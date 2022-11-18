斜槓族黃庭楷 舞團中的音樂人

Slashie「斜槓族」是時下年輕人最流行的職涯思維，他們工作不再只是縱向單一發展，而是能將興趣、愛好結合，享受多重職業和身分的多元生活。



不過，新冠疫情肆虐，為了防疫，經濟活動停擺，不少斜槓族成為失業聯盟成員，苦不堪言。有九年舞齡的黃庭楷，卻因有音樂製作才能，在這一波的疫情風暴中，仍能埋首於音樂的世界中，除了為線上舞蹈教學節目的老師們創作音樂外，閒暇時還能為最喜歡的街舞編舞，斜槓人生一樣過得有滋有味。



出生於楊梅的黃庭楷，父親是木工師傅，母親則從事護理工作，家裡雖不是很富裕，但媽媽卻從小就讓他和哥哥學鋼琴。



黃庭楷說，4歲時看到哥哥彈鋼琴，聽到流暢的琴音和老師、哥哥優雅的動作，非常的羡慕，就央求媽媽也讓他學，沒想到這個念頭，對他一生影響深遠。



國中時期他順利進了音樂班，但當時家具在機器等工具輔助大量生產下，木工師被淘汰，父親失業帶給家裡很大的經濟壓力，他一度想放棄學音樂，但鋼琴老師曾友杞認為他有天分，因此免費讓他繼續上課。



當時楊梅國中以音樂、美術和英資班最為有名，他除了鋼琴外，還副修長笛，當時的導師（陳昌鎔）非常嚴格，為他打下不錯的基礎。



黃庭楷說，他非常欣賞哥哥從國中時期就立志要當獸醫，後來如願成為獸醫師，而他在就讀大溪高中時，都還不清楚自己的定位，只因為是愛玩的年紀，覺得跳街舞很帥，就開始接觸街舞。



街舞（英語：Street Dance），起源於美國紐約，也被稱為自由舞蹈，其表演場地主要為馬路邊、廣場上等非正式場合；街舞獨有風格在於注重身體的協調性，重視身體上半身的律動及增加了許多頭部、手部的動作。



大學時，因為擔心音樂和跳舞不能當飯吃，就選了最普遍的電子系就讀，當時街舞剛剛掀起熱潮，他加入熱舞社，且大二就當上社長，兼負起所有活動時的經費、文宣設計、燈光音響等所有細節，練就一身的好工夫。



黃庭楷說，為了減輕家裡的壓力，從大學開始，他就開始打工賺取學費和生活費，因此，除了讀書、跳舞外，他在半畝園第二代開設的火鍋店工作，老闆「明哥」非常好，教會他如何服務客人，也給他很大的自由選擇工作時間，讓他可以將興趣、課業和賺錢糊口中得到最大的平衡，當時他幾乎沒什麼休息時間，一度還跑到馬來西亞去教課。



當完兵後，他到國小當音樂老師，開啟了「錢OK、事少、離家近」的平穩生活，卻總感覺生活有很大的不足，後來因緣際會看到HRC要成立Hybrid Crew（混血）舞團，他就去報考，經過一年的培訓，他成為第一屆的團員，當時的團長剛一老師（林耿弘），希望打造Hybrid Crew是全方位舞團，他為團員發掘天分，讓大家能朝向自已擅長的燈光、攝影、或設計等方向發展第二項專長，黃庭楷選擇音樂剪接，沒想到竟然成為他另一個轉捩點。



2019年Hybrid Crew以剛成軍的氣勢，拿下World of Dance（WOD）的台灣區的冠軍，並代表台灣到美國LA參加世界大賽，在全球上百支隊伍的PK賽中，Hybrid Crew拿到第六名，創下台灣參賽排名的新紀錄。



這一場大賽中，黃庭楷不僅是舞者，參賽的歌曲也是他的手筆，他將五首歌剪接最精華的部分融合為一首舞曲，這一戰成名，讓他而後成為很多舞蹈老師的合作對象。



後來rino老師（林祐凡）創立Swipe線上教學，又讓黃庭楷擔任音樂製作總監。黃庭楷說，rino集所有才華於一身，從跳舞、影像、DJ、導演到音樂都很在行，有名師指導，他的斜槓人生也變得十分多采。

座右銘

沒有挑戰，怎知極限

達人心法

我覺得人生遇到的每件事情，都是幫助你成長的一環，慢慢走、慢慢磨，總有一天會成為你想要的樣子。

黃庭楷小檔案

現職：獨立音樂製作人、街舞老師、DJ、HRC Hybrid Crew

出生：1994年

星座：水瓶座

學歷：華梵大學