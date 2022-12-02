王輔立名廚開課 從西餐靈魂著手

現任君品酒店行政主廚的王輔立，從早期上電視節目、出書，現在也有轉戰經營私廚、YouTube頻道、參與料理實境節目等，即將在PressPlay Academy開課的他，有別於同業以傳授料理或烹調手法為主，他選擇從「醬汁」著手，強調只要學會西餐的五大基礎醬汁，搭配超市即可取得的食材就能完成星級料理。



王輔立表示，「西餐沒有那麼難」，普遍人因為調味或料理方式不同，而對西餐有距離感，但拆解過程，其實義大利麵跟家常的肉絲炒麵一樣，都是先爆香、炒料把打底的醬汁做好，再把麵加進去翻炒，只是差別在炒麵是蔥薑蒜、醬油，義大利麵用番茄、洋蔥、香料。



而做菜要做得好，基礎跟經典很重要，醬汁就是西餐的靈魂，也是最基本的東西，王輔立笑說，他最常被問紅醬、白醬怎麼做，但說穿了只要知道醬怎麼做，煎個蝦加進去，還能進化成鮮蝦番蕃茄義大利麵。此次課程就是希望能把醬汁這個精髓交給大家，不是只有學這26堂課的食譜，而是希望學員將西餐五大醬汁融會貫通後，加入自己想吃的東西，重點，食材都來自超市/賣場好取得，就能端出不同風味、風格，甚至是具有自己獨特性的料理出來。



從五大法式母醬的原理延伸、不同辛香料進入醬汁後的變化、食材挑選、超市/賣場食材如何變身五星料理等，王輔立希望學員除了看著影片做菜成功，也能從中掌握到一些祕訣去做變化，利用身邊的食材搭配醬汁，做出讓身邊人覺得很厲害的料理。



王輔立認為，「做菜的重點是邏輯」，就像中式料理的三杯雞，重點在三杯的醬汁比例，後來才發展出三杯魷魚、三杯杏鮑菇等變化，套用到西餐上，義大利麵的基礎就是番茄醬汁，番茄醬汁加絞肉是經典番茄肉醬，加橄欖、香料能變成煙花女醬汁，燉雞肉就是獵人燉雞，很多菜只是一個邏輯，差別在不同食材跟調味的運用而已。



另外，他也提到，之所以想開線上課程，是希望能幫助更多想要做好料理的人，不單是從以前一路經營下來的粉絲、觀眾，也想要激勵公司身邊的年輕人，雖然他很喜歡跟公司裡的年輕夥伴們一起做菜，但是身為行政主廚，有太多事情要忙，君品還在擴張、有外燴事業體、有接手茹曦酒店的餐飲/宴會要支援，幾乎沒時間能好好和他們一起做菜，因此希望藉由此次線上開課，讓想要精進料理或是想拉近與西餐距離的人，有可以學習的管道，並得到他所分享的理念和技巧。

找到自己的價值及成就感

廚師百百種，有專注於公司的、有往明星發展尋求各式各樣露出的、也有積極參賽拿獎的、也有追尋名廚的。王輔立保持在螢光幕前活絡，也在君品任職逾12年，對他來說，找到自己的價值及成就感是最重要的事。



怎樣才算成功？燒菜很厲害？很高的職位？或開很多間餐廳？王輔立認為，有一句話或一件事，能讓你影響到周遭的人，可以影響身邊的年輕人，讓他們把你當模範，甚至改變他們的想法或一生，那就是成功的象徵，就像阿基師是業界大前輩，大家都是看著他所分享的經驗、所做的料理一路往前，尤其阿基師在演藝圈創下模範，不僅提升餐飲地位，也讓廚師有更多元發展機會。



王輔立說，現在很多年輕人不知道價值在哪邊，他常跟公司裡的年輕人講，不能都在做簡單的、沒技巧的事，這樣永遠只是一個學徒，要多累積經驗、什麼都做，把自己的價值做出來，隨著做的事情變多、慢慢職務就會跟著提升，雖然收入可能不會一飛沖天馬上拉高，但職位、經驗是要逐步累積的，付出久了會得到應得的回報。



就像近年疫情衝擊下，民眾不敢群聚、內用需求大幅下滑，也沒有觀光客支撐，餐飲業受到挑戰，不少餐廳生意一落千丈，而外送平台崛起，吸引很多年輕人轉行去送外送，但王輔立時刻提醒身邊的年輕人不要被影響，因為快錢是一時不是一生，隨著產業環境改變，已看到不少跳去外送現在想回來餐飲的員工。

座右銘

職位、經驗是要逐步累積的，付出久了會得到應得的回報

王輔立小檔案

◎現職：Palais de Chine Hotel君品酒店行政主廚

◎經歷：《型男大主廚》客座主廚、《詹姆士出走料理》客座嘉賓、 《 料理之王3 》首席導師

◎著作：食譜書《西餐沒有那麼難》

◎社群平台：FB王輔立、Youtube輔立哥之西餐沒有那麼難