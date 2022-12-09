凌玉欣呵護毛孩 打破寵物美容迷思

近年刮起毛孩風潮，愈來愈多人加入養狗養貓行列，讓不少浪浪（流浪動物）有個溫暖的家，但許多新手爸媽並不熟悉毛孩照料的相關知識。從事寵物美容多年的凌玉欣透過創業，發揮長才呵護每隻貓貓狗狗，也透過這個小空間傳播寵物知識，讓飼主能像對待家人般對待寵物。

1998年次的凌玉欣現為泡泡慕斯寵物美容師，在一年的經營下，現在這間寵物美容店已是許多台南飼主帶毛孩洗澡、修剪毛髮的首選，也成為當地少見主打預約制與中高階定價的寵物美容店。

凌玉欣表示，自己曾在業界打滾多年，當時覺得社會上對寵物美容存有一些偏見與誤解的觀感，時常也有美容師虐待和毆打寵物的新聞出現，讓許多飼主對於寵物美容行業不太放心。而自己的夢想是開一家與眾不同的寵物美容店，透過微小力量讓外界慢慢摘下對寵物美容的有色眼鏡。

凌玉欣在2021年10月正式創業圓夢，當時的她年僅24歲，但已有六年的寵物美容經驗。凌玉欣表示，自己更偏好透過實務操作，來獲取學習經驗，因此18歲時選擇從寵物美容系休學，隨後也在多家寵物美容機構、獸醫院的附設寵物美容服務過，創業前也考取KCT寵物美容師資格檢定，通過C級以及更進階的B級。

泡泡慕斯在經營一年多來穩步走在軌道上，凌玉欣歸功給創業團隊在初期對其服務的精準定位。凌玉欣用餐飲業來類比寵物美容，如餐廳有平中高不同價位，寵物美容也存在自助式、平價、中高價位服務的差別，設定好自身定位很重要。凌玉欣回憶，以前曾在平價寵物美容機構服務過，這種模式如平價餐飲需要拚「翻桌率」才能盈利。但相比起來，自己更喜歡看見小客戶們有個舒適的空間美容休憩，也希望提升服務品質，向飼主分享養育寵物的正確觀念。

因有在獸醫院服務過的經驗，使凌玉欣能大致從排泄物觀察毛孩，是否有些健康警訊，或是簡單查看寵物有沒有趾尖炎等症狀跡象，進而建議飼主找時間送去看醫生，期望讓客戶們能像對待家人般照料寵物。

有趣的是，泡泡慕斯寵物美容小空間，如今已成推動毛孩們洗澡的動力之一。凌玉欣笑稱，多年來幾乎沒看過有貓狗喜歡洗澡，但打造這個空間後，讓寵物們在美容後能自在玩耍奔跑，偶爾也提供小零食給牠們，使許多小客戶捨不得回家，也會在下次更樂意出門洗澡。

泡泡慕斯經營上軌道後，凌玉欣持續思考，如何讓這間與眾不同的寵物美容店為社會提供更多幫助。凌玉欣表示，目前泡泡慕斯寵物美容都從營業額中抽取5％，購買寵物洗劑用於支持浪浪，若有機構或個體中途之家為浪浪找到飼主，都可以來店內免費幫浪浪洗澡，以最漂亮的狀態來見新主人，同時也透過泡泡慕斯創業團隊的攝影長才，為這些寵物拍攝形象照片，希望透過這種方式帶動起台灣流浪動物的領養率。

泡泡慕斯寵物美容師凌玉欣。圖／本人提供

泡泡慕斯寵物美容師凌玉欣。圖／本人提供

泡泡慕斯寵物美容師凌玉欣。圖／本人提供

彈性調整經營 順應市場趨勢

泡泡慕斯創業團隊定位新創，認為要觀察市場趨勢，有彈性順應市場需求來進行調整。

凌玉欣表示，創業團隊在初期選址時，還曾翻閱台南市統計年報，得出當地每16人養1隻狗、每28人養1隻貓的結論，並親自前往周遭公園等地點觀察探勘遛狗人數。

經營途中也要快速進行調整，凌玉欣指出，原本店裡設定周期30天的包月套餐，但觀察客戶行為發現，更多人是習慣每兩周多帶毛孩洗一次澡，因此將週期延長為45天，使客戶更便利分配時間，也讓毛孩們有更好的照料。

泡泡慕斯幫浪浪所拍攝的形象照。 圖／凌玉欣

座右銘

絨絨的溫暖是家中最珍貴寶物，細心地呵護家人是最重要的事。

凌玉欣小檔案

現職：泡泡慕斯寵物美容師

出生：1998年1月18日

證照：2017年KCT C級證照；2019年寵物美容丙級證照；2021年KCT B級證照

經歷：寵物美容行業4年，同時擁有寵物美容店、動物醫院附設美容部的相關經驗