張瓊珍行醫一甲子 陪病友迎向光明

坐落在松山鬧區中的培靈醫院創立至今已經50餘年，從原先的社區診所，在民國65年正式升格成醫院，建院至今以專業服務，守護民眾的健康，其中的幕後推手正是培靈醫院的創辦人張瓊珍女士。

在還是「女子無才便是德」的年代，張瓊珍出生在書香世家，父母都受過高等教育，其中她的母親陳培蘭（字號：靈機），是民國時期第一屆婦女入學的高材生，曾留學過英國愛丁堡醫學院，並成為當地的執業醫生。張瓊珍女士自幼便在母親的薰陶下，耳濡目染地接觸了許多的醫學知識。

求學時期張瓊珍便勤於學習，各項成績優異，在父母親的鼓勵下，進入醫學院就讀，畢業後也順利成為台大醫院的精神科醫師，開啟她的「白袍人生」。在台大醫院執業期間，張瓊珍在臨床經驗中不斷精進自己的專業，成功醫治過許多棘手病患，並持續鑽研精神疾病相關的醫療技術，很快地因優秀的表現得到主管青睞，順利升格為精神科主治醫生，並開辦台北市立療養院（即現在台北市聯合醫院松德分院前身）。

50年代，在醫院高工時、高壓力的環境，漸漸讓張瓊珍覺得無法兼顧專業提升及病患照顧，深思後她決定離開台北市立療養院，自行建立診所，為了感念母親一路栽培自己的辛勞，張瓊珍以母親的名與字號組成「培靈」二字，做為診所的名稱，也含有培養心靈的意思。希望以社區為據點，可以長期且持續照護需要她的病患。同時為了跟上醫療腳步，再回台大做兼任主治醫師，繼續學習。

在培靈創立的初期，有許多前輩都不看好她，因為過往自行開業的精神科醫生最終都以虧本收場，但張瓊珍秉持著自身的專業，持續服務在地社區。她很感謝老公陳垣生，還好有他在創業期間當自己最有力的後盾，全心全意的支持，如果少了老公的扶持，培靈也很難走到今天。

後續的幾個十年過去，張瓊珍秉持著以病人為中心的理念，加上豐富的醫療經驗、視病如親的做法，終於把小小的培靈診所，經營成有一間有聲有色的大型醫院，甚至將院點拓展到新竹關西，結合長照體系，提供更多區域病患完善醫療照護服務。

除了日常院內的看診服務外，張瓊珍也十分熱衷於公益，她在一位女醫生的引薦下參加國際性的公益社團「崇她社」，在崇她社她也結緣許多志同道合的朋友，並參與社團活動，前往世界各地協助在地的弱勢婦女。

如同在精神科醫治病患一般，她認為投入公益活動最大的收穫，也是在活動結束後看到對方滿懷感激的微笑，那種滿足不是用金錢就可以取代，而是一種心靈上的富足。行醫多年的她說：「因為施，永遠比受來得更有福。」高齡84歲的她說對病患要有愛心、耐心、同理心，仍會持續服務社會，用她的精神科醫療專業，守護每一位需要她的民眾。

以病人為中心 以心為出發點

執業多年，張瓊珍看過無數精神異常的患者，她表示「天才與精神病人常常只有一線之隔」，這些病人中有很多都是高學歷的知識份子，不少人因為在海外留學適應不良、壓力太大，才會導致心理出現狀況。

她感慨的分享，曾經有位28歲就拿到數學博士的天才，只因一道數學題目無法解開，出現反常的行為，開始在房間牆上，寫下無數條算式，當壓力愈積愈多無法宣洩，精神也就出現異常。家屬把患者帶來培靈，在張瓊珍的介入下，配合心理輔導與治療，這位患者逐漸痊癒，最後回到正軌正常生活，持續在數學領域上發光發熱。走進培靈醫院，牆上無處不掛著痊癒患者致贈的匾額，她笑說做為醫生最崇高的價值，其實不在於人人景仰的社會地位或金錢，而是在幫助病患回到人生道路時，所看見的那一張張充滿感恩、欣喜的笑臉。

座右銘

健康是人生的基石

張瓊珍小檔案

現職：培靈醫院創辦人暨院長

學歷：國立台灣大學醫學院醫科畢業

經歷：台大醫院主治醫師、前台北市立療養院主治醫師、台灣精神醫學會理事、台灣精神醫療行政協會理、監事、國際崇她社新北社第25屆理事長