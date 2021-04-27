許永昌汲取新知 打造智慧世界

人生是一條永遠不斷在往前邁進，學習以及激發創意的過程。回首過去，從土木工程跨越到一切似乎只能仰賴想像的資訊網路世界，許永昌大笑著說，也挺好的呀，總是在探詢新知，了解很多以前不知道的資訊知識，而最終成就了今日的自己。2019年創立了「易晨智能股份有限公司」，2020年榮獲高雄市政府經濟發展局與研究發展考核委員會共同主辦的「2020未來城邦－高雄創新創業大賽」銀牌獎以及2020年台北市亮點企業－潛力企業獎，在人工智能的領域一步步實現自己的理想，擘劃著未來廣大的願景。

從土木到應用力學，什麼都學

談起過去，許永昌眼裡總是充滿了笑意。他說，大學念的是當時許多人眼中的第一志願，20幾年前的成功大學土木工程系更是眾多學子們畢業後鐵飯碗的代表，然而，生性活潑外向的他，念沒多久就發覺自己是選錯了系別。「念的很痛苦。」但，他也只是淡淡地笑說一句話。畢業後，隨即投考一個算是可以牽扯到一點關係的系別－台大應用力學。

「包含了機械、資工、物理、微積分的應用力學，可以說是唯一個和我之前所學有一點點關係的系別。而且，在台大這個領域中學習非常自由，想學甚麼都可以，學校甚至可以為了學生的學習，特別從國外找專門的老師回來授課，給予我們充分的自由。」說到這段學習歷程，許永昌語氣中充滿了興奮，他說，這也是奠定他日後人生成長、創業階段的重要養分。

畢業後，在那段資訊網路伴隨著台灣經濟蓬勃發展的年代裡，科技人才成為求職人口的主流，光是2004到2009年之間，許永昌就陸續換了六家公司。「我每到一家公司都會事先設定好目標，而在轉換跑道的過程中，只希望能藉由每一次的經驗累積，在半導體的相關產業中作完整的訓練與學習。」

在那段資訊產業求才若渴的年代中，從積體電路，也就是IC設計、製造、測試、封裝等完整的產業鏈，到GPU、NPU（Graphics Processing Unit圖形處理器，Network Processing Unit網路處理器），他因此無所不會。「特別在軟體設計這塊，是我最擅長的。」許永昌強調。

降低生產成本，所有know how都在腦子裡

2009年10月，在朋友的力邀下，許永昌遠赴大陸發展。「這時候我要做的就不只是產品而已，而是銷售、客戶端都要負責，雖然薪水少很多，但對我來說，就是一種學習。」很多人笑他傻，但許永昌眼神堅定地說道，培養一個全才，耗費的心血和時間可是無法估計的。

這一年，他在台灣早已年薪過百萬，並領有股票。到了深圳，一切從零開始，然而照他的說法，卻是處處充滿了希望。2014年他在大陸開始合夥創業，積極開發機器人，第一部陪孩子聊天說故事的機器人於焉誕生。

「可惜的是，生產的成本太高，行銷方面的策略錯誤。」許永昌從不為失敗找藉口，相反地，他認為從挫折中汲取教訓，才是奠定成功的重要基石。2019年他創立「易晨智能股份有限公司」成為實現他理想的重要基石。

「硬體的開發，始終都會受限於成本，不管怎麼做，只要量不夠大，成本就是在那，根本降不下來。」許永昌分析道，除非是高階產品，要不然在初步開發市場時，一定要控制成本，讓每個人都能消費得起。

「人工智能的運用其實可以非常廣泛，從家電市場到金融理財、消費、教育、聊天機器人、零售、餐飲，處處都可以運用，而且，所有的know how都在我腦子裡，沒有成本問題。」他笑著說，接下來他即將展開的AI英語教學，一個月從100塊起跳就可以不受限制，無限學習開始，他即將建構的「智慧」世界，食衣住行育樂樣樣都有，商機更是處處。

達人座右銘

永不停歇地學習與創意的激發！

小檔案

現職：易晨智能股份有限公司執行長

出生：1978年

學歷：成功大學土木系、台大應用力學系碩士

經歷：曾獲「2020未來城邦－高雄創新創業大賽」銀牌獎2020年台北市亮點企業－潛力企業獎