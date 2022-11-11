張愷凌帶團隊扎實研究 打響知名度

張愷凌擔任國票投顧總經理一年多來，帶領研究團隊穩扎穩打做好研究基本功，透過線上開會更有效率溝通、及跟客戶間互動頻率增加，明顯提升研究團隊在市場知名度。



張愷凌從師大附中、台灣大學財金系、交大財金所碩士；她在1996年初入職場，先在台北外匯經紀及元太外匯經紀兩家任職四年；由於從小多年學習鋼琴底子及在台大參加聲樂合唱團，2000年還為追求個人興趣曾到美國想報考音樂學院，之後因要照顧父母親身體健康，才回台進入證券金融圈。



她先後在倍利證券、新壽券證券、富邦證券等擔任產業研究員及策略分析師，參與星、港的國際業績說明會，歷練過傳產營建、水泥、汽車，以及金融，也涉獵過電子的中下游、半導體及面板等次產業領域。2009年初到任國票投顧帶傳產及總經小組，2012年升任研究主管，在去年升任總經理。



國票投顧研究團隊目前約20位成員，加上行政人員等共30多位，資深及資淺同仁間互動和諧。張愷凌說，每人雖然都有一套自己方法，但邏輯都是類似，透過多溝通、有效率溝通，相加相乘起來的能量是非常可觀；她說，雖然不鼓勵加班，但如果晚上願意自發性留下加班，前後輩又是朋友關係，同仁間腦力激盪及見解交流，可以掌握更多資訊及讓自我成長更快。



張愷凌周一到周五上班日每天都是凌晨4點多起床，先看昨晚以來的全球相關財經資訊變化，除了平日看研究團隊研究報告，提點研究的盲點，身為主管還要多往外看，吸收及消化外部新知及掌握發展趨勢，分享前瞻觀點予研究團隊。



張愷凌認為，現代年輕人不可能經歷如同以往傳統研究員相同的環境複製，而是會面臨更艱困環境，因此面對瞬息萬變的市場態度要更謙卑，也要坦然知道自己的優劣點，勤能補拙，更認真研究，不管資訊是來自參考別公司研究報告或是自己收集年報資訊等，都不要放過每個細節，即使跟上市櫃公司發言人訪談僅三分鐘，都要能展現出做好充分準備的功力，長久累積下來，就會有不錯的研究成果。



張愷凌也常出功課，指定做主題式系列性報告，如半導體產業、大健康產業、綠能產業等不同主題式研究，經過全方位扎實的研究過程，這些個別主題式研究報告，彙整起來就有發揮很大的研究能量。



今年股市詭譎變化，國際俄烏開戰、農作物及金屬原物料帶動通膨、消費需求銳減，而美國暴力升息美元指數飆漲及美債殖利率竄升，衝擊全球股市大幅走弱及全球幣值走貶，到最近美國對中國半導體制裁禁令等，護國神山台積電都受到衝擊，連抱持長期投資的存股族都面臨投資負報酬。



張愷凌認為，存股族閉著眼睛投資時代已經過去，必須要隨時檢視自己投資標的，不能單看個股長期來殖利率，尤其是銀行升息趨勢，殖利率優勢條件已不復存在，而要緊盯公司後續的賺錢能力；以2020、2021年新冠疫情全球換機購買電腦及筆電等消費性電子產品，曾大幅帶動相關廠商業績表現，但這些產品可能要到2024、2025年才有新一波換機，連智慧手機使用週期都拉長，使得目前電子業面臨庫存調整壓力，投資心態也要與時俱進。

保持熱忱 需要每天重開機

張愷凌認為研究工作要有興趣及熱忱，因為每天面對不同環境變化，如同是時尚產業，每天都要重開機，結合興趣，才能長時期投入研究工作、累積豐厚的研究成果。



她歸納從事多年研究工作心得：



1.保持紀律，不論工作或投資上都是。

2.見微知著，細節可以決定成敗。

3.經常換位思考，反覆推敲邏輯。

4.先小心求證，後大膽假設。

5.高度要高，見樹也要見林。

6.投資心法多元但殊途同歸，人人是我師。

7.面對市場要謙卑，面對自己要坦誠，面對客戶要自信，面對同事要寬大。

8.經一事、長一智，相信明天的自己會比今天更好，保持正向思考。

座右銘

機會是留給有準備的人

張愷凌小檔案

現職：國票投顧總經理

興趣：音樂、閱讀、旅行

學歷：台灣大學財金系、交大財金所碩士

經歷：台北外匯經紀、元太外匯經紀交易員，倍力證券、新壽證券、富邦證券等投顧產業研究員、策略分析師、國票投顧研究部主管。