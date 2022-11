王怡雯走出家門 躍職業婦女標竿

如果不是母親的一句話,台灣數位企業總會執行長王怡雯可能就只是個經常會跟朋友喝下午茶,生活安穩的家庭主婦。天下的母親,大概都會覺得女兒這樣過日子,滿好的。然而,王怡雯有個很不一樣的母親。

王怡雯大學畢業就結婚,婚後就相夫教子,但是,在她29歲、才生完第二個孩子,媽媽要王怡雯去找工作,否則,「就不要給我回家。」

王怡雯的母親,是職業婦女,當時在一家卡通公司當高階主管。在她的想法裡,培養一個女兒從小到大念書,並不是為了讓她不事生產,女人即使結婚生子也應工作,即便一開始所得可能都貢獻給了保母,但是,在工作中賺到的經驗、人脈與人生,不是錢可以衡量的,還有更重要的是,女人要有經濟能力,才能夠在這個世道上站穩。

29歲才開始求職,難度不低,王怡雯說,當時中小企業總會有部門的主管,想要嘗試任用成熟、穩定的人,而王怡雯的背景符合主管的「設定」,於是中小企業總會,成為她的第一個工作職場。

然而,第一天上班的第一份工作,王怡雯至今難忘,因為是在垃圾桶上貼桌牌。當年的桌牌都得用「手工」黏貼,黏膠都有怪味,因此,得到樓梯間黏,而大樓的樓梯間都有放大型垃圾桶,在那樣的空間裡,也只能把垃圾桶當桌子。

王怡雯在那當下心裡的OS是:「天啊,這時間我應該是喝下午茶!」或許主管感受到她的心情,對她說,如果不想在垃圾桶上黏桌牌,就要提升自己的價值,「等你夠好的時候,就能把這工作給其他同事做了。」

主管的一句話,給了王怡雯的動力,很快她也找到了可以發揮的空間,也漸漸的建立了自信心。中間曾一度轉到文教基金會工作,因感到挑戰性不高,又再回到中小企業總會。

再回到中小企業總會後,王怡雯因為承接了國發會的「就業金卡」委任案,催生出「二代大學」。

當時「就業金卡」是鎖定YouTube創辦人陳士駿等人,王怡雯於是因緣際會的認識了非常多的大型企業或外商退休的專業經理人,她心想:「這一群人,就這麼退休了不是很可惜?」於是結合這些退休的專業經理人與企業第二代,進行了八個月的實驗性計畫,這項實驗性計畫,就是二代大學的起源。

數位總會的成立,王怡雯坦言,也是緣自於企業第二代。如果說二代大學談的是接班議題,數位總會則是在接班之後,如何帶領企業走向永續。目標對象都很明確:就是二代。

這一路走來,王怡雯自認為很幸運,每個階段,包括在垃圾桶工作的那一段,都有讓她成長、學習的養分,讓她每踏出一步都是成長的開始。

走舊路 到不了新地方

事業與家庭,往往成為職業婦女「To be or not to be」的抉擇,台灣數位企業總會執行長王怡雯卻認為這應是從基本面去思考「想要擁有怎樣的人生」?

在王怡雯的職場生涯中,遇過不少在職場上工作女性,不論是婚前已就業,還是婚後繼續待在職場、或再就業,不少結婚有家庭的職場女,是會以家庭、孩子為重,以先生的意見為意見,進而會找出有很多的理由表示在工作上無法勝任。

然而,王怡雯以過來人的經驗認為,職業婦女想要兼顧家庭,是有方法的,但是,關鍵還是在於自己。自己的人生,自己要想清楚,想要擁有什麼樣的人生,決定權是在自己。

就她來講,雖然踏入社會的第一步,可以說是迫於母親的「威嚇」(如果她不去找工作上班,就不讓她回娘家),但是,進入職場後的每一步,包括重新再進入校園進修,都是自己的選擇。

每一次的選擇,王怡雯坦言,也都會面臨事業與家庭間要如何分配時間的難題,很多時候是靠意志力撐過來,不過,認真回想,「時間,是擠一擠,就擠出來了」這句話對她還真是這樣。

王怡雯曾經看過一篇文章,說每個人,醒著的時間大約是12小時,這12小時,是要充實的度過,還是虛度,都是一種選擇。而人生是自己的,所以重點還是在自己,在選擇時,她相信一句話:「走舊路,是到不了新地方。」

座右銘

可以講究,何必將就!

王怡雯小檔案

現職:台灣數位企業總會執行長

出生:1974年

星座:天秤座

學歷:世新大學傳播管理研究所碩士、台北大學公共政策暨研究學系學士

經歷:中華民國全國中小企業總會營運長、二代大學校務長、經部中小企處2019國際創育組—標竿組優秀經理人