陳立國率團衝IPO、SPO 案量冠同業

受惠疫情下的資金狂熱，不僅股市衝出新高度，首次公開募股（IPO）案也熱絡，長久以來在承銷領域表現不俗的台新證券，今年更是繳出近年「代表作」，全年IPO、現金增資（SPO）案均在同業中居冠，台新證券資本市場處執行副總經理陳立國在投行領域耕耘25年，領軍團隊全力以赴、創造佳績。

近年來股市熱絡，企業進入資本市場籌資意願也提升，今年截至目前，扣除櫃轉市及轉投控上市者，已有46檔新股IPO，創下疫情來高峰，且尚有1檔將於29日「破殼」，搶在年底前完成掛牌。

台新證券今年共協助6件IPO上市（櫃）案，還包括伊雲谷、宏碁資訊等在興櫃時期就名聲響亮的人氣股，SPO案件也高達10件，兩者都在同業中高居第一，繳出亮眼成績單，其中IPO案件數量更是重返2019年疫情前水準。

對於今年的好成績，陳立國不居功，並大方稱讚團隊十分優秀，他表示，大家都卯足了勁，希望台新承銷業務能名列前茅，「確實要給他們鼓掌，這不是我一個人的影響，是整個部門的力量。」

目前團隊還握有近60間公司主辦契約，但最終要「孵化成功」仍有許多挑戰，故承銷部門手中需握有一定數量的契約，才能確保每年IPO案件能有「穩定輸出」，他表示，「承銷是一個『累積性的工作』」，故今年能有這樣的成果，絕非一蹴可及。

2009年台新金控董事長吳東亮賣掉台証部分業務，僅留下最引以為傲的承銷業務，蛻變為台新證券，過去在台証證券承銷部服務的陳立國，也隨團隊轉到台新證券，他侃侃而談這段過去，「當時大概有70％的人選擇留在台新承銷部」，原班人馬留守打天下，也為承銷業務奠定利基。

陳立國在投行領域累計逾25年經驗，綜觀這段期間承銷市場的轉變，他坦言最大不同就是「主管機關的方案更多元」，「從之前的傳統行業，到賺錢的公司、尚未獲利的新創行業，都提供了很多方式，讓公司可以透過IPO來享受資本市場的資源。」

他也點出，主管機關在法規上已有一定開放程度，包括私募基金，自營部能否購買未公發股票亦在討論中，都顯示主管機關希望更多公司可享受更好的資源，對證券業務也是一大助力，只是在審查角度上，究竟對散戶投資人的保護程度需要多高，可能也是考量點。

展望後市，隨疫情變數淡化，市場普遍看好2023年IPO件數再回升，陳立國也表示，就台新承銷部門自身的預估，明年安排的件數應在6件以上，有望再超越今年，但升息造成的資金緊縮、市場行情降溫，也仍有一定影響。

不過他也透露，自己常跟客戶溝通，「投資氛圍較差時，承銷價要訂得有空間」，他秉持兩大原則，首先「IPO時要給投資人好印象、讓投資人能賺錢」，再者，「掛牌是長久的，價格是一時的」，若後續行情轉佳，是金子總會發光。

而在推廣方面，團隊也與國內最大的基本面投資資訊平台「財報狗」合作，跳脫以往僅透過法說會、業績發表會等傳統管道，採取新經濟推廣模式，更貼近新進投資人的需求。

抽籤搶新股 先了解公司價值

多頭行情助長，新股抽籤股民也搶破頭，陳立國認為，抽籤熱潮是大盤多頭行情所引發的投資欲望，惟承銷商應該要輔導、了解公司後，告訴投資人該公司的優勢。

「好公司的優勢不會只是一時的。」陳立國表示，雖然也樂見投資人透過短線操作「搶賺紅包」，但做為承銷商，更希望輔導的公司是具備長期競爭力，「即使沒有馬上賣出，長期仍有機會獲利。」

不過，中籤股票也可能跌破承銷價，陳立國說，在券商輔導公司的最後2～3年，通常公司營運都會不錯，在價格訂定上，承銷商僅能以當時本益比來決斷；但就投資人角度，短線操作無妨，惟若要「長抱」，則建議以該產業平均5年的本益比當作參考，以權衡當下股價是否合理。

座右銘

全力以赴，創造無限可能。

陳立國小檔案

現職：台新證券資本市場處執行副總經理

學歷：國立台灣大學財金所

經歷：志聯工業公司總經理室、台証綜合證券資本市場部，於投資銀行領域歷經25年經驗