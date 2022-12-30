鄭琮寰注重風控 研發股市紅綠燈

「買股票容易，會賣才是真功夫」，這句股市老手心法傳承有年，鄭琮寰從採訪股市新聞記者，轉職為基金業者，創立金融科技公司服務理財，他離開電視台初衷是想要為「二分鐘的股市報導」探究分析師發展理財方法過程，了解過程後，鄭琮寰自己又研發一套更精進的理財攻略。

鄭琮寰表示，出社會時即到電視台工作，主要報導股市，二分鐘報導只能提到股市漲跌，接下來就是訪問證券分析看法，因此，他總感覺到有些意猶未盡，因為對於所有的內容，他只是知其然不知其所以然，畢竟當時年輕，且自己個性關係，當業界有機會，就毅然決然地離開新聞工作。

從此鄭琮寰就改行成為金融證券界人士。他從證券到投信，再從投信到保經代，最後自行創業。鄭琮寰說，當時在投信公司工作即萌生自行創業念頭，「財富管理服務不能只是銷售商品」，金融商品只是投資人運用的工具，因此，他到台壽保投信學習如何運用，因在2001年台灣有一張新商品─投資型保單，在台壽保投信工作時，除了投信工作外，藉著集團之便，也了解到保險界生態環境。

懂避險、會賣才是真功夫

鄭琮寰在2005年，勞退新制上路那一年，即出來自行創業成立精宏投顧，透過投資型保單幫客人作財富管理策略，尤其聚焦在退休理財策略。鄭琮寰說，「要買股票，任何人都會買，但懂得避險就比較難，所以，要懂得避險及賣才是真功夫！」「避險」即是「風控」，當時市場很少提到「風控」。然投資絕非只靠直覺、道聽塗說，而是要有策略。這是他創業的初衷─配合勞退新制、協助退休理財，當時即透過共同基金作資產配置、作風控，協助客戶作退休理財。

為了作風控，鄭琮寰和投資團隊運用大量數據導引並研發出「股市紅綠燈」，後來就切入機器人理財，以原本奠定的基礎轉型為金融科技。

鄭琮寰說，理財機器人和人最大差別是「投資不帶感情」，不會和金融商品談戀愛！另外，理財機器人可以追蹤金融市場常態性波動，提供市場相對低檔的布局機會，像是股市紅綠燈一樣，綠燈行代表「可布局」，紅燈停則是「須減碼」。

自行研發理財機器人

鄭琮寰表示，投資人買股票或金融商品常會有未來成長的期待，但理財機器人會更細膩去分析每個漲跌的幅度，適時發出加碼或減碼的訊號，在投資人築夢過程中可以掌握每個階段波動。鄭琮寰投資團隊搜集近十餘年國內股票和國內已核備共同基金完整資料，開發出的「計量理財機器人管家」 除了可以篩選標的，還可監控各投資標的「價值區間」，當偵測市場來到「價值區間」之上即是賣點，反之若落在「 價值區間」下就是買點。這一套自行研發的機器人理財可精準掌握買、賣點，甚至打入大中華區金融科技創客總決賽，為當時唯一入圍的台灣團隊。

鄭琮寰說，投資人在參與資本市場時即要開始為自己資產作風控，別投入後就一頭栽入，投資股市應「該進則進、該退則退」，嚴守紀律操作，才可能明哲保身享受複利效果。

退休理財 謹守三原則

寶錸投顧總經理鄭琮寰從離開電視新聞採訪工作後，一直在「研究」及協助民眾作退休理財，這些年來，他接觸到相當多的客戶，看到不少成功及失敗的個案，他指出，做好退休理財要遵守三個原則：一、不聽信明牌及好賺訛語，二、做好資產配置，三、找出自己的風控方法。

鄭琮寰強調，退休理財就是要守好退休後要用的本，因此，投資人須謹記不要一味追求「高報酬」的標的，因為只要在投資前理性自問「高報酬標的可以持續多久？」、「能對未來退休金能有多少挹注？」這樣才能提升風險意識。

鄭琮寰也指出，資產配置也很重要。長期理財的馬拉松，鮮少有投資標的可以一路穩健上揚，在投資市場常見到「輪動」情況，因此，建議可以將資產「分散配置」參與資本市場，來享受複利效果。

座右銘

如何才能1+1＞2

鄭琮寰小檔案

現職：寶錸證券投顧總經理

出生：6年級

學歷：政治大學EMBA

經歷：精宏科技創辦人、執行長；丹尼爾投顧投研部副總 ；台壽保企劃部經理；德盛安聯、安聯投資經理；德信投信副理；華視記者

興趣： 閱讀、音樂、電影、放空