李浩德新創出頭天 AI+大數據建功

擁有長達20年大數據(Big Data)分析及AI實務經驗,深義分析創辦人暨執行長李浩德擅長消費者分析,並獲全聯、日藥本舖、全家、和泰、遠傳、友達、佳格等知名企業青睞成為合作夥伴。

說到全球AI浪潮,李浩德認為,目前正進入AI第三波浪潮,前兩波雖然時機到了,卻沒有真正落地,而他在2000年趕上第二波,當時資料探勘(Data Mining)興起,利用大數據演算法處理一些問題,結果發現當時的資料及演算能力還不夠,很多同學轉而從事行銷相關領域,但李浩德自認自己運氣很好,2000年他剛好在104人力銀行工作,後來進入永慶房屋及新光三越百貨,都是資料量很多的零售業,剛好提供一個相當好的環境給他「滋養」數據分析實務能力。

為什麼工作多年,做到新光三越百貨一級主管還要出來創業?李浩德說,那是因為他看到了兩波大浪潮,一是data浪潮,AI浪潮未來廿年將蓬勃發展、現在才剛剛展開而已。其次,新零售的浪潮時代來臨。2012年,現任新光三越總經理吳昕陽延攬他進入新光三越百貨,他觀察到國內零售市場在全聯、momo富邦媒加入後,迎來大改變,也讓他意識到,在兩大浪潮下,最重要是看對大趨勢,而AI正是時勢所趨,如果走對方向,成功機會將大很多,過去在產業界的經驗告訴他,若要創業就應該選擇這兩個浪潮的交集,不管是新零售揚帆,還是AI興起,他的新創公司都會跟著快速發展,如果兩大浪潮一併興起,他的成長就會比別人快很多,而深義分析正是兩大浪潮的交集點。

AWS雲端、微軟的Azure、甚至Google GCP快速普及,也協助他解決了運算成本的問題,讓他出來創業根本不用投資大成本去購買相關設備,更重要是這些工具讓新創業者很方便就可以做全世界的生意。

2017年李浩德認為時機到了,便創立深義分析公司,但事後發現當時仍高估市場成熟度尤其台灣,一直到2019年以後、加上2020年疫情加速數位轉型的推波助瀾,才讓深義慢慢走向獲利,去年損益兩平。

目前深義除獲得十家左右知名企業青睞,也在2020年入圍台大創創、創夢加速器、及微軟加速器等三大加速器,2022年入選遠傳5G元宙加速器。深義分析是少數擁有實務經驗,李浩德擁有在零售業從事與消費者及零售通路相關AI及大數據分析經驗,加上深義分析經過客戶不斷檢驗能力才成為合作夥伴,除了贏得信任,更重要是落得了地且產生效果,例如全聯與深義合作已第四年。

加入微軟生態鏈後,等於加人微軟全球生態圈,未來有機會跟隨微軟腳步服務全球客戶。加入遠傳5G元宇宙加速器後,深義最近也與遠傳合作好幾個案例打入市場,雖然深義沒有業務團隊,但靠著遠傳幾百位業務團隊協助,也讓深義解決方案打入遠傳客戶端。

大方向對了 剩下就是時間問題

「觀點會決定你看這個世界的角度」,李浩德創業至今第五年,前兩年也經歷過發不出薪水,以及初始投資人原本答應投入的資金縮水、彼此理念不同,只能靠著初始幾百萬元苦撐,甚至把自己的積蓄全部丟進去、向外舉債的艱困時期,靠著一方面說服同事那裡有希望,另一方面還要鼓勵自己不要失去希望,而支持他走下去的是狄更斯在雙城記裡的一句名言「這是最好的時代,也是最壞的時代」。

「如果大方向對了,剩下就是時間的問題」,李浩德認為,大方向對了,一步一步去下去不要倒下來,就一定可以看到希望。他形容創業過程就像是走隧道,只要走出隧道口,後面就是一片光明。

近年世界局勢混亂、變化快速,對於一家新創公司而言,如何生存下去便是一大考驗,面對這些大環境變化,李浩德心裡想到的是狄更斯「這是最好時代,也是最壞時代」這句話,如果不是世界變化如此的大,怎輪得到新創公司有機會出頭天。

李浩德之前曾在104銀行、永慶房屋、新光三越等知名企業工作,知道集團能夠提供的資源有多大,但是最後選擇創業後,必須換個角度看事情,「 天下大亂、時代大好」,世界是亂的,但對新創公司而言,這才是最好的局勢。

座右銘

這是最好的時代 也是最壞的時代

李浩德小檔案

現職:深義分析公司創辦人暨執行長

學歷:麻理工學院 「Tackling the Challenges of Big Data」學程結業 、元智大學管理研究所MBA、 中 華資料採礦協會(CDMA) 創始會、 輔仁大學統計學系

經歷:新光三越百貨公司Head of CRM & Big Data Analytics、商業周刊集團執行長特助、永慶房產集團Data Analytics & CRM Director、104人力銀行經理