包蕾抓準趨勢 開啟觀光新思維

西元2000年時，當中國東北人民月薪收入落在約人民幣500元左右，正值青春年華的包蕾，薪水即已達人民幣1萬元。不僅如此，當時，她還僅憑自己的能力，即闖出了一番事業，並買了樓房，過著讓人豔羨的生活。直到今日，坐在位於台北市中心的辦公大樓裡，面對著未來，即使疫情讓眾多產業充滿了許多的不確定性，尤其是旅遊業，她的眉宇間依然滿是信心。

大學時即開始從事觀光旅遊

回首過去，包蕾臉上雖然有著些許淡淡的惆悵，但，更多的是滿腔的熱情與喜悅。「我在讀大學時就從事觀光旅遊，那時剛好是兩岸開放觀光正熱的時候，很多人都很喜歡到東北旅遊。」她大笑著說起東北有三寶的順口溜，人蔘、貂皮、烏拉草，說完，還忍不住毫無形象地哈哈大笑。

她認為，事業要成功，天時、地利、人和缺一不可。當時東北旅遊的崛起，最重要的是時代潮流，在政策的配合下，人為推波助瀾，再加上父親時任東北文化局部的幹部，母親則是科研部的相關研究人員，這更讓她在當地旅遊界有了「人和」上的助力。「因此，一開始，我在東北就做得挺好的。」揚起頭，包蕾烏溜溜的長髮披著肩，眉眼間盡是笑意。

隨著兩岸的熱絡往來，包蕾和台灣，從工作上的接觸到私人上的往來，走上婚姻。她不諱言第一次踏上台灣土地，對於這裡所有的一切，她是既陌生又感到驚訝。

「和我過去所生活的家鄉都很不一樣。」她大笑著說。而她自己則是像道道地地的東北人，說話、行事作風都是直接，從不迂迴繞彎。即使遇到困難，也只知道往前衝，也因此在台灣闖出了一番讓人刮目相看的事業。

轉移重心，開發主題性小旅行

然而，世事終究難盡如人意。「2016年是我最痛苦的一年，結束了婚姻後，父母讓我放下一切，叫我甚麼都不要管了，就一個人到東南亞散心旅遊。」沒想到，這一步，卻意外打開了她另一個視野。

隨著政治局勢的轉變，兩岸情勢丕變，確立了「新南向政策」。頓時，所有人的目光及產業都對準了東南亞，而此時包蕾也一路從柬埔寨走到越南等地，慢慢地，她亦將事業的經營重心轉移到當地。「真的很剛好…說到這，她忍不住低頭莞爾。

「隨著時勢所趨，調整步伐。」包蕾笑說，這是她一路走來，經營事業過程中非常重要的學習心得。來到了2020年，遇到了旅遊業最為慘澹經營的疫情，包蕾露出甜甜的微笑，啜口茶，她停頓了一會，才再開口。

「不否認是有影響，但，很快地我們就找到自己的定位。剛開始還有些學術交流研討會，接著金門、馬祖、澎湖離島旅遊，我們積極開發很多主題性旅遊。」尤其是針對企業主的公益性旅遊，譬如淨灘、清海廢、種樹、等目標性旅行，還有中小企業主的旅行，包蕾認為所謂的旅行不應該只是單純的吃喝玩樂、走馬看花，而應該是深入人心，具有公益性、目標性的永續旅行。

「我們還可以為這個社會做些甚麼？」包蕾說，很多企業主在參加完她所規劃的旅行後，總是催促著她下一次再出發的主題。「這，就是我未來正在努力的目標。」說到這，她滿臉都是燦爛的微笑。

拓展學習領域 不能輕忽

包蕾從不諱言從小出身優渥，父母又疼愛，可是她從不因此而自持，反而更加上進學習；遇到困難，愈不想因此讓身邊愛護她的人而擔心、煩惱，總是惕勵自己要勇往直前。

「這一路走來，遇到困難或挫折，我只能說就是不斷地學習再學習。藉由學習，就能增進自己的實力，讓自己再往前進，也就沒有懈怠的時刻了。」她說，人生路上除了旅遊，可以增廣見聞、獲取知識外，最重要的還有閱讀，藉由書本累積各類的知識，學習不同的知識與技能。

「旅遊界常常會碰到來自不同領域的人，有時候是機械、生技、資訊等，所以絕對不能輕忽，要不斷的學習。」

座右銘

感謝那些傷害我的人，讓我必須一直努力，不能懈怠，更加強大，更感謝那些幫助我的人，讓我變得更加溫暖， 幫助他人，回饋社會。

包蕾小檔案

現職：遠龍旅遊董事長

學歷：瀋陽大學旅遊管理、中國文化大學國家發展碩士

經歷：遠龍貿易有限公司董事長、工商建設研究會37期兩岸產業交流委員會主委