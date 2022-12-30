蘇家弘科學化管理 打造高效企業

友通總經理蘇家弘出生於1970年，擁有國立台灣大學電機工程研究所碩士學位，他從小就抱持著「實事求是」的態度，對於有興趣的事物就會去翻書找理論，鑽研其背後道理，力求通透。並把此務實精神應用到企業職場上，藉由科學化管理，提升經營效率。

蘇家弘出社會之後，第一份工作是到PC大廠宏碁擔任研發工程師（RD），歷經幾年時間磨練，在2002年加入明基佳世達集團，資歷包括BenQ品牌電腦產品經理、主導數位相機通路管理策略，後續擔任平板電腦與電子閱讀器事業處處長，重視以客戶使用經驗為出發點的產品研發及銷售策略，累積豐富產業經驗。

到了2016年，蘇家弘擔任佳世達智能方案事業群（BSG）研發及營運處長，在IPC與ICT產業均有深厚背景。在2019年即轉任其陽營運長暨發言人，並自2021年起擔任友通總經理一職。在疫情反覆不定、市場缺料困境未解，全球經濟再受衝擊情況下，穩定友通供應鏈，協助客戶如期如質，完成產品開發與出貨。

健身習慣未間斷

除了在職場上展現過人毅力以及執行力之外，蘇家弘即便肩上工作日益繁忙，依然維持長期健身運動習慣，自2000年以來每周至少會到健身房一到兩次，「20年如一日」從未間斷。

蘇家弘表示，以往曾當過研發工程師、專案經理（PM）及業務等多種職務，目前更是擔任重要管理職位。他坦言，工作多少都一定會帶來壓力，不過，如何達到穩定的自我控制，提高心理承受度則是一門人生「必修課程」，而許多心理因素其實都與身體健康有關聯，培養良好運動習慣會有很大幫助。

蘇家弘也把科學化管理應用在運動上，期間不斷從書中學習相關專業知識，計算新陳代謝率，且注重飲食，逐步把肌肉比率提高，增加每日基礎熱量消耗，也不能間斷運動習慣、不投機取巧，才能創造類似理財常講的「複利效果」。

企業管理要抓小細節

同時，在健身過程中，蘇家弘也發現到以往太重視核心肌群，有些小肌肉缺乏鍛鍊，導致健身動作沒辦法做到非常標準，反倒影響訓練成果。並讓他體悟到企業管理也是如此，在較枝微末節的部分乍看之下對經營影響不大，但卻是「牽一髮動全身」，只要稍做調整改善，就能夠發揮正向循環，創造更高效率。

不論是人生或是企業經營哲學，蘇家弘認為，一開始都是要從理論基礎開始，雖然起頭都會比較困難，但只要方向做對了，就能夠慢慢步上軌道，進入正常運行狀態，也可以積累更多實力因應不同情況。

專注長遠經營 不冒過度風險

蘇家弘進入佳世達集團已有20年時間，在管理上，他師法佳世達董事長陳其宏的經營哲學－「不過度要求」。他說，企業經營重點在於長遠經營，千萬不能把太多資源投入都在高報酬的項目上，必須把風險考量擺在第一，若是承擔風險過高，則可能讓企業陷入難以應對的困境，只要時時檢視是走在正確道路上，就會穩健成長。

此外，蘇家弘也認為，對於各部門設定成長目標不能只安於現狀，但同樣也要追求在合理程度內，要是提出太過度的要求，經常會適得其反，在「產、銷、人、發、財」五大面向穩健發展，才能讓企業持續往獲利最佳化邁進。

座右銘

萬事求合理

蘇家弘小檔案

現職：友通總經理

出生：1970年

學歷：國立台灣大學電機工程研究所碩士

經歷：BenQ品牌電腦產品經理、平板電腦與電子閱讀器事業處處長；佳世達BSG（智能方案事業群）研發及營運處長；其陽營運長暨發言人