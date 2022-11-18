劉純妦 打造有意識的醫療品牌

從廣告系畢業生跨進新聞圈、從記者轉職成為公關，再從高調的旅遊業轉進相對低調的醫療產業，友信醫療集團產品行銷部公關主任劉純妦的職涯，要說多采多姿絕不為過。對她來說，廣告業的出身、新聞圈的歷練，都是從事行銷公關的養分，要用這肥沃的養分，把友信打造成「有意識的品牌」。

劉純妦大學念的是廣告系，由於當年採不分系教學，因此有機會斜槓，接觸新聞、廣播、廣告、公關等領域，透過實習與工讀機會，畢業前就到中華日報、東森幼幼台、自由時報實習，開啟了她的視野，隨著實戰累積，她更加確信企業公關就是她的最愛，但她並沒有一開始就踏進公關業。

劉純妦說，就是在媒體待過，更清楚媒體經歷將成為轉職公關時的加分要素，所以畢業以後，她走了條「比較不一樣的路」，先進入新聞圈，先後在自由時報藝文中心、蘋果副刊中心擔任文字記者，藉由新聞業高強度的訓練環境，深化新聞敏銳度同時，也精進駕馭文字的能力。

2008年全球金融海嘯，對劉純妦是個轉捩點，她從新聞圈轉入立邦塗料擔任行銷企劃，利用其所見所聞，提出官網改版，且鎖定DIY客群、推出線上配色體驗的服務，並主張建構立邦塗料官方部落格、臉書與噗浪的官方帳號等行銷布局，讓立邦塗料穩坐台灣前三大塗料品牌。

離開立邦塗料後，劉純妦加入甫成立公關部的雄獅旅遊，當年最大事件是開放陸客自由行，有別於過往旅行業的被動操作，雄獅在開放首日，獨家邀請多組VIP來台體驗時下最夯的摩鐵文化、拍婚紗圓夢，甚至是頂級全身健檢服務，成功在對岸建立起客製化高端旅遊口碑。

2020年新冠疫情席捲全球，成為劉純妦轉戰醫療產業的契機，加入友信醫療集團二年多的時間，從B2C跨界到B2B，是很強烈的文化衝擊，旅遊產業品牌經營多著重於與消費者溝通、創造議題，尋求快速有效，但醫療產業更在意細水長流，思考如何取之於社會、用之於社會。

在以「環境生態保育」為經、「改善偏鄉生活與醫療水準」為緯的永續發展策略下，友信結合有機耕作與海洋生態保育，選定全台第一個參與自主監控珊瑚礁生態計劃的噶瑪蘭族新社部落合作，除了協助部落文化復育，也聯名推出《巴特虹岸。友善米酒》，有效創造部落經濟，完整傳承新社部落的文化底蘊。

有了經營團隊全力支持，友信在今年通過B Lab的評估，成為臺灣首間取得B Corp認證的醫療企業。劉純妦說，這是對友信勇於改變的最佳肯定，因為只有願意跨出改變的第一步，才能蛻變成永續企業，也透過持續地付出，才能創造社會改變契機，而她樂於身為其中一員。

對劉純妦來說，公關的角色及任務，可能隨著產業有不同樣貌，但她希望持續將友信打造成為具有責任心和影響力的「有意識品牌」，因為只有成為有意識的品牌，才能帶領群眾、順應需求，做出更多更有意義的改變，這是她對友信的期許，也是給自己的最重要任務。

緊扣時勢、打造客製公關

因應全球變化，公關的角色也需與時俱進，劉純妦說，除了多看多聽，也需跟得上產業浪潮，她選擇重返校園、報考政大EMBA，透過充實自我，以補足專業管理專業仍有不足之處，作為打造客製化公關策略的後盾。

劉純妦說，公關是第一線、也是第一時間的工作，必須跟上勢頭。她以當年在立邦塗料為例，加入之際正值台灣市場拓展階段，且適逢網路新世代的快速崛起，社群網站如雨後春筍般的出現，課題是如何與消費者深度溝通。

在雄獅旅遊時，則是從危機處理進階到品牌經營、價值創新，且隨著集團走向資本市場，不只需配合集團策略布局，操作各式產品與品牌議題，還得強化投資人信心，方能達成創造獲利高成長，與品牌影響力提升的雙贏局面。

加入的友信時間雖然不長，但她相信打造全方位的綠色企業是務實的，不僅要確保產品符合環保法規，降低營運過程對環境之衝擊，也能結合教育宣導及行政管理措施，讓醫療產業跟得上永續脈動。

座右銘

自天佑之，吉無不利。

劉純妦小檔案

現職：友信醫療集團產品行銷部公關主任

出生：1984年次巨蟹座，生於台南市

興趣：旅遊、打高爾夫球

學歷：政治大學EMBA國際金融組（就學中）、銘傳大學廣告學系

經歷：香港商立邦塗料行銷企劃、雄獅旅遊公關行銷部資深副理