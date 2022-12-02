Monika穩坐南台灣房產活動霸主

人稱Mo姐的博是博總監Monika，英文名字比她的中文名字朱檠更好記，久而久之，在業界無論老板或承辦人員，都喊她Mo姐，也因為她做的事不只活動本身，更藉由活動的策劃、舉辦，串起南北台灣的演藝圈、媒體圈、美食圈，入行近30年，手裡固定的產業鏈班底至少500個起跳。

「我常跟合作廠商說，你們只要接到我的一通電話就有業務，但我要取得活動案件，可是要折騰很久的。」Monika說，也因為如此，配合的各地、各業合作夥伴都會全力支持，做好自身份內的事，大家一起成功完成一項活動。

由於Monika在業界樹立耐操、使命必達的專業口碑，南台灣房地產超過70％的建案動土、建案開賣、尾牙等多項大小活動，都由博是博承辦，其它的商業活動大約占20％～30％，反倒是政治味濃厚的選舉活動，不是Mo姐的選項，鮮少涉獵。

博是博目前承攬的房產活動，市占率之所以相當高，跟房地產的銷售模式有關。因為建商的建案，大都委由代銷公司包銷或代銷，而房產活動的舉辦，大都由代銷公司發起，高雄有愈來愈多的代銷，從乙方（代銷）轉進，成為甲方的建設公司，使得博是博目前的客戶，同時涵蓋代銷公司與建設公司。

最近一場大型活動，就是清景麟建築團隊於11月18日，在高雄小港推出的「清景麟國家公園」建案開賣，搭配建築團隊全新設計的制服亮相公開，而由知名藝人徐若瑄擔任品牌大使、玖壹壹的演唱等，就是出自Monika的操盤；稍早之前，承辦了國城建設標得的高雄特貿三公辦都更設計案，與國際大師安藤忠雄的跨國簽約記者會，也相當受矚目。

這樣的大卡司與跨國活動，南台灣的公司有能力承接的少之又少。Monika說，還好累積了30年的活動人脈，能夠派上用場，不只擁有日本的協助資源，國內電視和電影演藝圈也因建立了管道，在客戶需要時，便能派上用場。

南台灣房地產市場的明星代言人，就是Monika率先引進的。迄今，從台南建案「美麗佳園」的蕭薔，到阮經天、蕭敬騰、許瑋甯、郭雪芙等近百位知名演藝圈人物和影歌星，都先後在Monika承接的活動中，跨足高雄和台南房市，如今，南台灣房地產的代言人，幾乎由Monika全包。

據Mo姐觀察，相對於產品發布等一般商業活動的可預測性，房產市場的活動承辦，變數相對多，建商銷售建案的好壞，都與活動規模大小連動，原本規劃好的活動內容，可能在活動舉辦日期的短短幾天前，必須重新擬定，變數真的很多，但瞬息萬變的環境，不只意味著更多挑戰，每一次活動的經驗更值得珍惜，並成為下一次活動的養分，所以都要認真做到好。

其實，投身承接活動領域不在Monika的人生規劃中，跟她在學校時學習的專業，八竿子打不著。她念的是文化大學德文系，1992年前往美國遊學二年後回到台灣，剛好碰到港都電台開台，成為港都電台的行銷人員。

Monika說，這樣的工作內容讓她接觸到客戶，參與策劃活動，過程中，也了解到客戶總希望行銷企劃人員能提供全方位的服務，省錢又省事，因此，她有機會進一步接觸、了解廣告公司的運作模式，一切從無到有，從頭學起。

求學時代就養成自立更生、不仰賴家人的Monika，在成為南台灣房產活動霸主後，肩膀上的責任沒那麼輕鬆了，更要擔起照顧跟她一起打拚的產業鏈夥伴的責任，帶領大家一起繼續向前行。

客戶至上的規矩 絕對要遵守

「客戶永遠是對的」，這句在商界打滾的人，奉為圭臬的名言，特別適用在瞬息萬變、競爭激烈的南台灣公關、活動領域，很幸運能得到客戶長期的信任與肯定，除了要有專業、熱情以及使命必達的精神，客戶至上的規矩，絕對要遵守。

座右銘

專業熱情，使命必達，贏得客戶信任

Monika小檔案

現職：博是博公關公司總監

學歷：文化大學德文系

經歷：電台廣告AE；演唱會、大型活動、記者會規劃執行；演藝經紀文創策展

專長：公關策略執行、事務協調

興趣：聽音樂