團營運長、AsiaTraining台中幸福社群負責人