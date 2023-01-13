許正典跳出舒適圈 跨界挑戰自我

艾笛森（3591）發言人許正典今年剛升任集團總管理處副總經理，仍維持每天6點半到公司、周末進修法律碩士的鐵人行程，一天工作12小時已經是日常，射手座的許正典勇於跳出舒適圈、挑戰新事物的性格，成功從會計師事務所轉戰業界，找到自己的伯樂。



許正典60年次，大學念的是會計系，民國85年進入台灣前四大會計師事務所KPMG，從最基層的查帳員做起，披星戴月，一待就是七年，大事務所有著人人稱羨的工作環境及福利，但查帳期間忙到半夜的工作讓大部分會計人在三年左右都轉戰它行。事務所是個快速學習的地方，惟許正典自覺個性保守，事務所的工作最終仍須以業務為導向，必須找尋客源與維繫客戶關係，實際的工作內容不免脫離財務報表與會計原則等範疇，轉戰業界的想法油然而生。



許正典說自己臉皮薄，不喜歡麻煩別人，透過事務所找尋業界工作其實不難，但當時只有將自己的履歷表登錄在104上，被醞釀IPO的李洲科技相中，許正典對IPO業務高度興趣，接觸的對象又以事務所往來的主管機關為主，因此一拍即合。



民國92年10月許正典跳槽李洲科技，93年李洲科技正式掛牌，94年協助李洲發行國內可轉換公司債（CB），當時電子廠多半以現金增資的方式募資，CB這種降低股本稀釋、快速取得募資款項的途徑較為少見，從現在掛牌CB多如牛毛的時間點回頭看，許正典經手的第一筆募資案在當時可說是相當「時髦」。



民國97年第二家LED廠向許正典招手，當時的艾笛森也規劃IPO，獵人頭的目的與李洲如出一轍，但更吸引人的是，大陸揚州廠圈了100畝的地，正需要一個穿梭大陸、台灣二地的主管，在那個兩岸沒有直航的年代，「對我來說是一個完全不同的歷練」許正典回憶著，因此許正典毅然決然跳出舒適圈。



民國97年7月許正典加入艾笛森，擔任總經理特助，協助艾笛森擴建大陸揚州廠，二年的時間，對大陸的風土民情、稅務、會計、廠務均有所涉獵，民國98年揚州廠擴建告一段落，許正典班師回台，重新回到熟悉的財會部門，將事務所、李洲IPO、擴建揚州廠所學到的點滴融會貫通，以更完整的資歷經手艾笛森的IPO，由於LED產業躬逢其盛，艾笛森的蜜月行情一度衝上217元，搭上LED行情的末班車，也替公司成功發行三次CB，募得資金超過20億元，成為艾笛森日後抵抗紅色供應鏈的底氣。



已經擁有會計碩士的許正典，一年前又犯了挑戰自我的癮，國立中正大學開辦第二屆高階主管法律碩士在職專班，招收非法律學士的碩士生，民國111年9月入學，「我們要修滿60個學分，是法律學士的2倍，但是畢業的文憑，可以報考律師」，許正典的言談中再次展現跨界的企圖，於是周六、周日許正典重拾書本、當起學生，儘管需要耗時三至四年才能拿到文憑，「只要對工作有幫助、有新的刺激，辛苦是值得的」許正典不後悔的說。

對指令有疑慮 要勇於提出

工作資歷已逾25年，許正典在艾笛森歷任過總經理特助、會計部經理、財會中心處長及協理，一路晉升至集團總管理處副總經理，他認為公司運營的關鍵在人，最大哉問的則是溝通。



艾笛森為專業經理人制，許正典成為對內、對外溝通的核心，他說，溝通是為了讓工作更有效率，進一步縮短工作的流程，運營的成本自然可以降低，但是溝通牽涉到每個人的想法、喜好、脾氣，一旦處理不好，可能會變成內耗，專業經理人必須化解這種窘境。



專業經理人雖然是執行老闆所交辦的任務，但是對於有疑慮的指令還是要勇於對老闆提出建言，這是專業經理人被賦予的職責，也是公司治理所重視的核心。



面對每天12小時以上的工作，許正典認為，在每天的工作中必須要區分輕重緩急，而且「不在預期之內的事」為常態，因此沒有必要慌張，被預期外的事情插入導致分神之後，一定要淡定回到自己的節奏上。



身為職場老將，許正典也鼓勵職場員工勇於做出決定，即使結果往往不能盡如人意，或甚至是錯誤的決定，但是反覆思考的「過程」本身就是一種學習。面對結果，也因為是自己的選擇，而可以不卑、不亢、不悔。

座右銘

堅持不懈，奇蹟自來。

許正典小檔案

現職：艾笛森總管理處副總暨發言人

出生：民國60年次

星座：射手座

學歷：淡江大學會研所碩士、中正大學法律碩士在職專班