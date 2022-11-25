夢多斜槓健美 舉辦國際賽圓夢

信喜歡看美食旅遊節目的觀眾，對從日本來的夢多（大谷主水）並不陌生，這位粗獷帥氣的日本人，講著一口流利的中文，還常常成為節目的笑梗，更憑藉著行腳節目，入圍2020年金鐘獎。

但很少人知道的是，夢多來台灣之前，是日本跆拳道國手，生涯170多場比賽只輸不到10場，2003年到2006年黃金期間，曾多次贏下日本代表隊的冠軍。

不過，就在夢多國手生涯如日中天時，老天爺跟他開了個玩笑，本來要以日本跆拳道代表隊身分去參加2008年北京奧運，沒想到就在出發前夕，這位日本冠軍左腳膝蓋脫臼，終結了他的運動員生涯。

生性開朗樂觀的夢多，知道自己運動員職業生涯已經玩完了，立刻切換自己的心境，尋找下一個目標。夢多在2001年因緣際會下，來台灣體院練習兩年，對台灣非常熟悉，因此決定來台灣進演藝圈發展。

可是日本演藝圈很競爭，台灣也不差，夢多在台灣當替身，每天都在試鏡，尋找演出機會，但即使拍了20支廣告，也沒人記得他，工作非常不穩定，進入演藝圈第一年，只賺了3萬元。後來憑藉著運動員的底子，當了一陣子武術替身，學習很多面對鏡頭的方式。

在台灣演藝圈浮浮沉沈了10年，2018年是夢多人生的另一個轉捩點。當時他參加食尚玩家主持，天天出外景吃喝玩樂，突然發現自己的身材走樣，看到好友李沛旭健身有成，自己也想要開始改變，確定找李沛旭一起合練，改變身材，參加比賽。

如今，夢多在艱苦訓練和飲食控制下，練出巨獸般的健美身材，參加了台灣大大小小的比賽，今年底先後到日本、美國比賽，而他更大的目標，是在台灣舉辦國際級的健美比賽「夢想盃」。

怎麼會從一個失意的跆拳道國手走道成為金鐘獎入圍主持人，現在又變成健美選手，還要舉辦國際級比賽？夢多說：「很簡單，因為大家覺得很難的事情，90％的人不去做，只有10％的人去做，這10％中的99％不會堅持，最後只有1％會成功，大家覺得很累、不想做的事情，我來做！」

夢多2019年第一次參賽時已經快40歲，對手都比他年輕10歲以上，大家都覺得他是來玩的。沒想到夢多是真的瘋狂練習了六個月。

他把另一位職業健美選手Jason的高強度訓練菜單都吃下來，強度一點也沒減少。雖然他找健美選手一起來拍Youtube影片，內容很搞笑，可是夢多私底下拚命練習的汗水可是一點都沒有少，健身成果起碼是國內前10％。

今年底夢多連續參加日本、美國的健美比賽，主要目標當然是要站上國際舞台展現自己的實力，但夢多更想做的是，學習舉辦國際比賽的經驗，然後把自己的夢想盃辦得更好。

夢多強調：「成功最簡單的方法就是不放棄，因為放棄就沒了。」台灣演藝圈很競爭，本來也沒人看好這個日本人能在台灣混下去，但夢多很爭氣，獲得入圍金鐘獎的肯定。

夢多表示，他要做出台灣最好的比賽。2022年第一屆夢想盃前本來有廠商提供600萬的補助，但是最後因為雙方理念不同，夢多寧願堅持理想，也不想被金錢控制。還好大家都很挺他，服裝、高蛋白產品、餐廳老闆等等，包括BMW在內的35家廠商支持夢想盃，讓夢想盃不只舞台燈光效果一流，更大幅提高選手獎金。

用演藝專業打敗素人網紅

夢多不只在電視台主持行腳節目，近期更成為Youtuber，拍攝健身、旅遊影片，成立「夢多TV」頻道，在Youtube已擁有18萬粉絲，臉書也有33萬粉絲。他平均每周一到二支短片，養九個人的團隊，除了賺網路分潤，自己也可以提高獲得代言的機會。

夢多表示，現在電視節目觀眾減少，網紅開始增加，以前電視藝人不喜歡網紅，可是時代變了，工作方式也要跟著改變。他強調，電視節目和網紅影片最大不同點是節奏，電視節目拍攝節奏比較慢，有很多分鏡，但是卻比較精緻。可是網紅短片的節奏很快，電視上介紹一杯咖啡要花30分鐘，但網紅只花20秒就結束。

夢多認為，他拍Youtube的強項，就是用演藝人員的專業來拍短片，這是一般素人網紅做不到的。他說：「網紅跟藝人不一樣，網紅很會包裝自己，可是藝人必須要有實力，被叫到時能馬上反應，給出好笑的梗。」

座右銘

全力以赴，一生懸命

夢多（大谷主水）小檔案

現職：藝人、健美選手

出生：1980年於日本宮崎縣

學歷：日本東京大東文化大學、國立台灣體育學院

經歷：日本跆拳道國手、電視行腳節目主持人、 網紅