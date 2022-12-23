林語桐大膽跨域 玩轉爵士樂

「爵士樂應該有更多好玩的想像。」一直在嘗試突破爵士樂疆界的境外藝術音樂總監林語桐，將自幼嚴謹的古典樂訓練當成養分，揉雜不同流派的音樂，並嘗試結合繪畫、行為藝術等不同創作領域，致力突破音樂的時空表演限制，在你意想不到之處，開出一朵花來。



自幼學習小提琴、接受古典樂訓練的林語桐，直至赴舊金山音樂學院就讀時，接觸到更多音樂面向，自此打開他的視野，並逐漸被爵士樂吸引。



林語桐說，舊金山擁有對多元音樂的包容性，例如隨處可見的Open Jam（即興演出）活動，參與者不分技巧高低，男女老少都可以上台演出。這般恣意揮灑的空間吸引著林語桐，成為他決定從古典樂轉為爵士樂手的動力。



因為喜歡爵士，舊金山音樂學院畢業之後，林語桐決定前往爵士一級戰區紐約打拚。東西岸的爵士氛圍完全不同，經歷幾年紐約的震撼洗禮、提升蛻變，2013年林語桐歸國後組織同名爵士樂團，並在同年奪得台中爵士新秀大賽銅牌。



2015年，他成立桐響音樂藝術工作室，一方面推廣爵士樂，另一方面開始跳脫傳統爵士樂框架，融合古典樂理論作曲，加上結合電子與打擊樂，獨樹一格的音樂類型逐漸打開知名度。先後在國父紀念館、中正紀念堂、中山堂等地演出，並曾赴南京藝術學院出席爵士系列講座與大師班，並在2017年獲得台北爵士音樂節爵士新秀樂團銀牌的優異成績。



但追求「好玩」的林語桐並不滿足於此。他在2021年將桐響音樂工作室改名為境外藝術，大膽與繪畫、行為藝術表演者展開各種合作型態，不僅正式宣告要以「跨域」為主旨，也是對自己的實驗性音樂嘗試的一種期許。



譬如，為探討「潛意識空間」，他曾與日本畫家岡本慈子合作，由畫家將所看到具象與抽象意識繪成抽象畫，繪製完成後，再由林語桐以此畫作為謬思創作樂曲。原始的概念，最終由不同類型的藝術家賦予了2D視覺表現、節奏和旋律等立體呈現方式，瞬間立體鮮活起來。



「2020台北藝穗節／迴音島」活動上，林語桐的團隊挑戰更新的嘗試。主辦單位直接將表演場域設定為「住所」，臥室、客廳，甚至洗手間瞬間化身登台空間，林語桐以此為創作發想，搭配不同空間設計出不同的音樂演出，住所原有的生活雜音交錯著現場投影與迷離樂音，為大家習以為常的生活空間帶來全新體驗。而觀賞者也無須正襟危坐，甚至可以躺在床上欣賞演出，猶如在自家一樣放鬆，如此奇幻的演出也成為藝穗節的一大亮點。



林語桐說，上述的嘗試讓他們打開了更多的發展契機。現在團隊主要精力放在非典型展演空間演出或是音樂委託創作，也曾先後在特色獨立書店、家具店、畫廊等場地舉辦活動。此外，也與客家委員會合作，將傳統客家歌謠改編為爵士樂版本，並在全台巡迴演出。對於音樂工作者來說，好不容易度過疫情影響的低谷，終見光亮。



展望未來，林語桐笑說「希望可以一直玩下去」，除了期待和更多的跨領域藝術家合作，也希望早日實現疫情前已談成的日本演出行程。

打破藝術疆界 尋找更多可能

古典樂手的養成和崇尚即興的爵士樂其實大不相同，能夠恣意遊走在古典與爵士間的鋼琴家並不多。林語桐說，相較於每一個音符都要落點精準的古典樂，爵士樂留給樂手更多個人表現空間，但不論是哪一種型態，「常態性的表演久了，不止樂手會有點膩，也無法吸引新的觀眾進來」。



林語桐說，爵士樂迷在台灣的音樂聆賞環境中本就是小眾群體，都在同溫層的話，能見度增加有限，必須跨出「舒適圈」、打破藝術疆界才有更多可能，並從而找到更多觀眾。

座右銘

人生只有一次，盡情去享受、去吸收有趣的事物帶給你的感動。

林語桐小檔案

現職：境外藝術音樂總監

出生：民國75年3月2日

學歷：舊金山音樂學院

經歷：林語桐鋼琴三重奏鋼琴手、桐響音樂工作室負責人

獲獎：2013台中爵士新秀大賽銅牌獎、2017台北爵士音樂節爵士新秀樂團第二名

主要演出：2018年台北爵士音樂節、2018年南京藝術學院「全國爵士樂教育研討會」大師班指導、2019年福岡爵士音樂節、2019與2020年台北藝穗節