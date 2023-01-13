時間管理大師 衣惠霞家庭事業兼顧

投入台灣公關公司產業15年的衣惠霞，今年1月1日起由先勢集團董事總經理、升任為先勢博報堂集團執行長，衣惠霞身為職業婦女、又是管理階層，加上眾所周知公關產業忙起來時是日夜不分，然而她卻也讓一雙兒女每天吃著家裡現煮的美味晚餐長大，工作與家庭的平衡，她是怎麼做到的？



先勢集團創於1996年，是台灣本地企業經營最大的公關集團，旗下有七家子公司，員工人數超過百人，服務近600個國際品牌，2020起成為日本博報堂集團一員。



衣惠霞進入公司後典型的一天，從一早6、7點起床開始，從9點半進公司到傍晚6點半下班離開辦公室，迎接她的是8小時滿滿的行程，她不是跟客戶開會、就是參加同事的動腦會議，或是參加公司的經營管理會議，通常會議是一場接著一場，如果沒有在開會，就是現身在公司為客戶舉辦的公關活動現場，確保一切都順順利利，也因為忙碌，她平常不太吃午餐。



即使忙到不太吃午餐，為了維持工作與家庭的平衡，衣惠霞通常會盡量在上班時間內處理完所有的公事，當孩子還小的時候，上班日盡量每天晚上7點到家，陪他們做功課、跟他們聊聊學校的事，由於跟老公很早以前就決定兩個孩子都要出國念書，為了讓出國求學的孩子們記憶中有「家的味道」，在孩子們出國念書前5、6年，每天晚上家裡都開伙，由早起的衣惠霞負責在出門上班前準備好材料，晚上老公回到家負責煮，她說能夠有彼此配合的另一半，也是維持工作與家庭平衡的要素。



這招不僅成功創造家的味道、給孩子一個可以想念的味道，對於不想花太多時間做菜的衣惠霞來說，她善用燉煮的技巧，加上多花點錢買好的食材或半成品，也能有幾道菜獲得出國在外的孩子深深的想念，比如說蛤蠣雞湯就是女兒的愛，而衣惠霞受家人歡迎的拿手菜，還包括香菇雞湯、白菜獅子頭，多花點錢買松露醬，可以做義大利麵與松露炒蛋，買好的新鮮番茄、洋蔥，蝦仁買大一點、搭配香料，就可以炒受孩子喜愛的義式海鮮。



現在兩個孩子都在國外求學，衣惠霞不再需要準時回家陪伴小孩，不過，她下班後還是盡量不會排跟公事有關的活動、應酬，以便讓已經高速運轉一整天的腦袋轉速能夠慢慢下降，她也常常下班後在家喝紅酒放鬆身心，只有很偶爾才會在晚上跟客戶或媒體餐敘。



而且，也因為小孩都已經離家，衣惠霞比以前更善用起床後到出門上班前這段時間。先勢從2022年起導入新的IT系統後，公文全面電子化，她可以趁一早起床喝咖啡、還沒進辦公室的空檔，將需要細細詳讀的公文簽完，而不僅只能趁會議與會議間的空檔抽時間處理公文，另外，台北正好與小孩求學地點時差12個小時，她也會在早上的空檔，跟已經下課的孩子視訊10來分鐘，聽女兒撒撒嬌、聽兒子報告近況。

數位化營運 翻轉公關價值

先勢集團執行長衣惠霞表示，以前行銷與公關產業「土法煉鋼」，很依賴直覺跟經驗，但是這幾年行銷與公關產業的變化很大，對於受眾與內容的數據化分析、公司數位化營運，才能讓公司健康成長。先勢在母公司集團支援下，除了導入新的IT系統之外，更有許多數據分析的工具，在策略發想、執行上比以前有所本，她很高興有這樣的改變。



她希望，在數據化、數位化後，先勢能提供客戶更有價值、更有策略高度的服務，客戶的滿意程度也因此提高，而擔任執行長後，她也期許將先勢打造成為客戶不可或缺的存在，改變往年台灣公關產業客戶把公關公司當免洗筷的文化。

座右銘

人生就像走平衡木，調整好重心才能走到終點

衣惠霞小檔案

現職：先勢博報堂集團執行長

經歷：先勢集團董事總經理、先勢集團營運長、摩托羅拉公關經理、致伸科技發言人、大眾電信行銷經理

學歷：波士頓大學傳播碩士畢