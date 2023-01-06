Samrat Khosla 小理專闖出一片天

國際經理人加入台灣金融產業，跨國機構的外派是重要管道。渣打銀行台灣財富管理處處長、資深執行副總裁Samrat Khosla正是循著這樣的機會，2022年5月正式來台加入渣打國際商業銀行，也就是渣打銀行台灣子公司，一方面為自己的國際市場派駐數目再增添一個，另方面，也讓台灣金融圈見識到渣打銀行財富管理部門對現階段台灣市場的高度重視。

渣打集團為國際銀行集團，擁有逾150年歷史，英國雖然是渣打銀行的起家厝、首度公開掛牌上市的市場，實際上渣打集團90％的收入及獲利來自亞洲、非洲及中東地區，提供當地市場及企業、客群的消金、投資、貿易，以及創造財富。其中，印度是渣打銀行扎根海外最深的市場，是印度最大的外資銀行。有一說法，印度富人生意是渣打財管服務最為專精，因為渣打集團的印度籍高層主管，許多就是來自印度富豪貴族。

Samrat Khosla派駐台灣的人事消息，在印度財經媒體界引起小小騷動。2020年他派任印度市場，是回到成長的家鄉，擔任渣打印度財富管理處長的第一年，就成功提升財富管理年度收入增長26％，且在新冠疫情蔓延的二年期間，為當地財管團隊重建投資、保險和外匯等卓越的諮詢服務實力，讓原本在印度金融市場就十分突出的渣打財富管理業務更上一層樓。

印度財經界對Samrat Khosla的佳評是：對財管產品和數位流程，擁有堅強基礎。加入渣打台灣團隊至今甫半年多，其間還歷經防疫隔離措施等限制，Samrat儘可能地到訪分行，和第一線的理專對談，實際了解理專的需求、當場解決疑問，或是帶回總行重新討論。而今，渣打各分行的財管服務端，已開始感受到新主管釋出的管理方略。

羅馬不是一人造成的。管理學院碩士MBA學位到手後，2003年Samrat就加入印度渣打銀行，擔任各種零售銀行和財富管理職務，近乎是理財專員出身，在消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處（包含個人金融事業處和財富管理處）擔任多項職務。2010年調任新加坡加入集團財富管理團隊，近20年來在渣打銀行集團的三、四個市場歷練，但都圍繞著財富管理部門，一路升遷至集團的財富管理團隊重要成員，如擔任壽險業務集團負責人，推動策略性壽險產品轉型和合作夥伴共銷，締造優良佳績，堪稱是渣打財管全心培養的中生代主管。

財管服務無國界分野 優先落實治理

銀行財富管理的服務，現在既要做到數位化，又要十分有人味。Samrat Khosla在渣打集團累積的歷練集中在財管產品和數位流程，派任渣打台灣以來，全心在這兩大領域盤點。今年10月間，渣打台灣推出「myRM數位隨行理專」，透過行動裝置就可以直接與理財專員進行視訊、語音或文字互動，輕鬆檢視投資組合，享受專業的理財諮詢，更能透過理專申購基金，或辦理定存，還有一種提供不會使用數位的客戶，能在數位化的交易管道上，全程由專屬理專協助，仿佛理專就在身邊。

Samrat Khosla在訪談中表示，渣打集團的數位、科技升級從沒停止過，財管產品線十分充足，也準此沒有差別地支持各市場通路，在地團隊的角色是協助總部如何順利跨境合規導入，「跨境財管服務是同樣的一致高標準」，數位科技支援下，第一線的理專們能更專心於傾聽並服務客戶的需求。

以Samrat擔任渣打印度財富管理主管的經驗，當時他負責零售和私人銀行客戶群之財富管理解決方案，設定優化關鍵目標指標，同時高度關注於治理，帶動財富管理代管資產（AUM）與銀行收入的大幅增長。Samrat特別強調其中的「治理」（GOVERNANCE），並不是金管會的理專十戒等要求，而是渣打各通路理專要和客戶有明確的溝通產品組合、主要風險等，「客戶自己要也懂得投資準則」，特別是專業投資人（professional investor）等級的財管客群需要落實「DO & DON’T」！

Samrat說，財管客戶會接觸到投資、外匯、股票和保險等，都是有專業門檻的金融產品，今年再因利率翻轉而增加債券的龐大需求，各類產品的分析師是理專們重要的後援，要讓銷售第一線的理專們有充足的信心，作為管理者的自己要從各流程中搜集問題、即席提供解答，定期檢討，估計來年的財管業績將因此展現倍增的佳績。

座右銘

沒有任何一家金融機構是全才，把自己的強項加強、再加強，才是突圍的正確方法

Samrat Khosla小檔案

現職：渣打銀行台灣財富管理處處長、資深執行副總裁

學歷：AIM亞洲管理學院MBA

經歷：渣打銀行集團財富管理主管、人壽保險業務全球負責人、渣打銀行印度財富管理主管