國際技能競賽 張俊興扮奪牌推手

台灣國旗在國際展開的那一刻，有多少人一起跟著感動！台灣國際技能競賽「汽車技術」職類選手再度拿下金牌，背後的指導老師、台灣師範大學工業教育學系專案助理教授張俊興功不可沒。他從2015年加入指導汽車技術職類以來，靠著統整產學界資源與前瞻思維，讓指導的國手個個奪牌，台灣汽車技術也藉此揚名國際。

張俊興出身自南投務農家庭，因為家中有很多農工機具，從小就跟著父親學習，很早就開始對機械感到興趣。他就讀東勢高中汽車科後開始接觸汽車，透過校內選拔參加工科賽（現高級中等學校技藝競賽），第一次出賽拿下第五名，也啟發他對汽車的熱愛。

「聽到學長朱大江分享去法國參加國際技能競賽時遇到的不公平對待，相當忿忿不平，而下一屆在瑞士舉辦，他一直鼓勵我去參賽雪恥。」張俊興說，他決定休學前往中分署訓練，透過指導老師黃靖雄牽線，訓練時結合全台灣十幾間車廠資源，最後在國際賽奪金，替台灣在汽車技術職類拿下第一面金牌。

以汽車技術職類金牌替自己的選手生涯劃上句點，張俊興進入台師大就讀，其後進入汽車維修產業相關貿易公司就業。他笑說，原本只想在業界待5年，沒想到一待就是15年，這期間他完成碩博士學位，同時繼續協助國際技能競賽選手訓練與參賽，即便在業界受到器重，但永遠不會忘記自己想要做什麼，就是那股教育熱忱，想要把他會的、盡全力表達出來，讓學生學習。

張俊興難忘教學的初衷，2014年開始擔任國際裁判、並指導國際技能競賽選手，讓第43屆國手曾品浩在2015年國際賽奪得銅牌，這也是汽車技術職類相隔18年再次奪牌。有這次國際賽全程指導經驗，他掌握到比賽脈絡，在2017年第44屆國際技能競賽時，更指導選手陳泯亨拿下金牌，其後2019年第45屆選手呂祖懿拿下銀牌，今年第46屆選手詹許再度拿下金牌，儼然成為汽車技術職類國際賽事的奪牌推手。

協助選手們在國際賽寫下漂亮成績單，張俊興說，「每一次選手訓練都是以我為中心號招，集合歷屆國手們與高工老師們的經驗，汽車產業界、儀器設備界的教育訓練資源，這些資源不是只有設備，還包括知識、教材、人力」。

他舉例，幾年前就看到油電車、電動車趨勢，2015年起逐步引進相關資源、整理電動車知識成為高中職教材，近年更協調車廠提供相關車輛讓國際賽選手可以實戰練習；同時，身為一個指導老師，他也去細細研究國際賽的評分項，讓選手們不僅是技術符合國際標準，操作時的細心程度也要達到國際級水準，再加上眾人腦力激盪、不斷在訓練中嘗試各種方法，「這樣不管國際賽怎麼變，都有辦法因應」。

指導四屆國手就奪下四面獎牌，展望未來，張俊興期待繼續發揮自己影響力，串聯資源，繼續訓練選手、培養未來汽車界人才，讓外界看到汽車技術不只是一個數十年累積下來的老工藝，也可以成為一項與時俱進的新科技。

自律自主 金牌選手必備特質

身為汽車技術職類近年重要奪牌推手，張俊興認為，除了以「認知、技能、情意」為基本態度，要在一個專業領域脫穎而出，必須要具備「自律」與「自主」兩大特質，否則這個金牌只是證明老師們很厲害，並不代表你貨真價實的拿到金牌。

張俊興表示，汽車技術非常要求各項基本功，不可以看輕包括引擎量測、電系量測等每一項基礎工作，每一項基礎扎實地向上堆疊才會成為真功夫。「這時候訓練筆記是非常重要的工具」，透過歸納與分類，選手也會反覆檢討與練習。

張俊興認為，不光是技術精進，「心理素質」是國手不能逃避的重要課題，「要學會自律、要具備自主學習和自主管理能力」，且心態比態度更重要，讓這段時間的累積成為一生受用的能量。

座右銘

認知、技能、情意

張俊興小檔案

現職：國立台灣師範大學車輛與能源工程學士學位學程助理教授、勞動部全國技能競賽汽車技術職類裁判長、WorldSkills汽車技術職類國際裁判

出生：64年次

星座：摩羯座

學歷：國立台灣師範大學工業教育哲學博士

經歷：第34屆國際技能競賽汽車技術金牌，指導學生參加第43屆、44屆、45屆、46屆，共計2金、1銀、1銅